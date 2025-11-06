'শুধরে যান ! নইলে জেলে যেতে হবে', খানাকুলের ঘটনায় বিএলও-দের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

'শুধরে যান ! নইলে জেলে যেতে হবে', খানাকুলের ঘটনায় বিএলও-দের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
দলীয় পতাকা নিয়ে তৃণমূল কর্মীরা বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-র সঙ্গে ঘুরছেন ৷ ভিডিয়ো সামনে আসতেই এরপরই BLO-দের শুধরে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন শুভেন্দু ৷
Published : November 6, 2025 at 1:10 PM IST
খানাকুল/কাঁকিনাড়া, 6 নভেম্বর: দলীয় পতাকা নিয়ে বিএলও (বুথ লেভেল অফিসার)-র সঙ্গে ঘুরছেন এবং বাড়ি-বাড়ি যাচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা । তৃণমূলকে বিঁধে সোশাল মিডিয়ায় আক্রমণ শানিয়েছেন খানাকুলের বিজেপি বিধায়ক ৷ পাশাপাশি, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হুঁশিয়ারি, "সময় থাকতে BLO (বুথ লেভেল অফিসার)-রা শুধরে যান ! না-হলে বিহারের মতো জেলে যেতে হবে আপনাদেরও ।"
বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর 24 পরগনার কাঁকিনাড়ায় গঙ্গারতী সেবা সমিতির উদ্যোগে গঙ্গা আরতীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক। সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, ভাটপাড়ার বিধায়ক অর্জুন-পুত্র পবন সিং-সহ পদ্ম শিবিরের একাধিক নেতৃত্ব। সেই কর্মসূচির ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের তাঁবেদারি করা BLO অর্থাৎ বুথ লেভেল অফিসারদের শুধরে যাওয়ার পরামর্শ দেন বিরোধী দলনেতা ।
এ নিয়ে হুগলির খানাকুলে BLO-র ভূমিকার প্রসঙ্গ তুলে ধরে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর সপ্তমে তোলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, "অবিলম্বে এই সমস্ত বিএলও-দের কাছে কারণ জানতে যাওয়া উচিত নির্বাচন কমিশনের। যদি তাঁরা স্বেচ্ছায় করে থাকে তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর (FIR) হওয়া উচিত। আর যদি এই সমস্ত BLO (বুথ লেভেল অফিসার)-রা চাপের কাছে নতিস্বীকার করে থাকেন তাহলে তাঁদের উপর যাঁরা চাপ সৃষ্টি করল তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর হওয়া উচিত। বৃহস্পতিবার ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে কমিশনের টিম পৌঁছবে এই রাজ্যে।আমরা প্রস্তুত রয়েছি অভিযোগ করার জন্য।"
এরপরেই রাজ্যের BLO (বুথ লেভেল অফিসার)-দে'র উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক বলেন, "আবারও বলছি বিএলও-রা তৃণমূলের চাপে যেটা করছেন সেটা ভুল করছেন। একদমই ভুল করছেন। আপনাদের শুভাকাঙ্খী ও পরামর্শদাতা হিসেবে একটাই কথা বলব, বদলে যান আপনারা। ইতিমধ্যে বিহারে 52 জন বিএলও জেলে রয়েছেন। 432 জনের নামে এফআইআর হয়েছে। আপনি যদি চাপে নিজের দায়িত্ব করতে অপারগ হন, তাহলে কে চাপ দিল ? তার বিরুদ্ধে এফআইআর করুন ৷ আর যদি রাজনৈতিক আনুগত্যের কারণে পিসি-ভাইপোর ভয়ে আপনি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছেন তাহলে আপনার (বুথ লেভেল অফিসার) বিরুদ্ধে এফআইআর করা উচিত নির্বাচন কমিশনের ।"
এদিকে, SIR থেকে কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে দিল্লিতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায় । তা নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ-কে পাল্টা কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর কথায়, "ও'র কথার কোনও দাম নেই । 2019 সালে ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে অর্জুন সিংকে হারানোর কথা বলেছিল । ও'কেই অর্জুন সিং হারিয়ে দিয়েছে । ও'র কথায় বেশি গুরুত্ব দেবেন না । ও'র পাশ থেকে পুলিশ সরে গেলে আর পিসি প্রাক্তন হয়ে গেলে ও'র দিকে কেউ তাকাবে না ।"
উল্লেখ্য, হুগলির খানাকুলে মাড়োখানায় সোশাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো পোস্ট করেন বিজেপি বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ । তাতে দেখা গিয়েছে, মাড়োখানা পঞ্চায়েত এলাকার 292 নম্বর বুথে বাড়ি-বাড়ি ঘোরেন সেখানকার বিএলও সরিফুল মোল্লা হক। অভিযোগ, তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আব্বাস আলি-সহ তৃণমূল কর্মীরা। বিএলও যে বাড়িতেই যান না কেন, সেখানে দলীয় পতাকা নিয়ে হাজির থাকতে দেখা যায় তৃণমূল কর্মীদের।
খানাকুলের বিজেপি নেতা ও বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ বলেন, "তৃণমূল ভয় পেয়ে BLO অফিসারদার-কে জোর করে বুথে বুথে ঘোরাচ্ছে। তৃণমূল চায় ভুতুড়ে ভোটার ও বাংলাদেশি ভোটার থাকুক। তাহলেই ক্ষমতায় থাকতে পারবে তৃণমূল।"