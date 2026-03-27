মমতার বিরুদ্ধে ভবানীপুরে প্রচার করতে হবে, আরজি করে নির্যাতিতার মাকে প্রস্তাব শুভেন্দুর
পানিহাটি তো বটেই, এবার ভবানীপুরেও প্রচারে দেখা যেতে পারে আরজি করে নির্যাতিতার মাকে ৷ তাঁদের বাড়ি গিয়ে এমনটাই প্রস্তাব দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ৷
Published : March 27, 2026 at 8:51 AM IST
পানিহাটি (উত্তর 24 পরগনা), 27 মার্চ: আরজি করে নির্যাতিতার মা তথা পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পানিহাটিতে বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন ভবানীপুর-নন্দীগ্রাম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী । এদিন নির্যাতিতার বাবা-মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতাকে । এরপর, দু'জনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ একান্তে কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
এদিন নির্যাতিতার মা-বাবাকে পাশে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন,"আরজি কর-কাণ্ডের তথ্য লোপাটের মূল মাথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাস্ত করার লক্ষ্যে নির্যাতিতার মা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীপদ স্বীকার করেছেন । এক, দুই ভোটে নয়; আমার বিশ্বাস পানিহাটি থেকে উনি রেকর্ড ভোটে জিতবেন । যা স্বাধীনতার পরে কস্মিনকালেও পানিহাটিবাসী দেখেনি । নির্যাতিতার মায়ের সঙ্গে দিদির মতো সম্পর্ক আমার ।গত দেড়-দু'বছর ধরে আমি আমার সাধ্যমতো নির্যাতিতার পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি । সেই কারণে আমাদের মধ্যে বন্ডিং খুব শক্ত এবং অটুট ।"
এরপরেই ভবানীপুর কেন্দ্রে সরাসরি নির্যাতিতার মা-কে প্রচারে নামার প্রস্তাব দেন তিনি । শুভেন্দু'র কথায়,"আমি দিদি (আরজি করের নির্যাতিতার মা)-কে বলেছি পানিহাটিতে প্রচারের পর যদি সময় থাকে তাহলে আপনাকে ভবানীপুরেও একবার যেতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আপনার যা যা অভিযোগ আছে, তা ভবানীপুরের তৃণমূল প্রার্থীর বিরুদ্ধে বলতে হবে আপনাকে । উনি ভীষণ লড়াকু একজন মহিলা । লড়াই সংগ্রামে কখনও পিছপা হননি । তাই, আমার বিশ্বাস উনি ভোটের প্রচারের বাকি দায়িত্বও যথাযথভাবে পালন করবেন ।"
অন্যদিকে, এদিনও আরজি কর-কাণ্ডে পুলিশ প্রশাসন থেকে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনা করতে ছাড়েননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । তিনি বলেন,"পরিবারের সম্মতি ছাড়াই যেভাবে তড়িঘড়ি নির্যাতিতা ছাত্রীর দেহ সৎকার করে প্রমাণ লোপাট চেষ্টা হয়েছিল তা বাংলার মানুষ দেখেছে । যাঁরা এই চক্রান্তে যুক্ত তাঁদের বাঁচাতে কোনও কসুরই বাকি রাখা হয়নি । তাই এ নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই । যারা এই ঘটনার ন্যায় বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমে সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল তাদের প্রতি আমাদের সহমর্মিতা রয়েছে । এখনও তাঁরা নির্যাতিতার পরিবারের পাশে রয়েছে । 4 মে ভোটের ফলাফল বেরলেই দেখে নেবেন !"
ভোট কাটাকাটির অঙ্কে আর শাসকদল সুবিধা করতে পারবে না বলেও দাবি করেছেন বিজেপির এই হেভিওয়েট প্রার্থী । শুভেন্দু'র মতে,"আমি বিশ্বাস করি বাম ভোটারদের বড় অংশ এবার পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দেবে । ছোট রাজনৈতিক স্বার্থ ভুলে বাংলার স্বার্থে ভোট দেবে মানুষ । তাই, এবারে আর ভোট কাটাকাটির সুযোগ পাবে না তৃণমূল ।"