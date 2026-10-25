কুণাল ঘোষকে ‘শকুন’ বলে কটাক্ষ ! মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি নয়, চোরবাগান কাণ্ডে বার্তা সুকান্তর

কুণাল ঘোষকে ‘শকুন’ বলে কটাক্ষ ! মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতি নয়, চোরবাগান কাণ্ডে বার্তা সুকান্তর
Sukanta Majumdar Slams Kunal Ghosh On Chorbagan Stampede: কলকাতার চোরবাগানে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় কুণাল ঘোষকে ‘শকুন’ বলে কটাক্ষ করলেন সুকান্ত মজুমদার।
Published : October 25, 2026 at 7:30 AM IST
মেমারি, 25 অক্টোবর: চোরবাগান কাণ্ডে মৃত্যুর মিছিল ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। কলকাতার চোরবাগানে দুর্গাপুজোর মণ্ডপে পদপিষ্ট হয়ে 19 জনের মৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকে ‘শকুন’ বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর অভিযোগ, কিছু মানুষ মৃতদেহ নিয়েও রাজনীতি করেন। তাঁদের মানুষ বলা উচিত, নাকি শকুন, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। একই সঙ্গে মৃতদের নিয়ে রাজনৈতিক তরজা বন্ধ করার আবেদন জানান সুকান্ত। তবে দুর্ঘটনায় প্রশাসনিক গাফিলতি প্রমাণিত হলে কাউকে রেয়াত করা হবে না বলেও স্পষ্ট বার্তা দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।
শনিবার পূর্ব বর্ধমানের মেমারির পালসিটে এক আরএসএস কর্মীর বাড়িতে গিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন সুকান্ত মজুমদার। সেখানেই চোরবাগান দুর্ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করেন তিনি।বিরোধীদের নিশানা করে তাঁর কটাক্ষ , এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর না করে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা প্রয়োজন। দুর্ঘটনার পিছনে কারও গাফিলতি থাকলে তদন্তের মাধ্যমে তা চিহ্নিত করে পদক্ষেপ করা উচিত।
চোরবাগানের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা এবং পুজো মণ্ডপে নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর দাবি, গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। দুর্ঘটনার সময় ঠিক কী পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, নিরাপত্তার ব্যবস্থায় কোনও ত্রুটি ছিল কি না এবং প্রশাসনিক স্তরে কারও দায়িত্বে অবহেলা ছিল কি না, তা তদন্ত করে দেখা দরকার বলেও জানান তিনি।
দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুকান্ত জানান, বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আশ্রয় নেওয়ার তাড়াহুড়োয় মানুষ উল্টো দিক থেকে ঢুকতে শুরু করেন। সেই পরিস্থিতিতে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করতে গিয়ে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে। প্রাণ হারান 19 জন। এই মৃত্যুর ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এমন মর্মান্তিক পরিস্থিতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি করা উচিত নয়।"
চোরবাগান কাণ্ডে ধৃত দ্বিতীয় ঘোষকের একটি ফেসবুক পোস্টের প্রসঙ্গও উঠে আসে সাংবাদিকদের প্রশ্নে। ওই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে দাবি করা হয়েছিল, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে ক্লাবে গিয়ে তিনি থানার বড়বাবু ও ছোটবাবুকে বসে থাকতে দেখেন। 10-15 মিনিট পর তাঁদের চিৎকার করে বেরিয়ে যেতে দেখেন বলেও পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছিল। পাশাপাশি, পুলিশের এক কর্মী তাঁকে ঘোষণা করতে বলেছিলেন বলেও দাবি করা হয়। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত জানান, তদন্ত চলছে। ঘোষণা করার নির্দেশ কে বা কারা দিয়েছিলেন, সে বিষয়ে কোনও তথ্য বা প্রমাণ সামনে এলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
মৃত্যু ঘিরে রাজনীতির অভিযোগ, আর তারই মধ্যে প্রশাসনিক গাফিলতির প্রশ্ন। চোরবাগান কাণ্ডে কুণাল ঘোষকে ‘শকুন’ বলে কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার বুঝিয়ে দিলেন, রাজনৈতিক তরজা থামানোর পাশাপাশি জবাবদিহিও জরুরি। পুলিশের ভূমিকা থেকে নিরাপত্তার গাফিলতি—সব দিক খতিয়ে দেখে দোষীদের চিহ্নিত করার দাবি তুললেন তিনি। তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে কাউকে রেয়াত নয় বলে বার্তা দেন সুকান্ত মজুমদার। এখন নজর, তদন্তে শেষ পর্যন্ত কার দিকে ওঠে আঙুল।