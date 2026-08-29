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এন্টালি থানায় তালা দেওয়া কাণ্ডে সাসপেন্ড বিজেপি নেতা সুদীপ রাম

উত্তর কলকাতার এন্টালিতে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়। তাঁর দলবল এন্টালি থানার গেটে তালা লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ।

Bjp leader sudip ram suspended
এন্টালি থানায় তালা দেওয়া কাণ্ডে দল থেকে সাসপেন্ড (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 29, 2026 at 2:12 PM IST

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কলকাতা, 29 অগস্ট: এন্টালি থানায় তালা লাগিয়ে দেওয়া কাণ্ডে সাসপেন্ড করা হল বিজেপি নেতা সুদীপ রামকে ৷ সম্প্রতি এন্টালিতে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে এন্টালি থানায় তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন বিজেপি নেতা সুদীপ রাম ও তাঁর সমর্থকরা। এবার সেই দোষে দল থেকে সাসপেন্ড করা হল তাঁকে।

সম্প্রতি উত্তর কলকাতার এন্টালি এলাকায় দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজোকে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়। অভিযোগ, বিজেপির উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক সুদীপ রাম এবং তাঁর দলবল এন্টালি থানার গেটে তালা লাগিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখায়। সেই ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ করল রাজ্য বিজেপি। ঘটনার দুই সপ্তাহের মধ্যে দল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল তাঁকে।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন ৷ এছাড়াও পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের হুমকি এবং বেআইনিভাবে থানায় তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন বলেও অভিযোগ। আর এই অভিযোগগুলির ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে দলীয় পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশেই রাজ্য শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি সুদীপ রামকে সাসপেন্ড করেছে। পাশাপাশি, গত 15 অগস্ট রাতে এই ঘটনা কেন ঘটেছিল, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চেয়ে সাত দিনের মধ্যে সুদীপ রামকে কারণ দর্শানোর নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

গত 12 অগস্ট কলকাতা পুরসভার 54 নম্বর ওয়ার্ডের পদ্মপুকুর পার্কে দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এন্টালি বিধানসভা এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সংঘাত চলছে। একদিকে ছিলেন প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের অনুগামীরা আর অন্যদিকে হিন্দু সেবা দলের রাজ্য সভাপতি সুদীপ রাম ও তাঁর দাদা দিলীপ রামের দলবল। এই দুই ভাইয়ের অনুগামীদের আয়োজনে ওই পার্কে খুঁটিপুজো করা হয়। কিন্তু অভিযোগ 14 অগস্ট রাতে কিছু দুষ্কৃতী পার্কে ঢুকে খুঁটিটি উপড়ে ফেলে দেয় ৷ পুজোর ব্যানারও ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সুদীপ রামের দাবি, প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীই এই কাজ করেছে। যদিও প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালের পাল্টা দাবি, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েছিল সুদীপ রামের সমর্থকরা।

15 অগস্ট রাতেই খুঁটি তুলে নেওয়ার প্রতিবাদে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে এন্টালি থানা চড়াও হন সুদীপ রাম। রাতভর এন্টালি থানার মেইন গেটে চেন ও তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়, যার ভিডিয়ো ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এমনকী সেই ভিডিয়োয় পুলিশ আধিকারিকদের সুদীপ রাম ও তাঁর সমর্থকরা হুমকি দিচ্ছেন, তাও শোনা যায়। ঘটনার সময় সুদীপ রামের দাদা দিলীপ রামও উপস্থিত ছিলেন। যদিও পরে দিলীপ রাম জানান যে তিনি ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই তালা মারা হয়েছিল। পুরো ঘটনাটি চাউর হয়ে যাওয়ার পরে পুর কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ আধিকারিকরা পরে গিয়ে পার্কের গেটের তালা ভেঙে দেন। বিজেপির স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও গুন্ডামি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

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এন্টালি থানায় তালা
BJP LEADER SUSPENDED
বিজেপি নেতা সুদীপ রাম সাসপেন্ড
বিজেপি নেতা সাসপেন্ড
BJP LEADER SUDIP RAM SUSPENDED

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