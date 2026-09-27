খুব কাছ থেকে গুলি, বিজেপি নেতার খুনের নেপথ্যে কি দলীয় কর্মীরাই ?

খুব কাছ থেকে গুলি, বিজেপি নেতার খুনের নেপথ্যে কি দলীয় কর্মীরাই ?
BJP Leader Killed: স্ত্রী জানিয়েছেন, চন্দন জমি বিক্রির কাজ করতেন । একজনকে জমি দেখাতেই বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ।
Published : September 27, 2026 at 9:47 PM IST
বোলপুর, 27 সেপ্টেম্বর: বোলপুরে শ্যুট আউট ৷ বাইকে চেপে এসে বিজেপি নেতাকে গুলি করে খুন। মৃতের নাম চন্দন ভল্লা (47)। তিনি ছিলেন বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ।
রবিবার রাতে বোলপুরের 12 নম্বর ওয়ার্ডের ত্রিশূলাপট্টী এলাকায় রাস্তার উপর তাঁকে খুব কাছ থেকে গুলি করে । মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে বুঝতে পেরে চম্পট দেয় দুই বাইক আরোহী। মৃতের দাদার সন্দেহ, নানুরের কয়েকজন বিজেপি কর্মী এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন । স্ত্রী শ্যামলী ভল্লা জানিয়েছেন, চন্দন জমির বিক্রির কাজ করতেন । একজনকে জমি দেখাতেই বাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন । সে সময় তাঁকে খুন করা হয় ।
শাসক শিবিরের নেতা খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ৷ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ৷ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতিদের চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেননি পুলিশের কোনও কর্তা ।
মৃতের দাদা গৌড়চন্দ্র ভল্লা বলেন, "ভাইকে ডেকে নিয়ে গিয়ে গুলি করে দিয়েছে ৷ বাইকে করে দুজন এসে গুলি করে পালিয়েছে ৷ গুলি একেবারে মাথার ছেদ করে চলে গিয়েছে। আমার ভাই বিজেপির বুথ সভাপতি ছিল ৷ সকালেই নানুর থানার কয়েকজন বিজেপির লোক বাড়িতে এসেছিল । ওদেরই কাজ হতে পারে বলে আমার সন্দেহ ৷ আমরা দোষীদের শাস্তি চাই।" তবে কারা চন্দনকে ডাকতে এসেছিল সে ব্যাপার পরিবার বা পুলিশ কেউ কোনও তথ্য় দিতে পারেনি । রাজ্যে রাজনৈতিক পালা বদলের পর বীরভূম জেলায় এর আগে কোনও রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ঘটেনি বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ৷
বোলপুরের বিজেপি নেতা সুমিত মণ্ডল বলেন, "খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে আমাদের কর্মী ছিলেন ৷ একসঙ্গে বহু রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছি। তবে কে বা কারা এই ঘটনা ঘটালো সম্পূর্ণটাই তদন্তের বিষয়। তাই আগের থেকে কিছু বলা যাচ্ছে না। রাজ্যে বিজেপির সরকার । তাই দল করার জন্য কীভাবে হত্যা হতে পারে ? এই জন্যই তদন্ত প্রয়োজন। পুলিশ প্রশাসনকে বলব যথাযথ তদন্ত করতে।"