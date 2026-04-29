পুষ্পা'র সংলাপ বলে লাভ হবে না, জাহাঙ্গিরকে বার্তা শান্তনু ঠাকুরের

তৃণমূলের পক্ষ থেকেও নির্বাচন কমিশন ও কলকাতা হাইকোর্টে উত্তরপ্রদেশের আইপিএস তথা বাংলার পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয় পালের শর্মা বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়েছে ৷

ভোটের দিন বার্তা শান্তনু ঠাকুরের
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 1:20 PM IST

ঠাকুরনগর, 29 এপ্রিল: ভোটের আগের দিনই 'পুষ্পা' সিনেমার ডায়ালগ দিয়েছিলেন ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ৷ আর ভোটের দিন সেই ডায়ালগকে উড়িয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর ৷ বুধবার ঠাকুরনগরের ঠাকুরবাড়ির পাশে বুথে ভোট দিতে যাওয়ার সময় শান্তনু ঠাকুর বলেন, "পুষ্পা ঝুকে গা নেহি, ওসব নাটকের সংলাপ বলে লাভ হবে না। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার দায়িত্বে ফলতায় যিনি এসেছেন, তিনি সাধারণ মানুষের ভোটদানের অধিকারকে সুনিশ্চিত করছেন ৷"

দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের আগে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র রাজ্য রাজনীতির আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় অবজার্ভারের দায়িত্বে এসেছেন যোগী-রাজ্যের আইপিএস অফিসার অজয় শর্মা পাল ৷ দায়িত্ব নেওয়ার পরের দিনই অজয় ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের খোঁজে তাঁর কার্যালয়ে ও বাড়িতে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু দুই জায়গার কোথাও 'দাবাং' পুলিশ অফিসার অজয় অবশ্য জাহাঙ্গিরকে খুঁজে পাননি ৷ শেষে যোগী রাজ্যের ওই পুলিশ অফিসার তৃণমূল প্রার্থীর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছিলেন ৷ জাহাঙ্গিরের উদ্দেশে তিনি বলেছেন, "শুধরে না-গেলে জাহাঙ্গিরকে কাঁদতে হবে।" পাল্টা জাহাঙ্গিরও জানান, অজয় দাবাং বা সিংহম হলে তিনি পুষ্পা। আর সেই সিনেমার ডায়ালগ দিয়ে জাহাঙ্গির এও বলেন, "কভি ঝুকেগা নেহি।"

জাহাঙ্গিরকে বার্তা শান্তনু ঠাকুরের (ইটিভি ভারত)

তৃণমূলের পক্ষ থেকেও নির্বাচন কমিশন ও কলকাতা হাইকোর্টে আইপিএস অজয় শর্মা পালের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। যদিও কলকাতা হাইকোর্ট মামলা খারিজ করে দিয়েছে। হাইকোর্ট নির্বাচন কমিশনের কাজে যুক্ত থাকা কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে 29 এপ্রিলের আগে কিছু করবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে । রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালও আইপিএস অজয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ তবু দাবাং পুলিশ অফিসার অজয়কে নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক এখনও অব্যাহত ৷

বুধবার ভোট দেওয়ার আগে এই প্রসঙ্গে বনগাঁ লোকসভার বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, "দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতায় সাধারণ মানুষকে ভোটের আগে ভয় দেখানো হয়েছে। ভোটারদের হুমকি দেওয়া হয়েছে। সেখানে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য অজয় পাল শর্মাকে নির্বাচন কমিশন দায়িত্ব দিয়েছে। ওই পুলিশ অফিসার কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয় তা জানেন। পুষ্পা ঝুকেগা নেহি, এইসব নাটুকে সংলাপ বলে কোনও লাভ হবে না।"

শান্তনু এদিন নির্বাচন কমিশনের কাজেরও ভূয়সি প্রশংসা করেছেন ৷ এদিন তিনি বলেন, "তৃণমূল মনে করে ভোটের অশান্তি করা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। নির্বাচন কমিশন এবার সবকিছু প্রতিরোধ করে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোটদানের ব্যবস্থা করেছে ৷ যেখানে গোলমাল হয়েছে, নির্বাচন কমিশন সেখানেই প্রয়োজনে ব্যবস্থা নিয়েছে ৷ মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে ৷"

