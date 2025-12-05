দুর্নীতিতে জড়িত ব্রাত্য ! অডিও ক্লিপ প্রকাশ করে অভিযোগ বিজেপির
শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বিরুদ্ধে টাকা তোলার অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা শঙ্কুদেব পন্ডা ৷ তাঁর ইস্তফা দাবি করেছে বিজেপি ৷
Published : December 5, 2025 at 7:43 PM IST
কলকাতা, 5 ডিসেম্বর: পশ্চিমবঙ্গের সবথেকে বড় দুর্নীতির আখড়া শিক্ষা দফতর ! শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে এমনই অভিযোগ করলেন বিজেপি নেতা শঙ্কু দেব পন্ডা ৷ এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক মনোজিৎ মণ্ডলের মধ্যে কথোপকথনের একটি অডিয়ো ক্লিপ প্রকাশ করে রাজ্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ এই অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷
অডিয়ো ক্লিপে শোনা যাচ্ছে, যাদবপুরের ভিসি, মনোজিৎ মণ্ডলকে বলছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে টাকা তুলে দিতে না পারলে আর পদে থাকা যাবে না ৷ এরপরই ব্রাত্য বসুকে শিক্ষা মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার দাবি তুলল বিজেপি ৷
শঙ্কুদেবের অভিযোগ, এই কথপোকথনে পরিষ্কার তৃণমূল মানেই দুর্নীতি ৷ আর এই দুর্নীতিতে শিক্ষা দফতর থেকে শুরু করে নবান্ন পর্যন্ত জড়িত ৷ মন্ত্রীর পরিবর্তন হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষায় দুর্নীতির কোনও পরিবর্তন হয় না ৷ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সম্প্রতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছেন ৷
শঙ্কুদেবের অভিযোগ, "চিরঞ্জীব কোনও টাকা তুলে দিতে পারছেন না ৷ কারণ, তিনি এখন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভপতি পদে রয়েছেন ৷ এই পদে থাকা সত্ত্বেও তাঁর টাকা তুলতে অযোগ্যতার জন্য ব্রাত্য বসু তাঁর উপর কোনও ভরসা রাখতে পারছেন না ৷ টাকা তুলে দিতে পারছেন না বলে ব্রাত্য বসু রেজিস্ট্রার হিসেবে তৃণমূল নেতা সেলিম বক্সকে আনতে বলেছেন ৷ তিনি ব্রাত্যবাবুর কাঙ্খিত টাকা তুলে দিতে পারেন ৷ এই টাকা 'ম্যাডামের' কাছে যাবে বলা হয়েছে, অর্থাৎ নাম না-করে এখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কথা বলা হচ্ছে ৷ নবান্ন থেকে নাকি এই টাকা তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে ৷"
শঙ্কু বলেন, "আমি জানতে চাই যে এর পরেও ব্রাত্য বসু কী করে তাঁর পদে রয়েছেন ? তিনি পদত্যাগ করছেন না কেন ? আমরা কাদের উপাচার্য করে এনেছি ? কারা এরা ? কার উদ্দেশ্য ছিল এর পিছনে ? আরও একাধিক উপাচার্য দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৷ তাঁদের সম্বন্ধেও জানানো হবে ৷ সেলিম বক্স তৃণমূলের নেতা ৷ তাঁকে কেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার করা হচ্ছে ? একটাই কারণ, যাতে নিয়োগ থেকে টাকা তুলে দিতে পারেন । অডিয়ো এসেছে আমাদের হাতে ৷ সেই অডিয়ো শুনলে চমকে যেতে হয় ৷"
তাঁর অভিযোগ, এই অডিয়োটি মনোজিৎ মণ্ডল করেছেন ৷ তিনিও তৃণমূলের নেতা। তিনি স্বীকার করেছেন যে এটা তাঁর গলা ৷ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য যাদবপুর থানায় এফআইআর দায়ের করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ পত্রের শেষ লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ ৷ চিরঞ্জীব পুলিশকে তাঁর এই অডিয়ো ক্লিপ সোশাল মিডিয়া থেকে সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷ তিনি এফআইআর-এ আরও লিখেছেন, 'শিক্ষা মন্ত্রীর চাপ রয়েছে ৷'
শঙ্কু বলেন, "রাজ্যপাল সব বিশ্ববিদ্যালয় আচার্য ৷ তাই তাঁর কাছে এই অভিযোগ জানানো হবে ৷ কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের কথা জানানো হবে ৷ এই অভিযোগটা শুধু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নেই ৷ এতে সরাসরি বিকাশ ভবন এবং নবান্ন যুক্ত রয়েছে ৷ "