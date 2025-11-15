বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে আর ভোট জেতা সম্ভব নয়, তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীকের

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে আর ভোট জেতা সম্ভব নয়, তৃণমূলকে কটাক্ষ শমীকের
বিহারে জয়ের পর আগামী বছরে বিজেপির নিশানায় বাংলা ৷ গতকালই তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ একই কথা বললেন বিজেপি রাজ্য় সভাপতি ৷
Published : November 15, 2025 at 3:00 PM IST
শিলিগুড়ি, 15 নভেম্বর: বিহারের এনডিএ-র বিপুল জয়ে তৃণমূল হতাশ ৷ এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি মনে করেন, শাসক শিবিরের নেতা-কর্মীরা সমাজকে একটা খোলা বাজারে পরিণত করেছে ৷ সেটা এবার শেষ হতে চলেছে ৷ তৃণমূলের হতাশা পুলিশের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ৷ তাই অকারণে বিজেপির নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ ৷
দিনহাটায় বিজেপি নেতা গ্রেফতারের পর শিলিগুড়িতে এসে এই মন্তব্য করেন বঙ্গ বিজেপির অন্যতম শীর্ষ নেতা ৷ তাঁর কটাক্ষ, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে তৃণমূল আর ভোট জিততে পারবে না ৷
শনিবার রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা আয়োজিত একটি রোজগার মেলায় যোগ দেন শমীক ৷ একটি বেসরকারি কলেজে ওই রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের শাসকদলকে তুলোধনা করেন তিনি ৷
তিনি বলেন, "তৃণমূল কর্মীরা লুটপাটে অভ্যস্ত ৷ কিন্তু সংঘর্ষ ও রক্ত ঝরিয়ে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না ৷ বিহারে একসময় অপহরণ, হত্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ছিল ৷ আজ সেই বিহারে এত বড় হাইভোল্টেজ নির্বাচনে কোনও রক্তপাত নেই, বুথ দখল নেই, বাইক বাহিনী নেই ৷ বিহারকে দেখে পশ্চিমবঙ্গের শেখা উচিত-আমরা নিজেদের রাজ্যকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছি ৷"
গতকালই এনডিএ-র বিপুল জয়ের পর সন্ধ্যায় বিজেপির সদর কার্যালয় থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছেন, "বিহারের জয় পশ্চিমবঙ্গের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে ৷ আগামী বছর পশ্চিমবঙ্গ থেকে জঙ্গলরাজ তৃণমূলকে উৎখাত করব ৷"
এদিন সেই সুর ধরে শমীকও বলেন, "তৃণমূল চলে যাচ্ছে ৷ তৃণমূল চলে যাবে ৷ উত্তরবঙ্গে তৃণমূল আর কোনও দিন খাতা খুলবে না ৷ উত্তরবঙ্গ থেকে তৃণমূল জিতবে না ৷ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি থেকে মানুষ ওদের শিক্ষা দেবে ৷ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে আর ভোট সম্ভব নয় ৷ উত্তরের রাজবংশী কামতাপুরী মানুষ এবার যোগ্য জবাব দেবে ৷"এদিন তিনি জানান, ভারতের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ সন্ত্রাসবাদ রোখা ৷ চিকেন নেক প্রসঙ্গেও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শমীক ৷
গত 10 নভেম্বর সন্ধ্যায় দিল্লিতে লালকেল্লার কাছে সুভাষ মার্গের ট্রাফিক সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় বিস্ফোরণ হয়েছে হুন্ডাই i20 গাড়িতে ৷ বিস্ফোরণের কয়েকঘণ্টা আগে ফরিদাবাদ থেকে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে ৷ এই দু'টি ঘটনাতে জড়িত থাকার অভিযোগে কয়েকজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ তারা নিষিদ্ধ জঙ্গি গোষ্ঠীর হয়ে 'হোয়াইট কলার টেরর মডিউল' হিসাবে কাজ করছিল বলে অভিযোগ ৷
এই ঘটনায় উত্তরবঙ্গ থেকে এক আলা-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডাক্তারি পড়ুয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গে শমীকের বক্তব্য, "কোভিডের সময় কোচবিহারকে কেন্দ্র করে নেপাল, ভুটান দিয়ে সারা ভারতে জঙ্গিদের মডিউল ছড়িয়ে পড়েছে ৷ এই খবর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা অনেক আগেই রাজ্যকে দিয়েছে ৷ কিন্তু তারপরও রাজ্য সরকার কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ৷"