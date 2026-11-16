তৃণমূলের অত্যাচারে ছিলেন গৃহবন্দি, 5 বছর পর মানত পূরণে ছটপুজো বাঙালি বিজেপি নেত্রীর
BJP Leader Chhath Puja: মানত ছিল বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছটপুজো করার ৷ বিজেপি নেত্রীর এহেন মানতের নেপথ্যে ছিল তৃণমূল ৷ এখন কী বলছেন তিনি ?
Published : November 16, 2026 at 12:58 PM IST
দুর্গাপুর, 16 নভেম্বর: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা তাড়া করেছিল । প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলে জঙ্গলে ছুটে বেড়াতে হয়েছিল । সেই সময়ই মানত করেছিলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ছট মাইয়ার পুজো দেবেন । অতীতের সেই আতঙ্কের স্মৃতি মনে করে রবিবার দুর্গাপুরের পানাগড় ছট ঘাটে মানত পূরণ করলেন অমরপুরের বাসিন্দা তথা আউশগ্রাম 1 নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সহ-সভাপতি শর্মিলা দাস ।
বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এবার নিষ্ঠাভরে ছটপুজোর ব্রত পালন করলেন তিনি । শর্মিলা শুধু বিজেপির নেত্রী নন, তিনি এক বাঙালি দাস পরিবারের গৃহবধূ । ছটপুজোকে ঘিরে বাঙালি-বিহারি বিভাজনের বিতর্কের আবহে তাঁর এই ব্রত পালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে গেরুয়া শিবির ।
দুর্গাপুর-পানাগড় রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ছটঘাটে দাদাকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন শর্মিলা । সেখানে সমস্ত রীতি মেনে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করে ছট মায়ের আরাধনা করেন ৷ শর্মিলার দাবি, 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হতে হয়েছিল তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে ।
তৃণমূলের লোকজনের তাড়া খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে জঙ্গলের পথ ধরে পালাতে হয়েছিল । বাড়িতে তিনবার ভাঙচুর চালানো হয় এবং পরিবারের সদস্যদের উপরও হামলা করা হয় । দীর্ঘ পাঁচবছর ধরে কার্যত গৃহবন্দি জীবন কাটাতে হয়েছে তাঁদের । সেই কঠিন সময়েই ছট মায়ের কাছে মানত করেছিলেন, পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে এবং বিজেপি ক্ষমতায় এলে ব্রত রেখে ছটপুজো করবেন । অবশেষে সেই মানত পূরণ করতেই এদিন ছটঘাটে হাজির হন তিনি ।
বিজেপির সহ-সভাপতি শর্মিলা দাস বলেন,"2019 ও 2021-এ আমাদের উপর খুব অত্যাচার হয়েছিল । আমাদের মারধর করে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । তখন মানত করেছিলাম সুদিন ফিরলে ছট পুজো করব । তাই আজ পুজো করলাম । আমার খুব ভালো লাগছে ।"
বিজেপির দাবি, ছটপুজো কোনও নির্দিষ্ট ভাষা বা জাতির উৎসব নয়, এটি ভক্তি ও বিশ্বাসের উৎসব । সেই বার্তাই যেন এদিন সামনে এল শর্মিলা দাসের পুজোর মধ্যে দিয়ে । বাঙালি পরিবারের বধূ হয়েও ছট মায়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস থেকে ব্রত পালন করে রাজনৈতিক বিভাজনের তত্ত্বকেই চ্যালেঞ্জ জানালেন তিনি ।
শর্মিলার পাশে দাঁড়িয়ে দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বহু আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সনাতনীদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । দীর্ঘদিনের মানত পূরণ করতেই নিষ্ঠাভরে এই পুজো করেছেন উনি ৷ এর মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দেখনদারি নেই, রয়েছে বিশ্বাস ও ভক্তির প্রকাশ ।"