'হঠাৎ মনে হচ্ছে বাংলাদেশে রয়েছি', রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে কটাক্ষ মিঠুনের

'হঠাৎ মনে হচ্ছে বাংলাদেশে রয়েছি', রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে কটাক্ষ মিঠুনের
রাজ্য়ের বর্তমান পরিস্থিতির প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলার তুলনা করলেন অভিনেতা-রাজনীতিক মিঠুন চক্রবর্তী ৷ পাশাপাশি, তৃণমূলের বিরুদ্ধে সকলকে একজোট হওয়ার আহ্বান জানান তিনি ৷
Published : December 27, 2025 at 8:32 PM IST
আসানসোল, 27 ডিসেম্বর: রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে এটা বাংলা নয় বরং বাংলাদেশ ৷ আসানসোলের সভায় আইনশৃঙ্খলার প্রসঙ্গে তৃণমূল সরকারকে কটাক্ষ করে এমনই দাবি করলেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সম্প্রতি ছাত্রনেতা ও হিন্দু শ্রমিকের খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্ত হয়ে উঠেছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ৷ এদিন সেই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে বাংলার বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা করেন অভিনেতা-রাজনীতিক ৷
শনিবার বিকেলে কুলটির আলডি গ্রামের এক জনসভায় অংশ নেন মিঠুন চক্রবর্তী । সভায় উপস্থিত ছিলেন কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার, আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল-সহ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য নেতৃত্বরা । বক্তব্যের শুরুতে মিঠুন বলেন, "এই রাজ্যে কোনও উন্নয়ন নেই। শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই । রাজ্য়ে কেবল রয়েছে দুর্নীতি । আর দুর্নীতি নিয়ে বলতে গেলে রাত গিয়ে সকাল হয়ে যাবে ।"
এরপর বাংলাদেশের উদাহরণ টেনে বাংলা প্রসঙ্গে মিঠুন বলেন, "এটা পশ্চিমবঙ্গ । কিন্তু, কেন জানি না মনে হচ্ছে আমি বাংলাদেশে দাঁড়িয়ে রয়েছি ! ওখানে যা হচ্ছে, আমাদের এখানেও তাই হচ্ছে । ওখানে হারমোনিয়াম ছিনিয়ে নিচ্ছে । এখানে একটা ছোট্ট মেয়ে মায়ের গান গাইলে তাঁকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে । বলছে, তুমি মায়ের গান গাইতে পারবে না । দু'দিন আগে মধুমন্তী বলে একটি মেয়ে লালন ফকিরের গান গাইতে গিয়েছিলেন । তাঁকেও হুমকি দেওয়া হয়েছে । তবে, এই বাংলাকে বাংলাদেশ হতে দেব না । প্রয়োজনে সবাইকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে । বর্তমান সরকারকে বিদায় করতে হবে ।"
সেই সঙ্গে এদিন সংখ্যালঘু প্রসঙ্গে বিজেপির 'স্টান্ড পয়েন্ট' স্পষ্ট করে দেন মিঠুন ৷ তৃণমূল সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, "বিজেপি সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে নয় । বিজেপি ভারতীয় মুসলমানের বিরুদ্ধে নয় । কিন্তু, যাঁরা দেশে থেকে দেশের ক্ষতি করে, বিজেপি সেই সব মানুষের বিরুদ্ধে । আর তাঁদেরকেই রাজ্য সরকার প্রশ্রয় দিচ্ছে ৷ তাঁদেরকেই উস্কানি দিচ্ছে । তাঁদের দিয়েই সব কাজ করাচ্ছে ।"
বক্তব্যের শেষে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে মিঠুন বলেন, "এখন সময় এসেছে ভাবার । এটা আমাদের বাংলা । আমাদেরকে বাংলাতেই থাকতে হবে । আমাদের কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই । তাই সবাই একসঙ্গে এক ছাতার নীচে এসে বিজেপিকে ভোট দিন । কারণ, বিজেপি একমাত্র দল যারা লড়ে ক্ষমতায় আসলে আপনাদের সবাইকে রক্ষা করতে পারবে । বাংলাকে বাংলাদেশ করে দেওয়া সহজ নয় । সকলকে একত্রিত হতে হবে ।"
কাশ্মীরের হিন্দুদের প্রসঙ্গে তুলে অভিনেতা-রাজনীতিক বলেন, "কাশ্মীরে হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল । সেই ঘটনা এখানে হলে কোথায় যাব আমরা ? আমি কংগ্রেসের ভাইদের অনুরোধ করছি, তৃণমূলেরও যারা সৎ আছেন, দুর্নীতি করেন না, তাঁদেরও অনুরোধ করছি । সবাই এক জোট হন । আর এই সরকারকে জীবনের জন্য বিদায় দিন ।"