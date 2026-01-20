মনোমালিন্য থাকলে মিটিয়ে নিন, তৃণমূলকে হারাতে কর্মীদের একজোট হওয়ার অনুরোধ মিঠুনের

মনোমালিন্য থাকলে মিটিয়ে নিন, তৃণমূলকে হারাতে কর্মীদের একজোট হওয়ার অনুরোধ মিঠুনের
পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভা থেকে তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন অভিনেতা-রাজনীতিক মিঠুন চক্রবর্তী ৷ সেই সঙ্গে, সকলকে একসঙ্গে লড়াই করার আহ্বান জানান তিনি ৷
Published : January 20, 2026 at 10:46 AM IST
কেতুগ্রাম, 20 জানুয়ারি: আগামী দিনে এই পশ্চিমবাংলা পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে না তো ! একসঙ্গে লড়তে হবে ৷ কোনও মনোমালিন্য থাকলে মিটিয়ে নিন নির্বাচন পর্যন্ত ৷ পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রামে 'পরিবর্তন সংকল্প' সভা থেকে তৃণমূলকে কটাক্ষের পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এমনটাই বললেন বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী ৷
শনিবার সন্ধ্যায় সভাস্থলে দেরিতে পৌঁছন অভিনেতা-রাজনীতিক মিঠুন ৷ বক্তব্য রাখতে উঠে দেরিতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করে হাত জোড়ে ক্ষমা চেয়ে নেন তিনি ৷ এরপরই বলেন, "কাল এই বাংলা কি পশ্চিমবাংলা থাকবে, না কি পশ্চিম বাংলাদেশ হয়ে যাবে ? এই ভয়ে দৌড়ে আসছি আপনাদের কাছে । আপনাদের বলতে এসেছি, এক ছাতার নীচে এসে লড়াই করে তৃণমূল সরকারকে উৎখাত করার এবার সময় এসেছে ৷ আর তা না-করতে পারলে জানবেন আমাদের কোনও জায়গা নেই । বিশেষ করে হিন্দুদের আর কোনও জায়গা আছে বলে জানা নেই আমার ৷ এই কাজের জন্য দলের কর্তাদের কাছেও অনুরোধ, যদি আপনাদের মধ্যে কোনও মনোমালিন্য থাকে নির্বাচন পর্যন্ত সেটা নিজেরা মিটিয়ে নিন । একসঙ্গে লড়াই করে দেখিয়ে দিন যে আমরাও পারি ৷"
এদিন, প্রথম থেকেই তৃণমূলের সমালোচনা করেন মিঠুন । পাশাপাশি, নাম না-করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেন তিনি । আইপ্যাকের অফিসে ইডির হানা প্রসঙ্গে অভিনেতা বলেন, "কিছুদিন আগে আইপ্যাকের অফিসে ইডি তল্লাশি চালিয়েছে । ইডি, সিবিআই কিন্তু বিজেপির নয় । তবুও আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেওয়া হল । দু'টি সম্পূর্ণ আলাদা সংস্থা । সেখানে কী এমন ছিল যে তার জন্য তাড়াহুড়ো করে ল্যাপটপ, কম্পিউটার সমস্ত ফাইল নিয়ে চলে এলেন ? আমার তো ধারণা তিনটে জিনিস থাকতে পারে । পরিকল্পনা থাকতে পারে হিন্দু সনাতনীদের এই বাংলা থেকে তাড়ানোর । এখন তো বলছেন খেলা হবে । ফাঁসি দেবেন নাকি গলা কাটবেন ? গত নির্বাচনের পর বিরোধীদের মারধর করেছেন, ঘর ছাড়া করেছেন । তাই বলছি তৈরি থাকুন ৷ এরা যে কোনও উসকানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক অশান্তি বাধানোর চেষ্টা করছে ৷ প্ররোচনায় পা দেবেন না ৷"
আইপ্যাক প্রসঙ্গে সন্দেহ প্রকাশ করে মিঠুন আরও বলেন, "কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে সেই ফাইল আইপ্যাকের অফিসে ছিল ৷ কিংবা কোন কোন ফান্ড থেকে টাকা এসেছে ? কয়লা, বালি, শিক্ষার টাকা কোন কোন জায়গা থেকে এসেছে ? এই সমস্ত তথ্য ছিল সেখানে ৷ আর তা না-হলে এতো লুকানোর কী আছে ?"
ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করে মিঠুন বলেন, "প্রধানমন্ত্রী কতবার বলে গেলেন আমাদের জমি দিন । বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া প্রায় 400 কিলোমিটার জায়গা খালি পড়ে রয়েছে ৷ সেই জমিটা উনি (মুখ্যমন্ত্রী) দিচ্ছেন না ৷ আর কিছু হলেই বলছেন, এটা কেন্দ্রের দায়িত্ব ৷ আমরাও তো বলছি কেন্দ্রের দায়িত্ব ৷ তাহলে জমি দিচ্ছেন না কেন ? রাজ্যে ভুয়ো ভোটারদের অবাধ প্রবেশ ঘটিয়ে খুন, ডাকাতি যত ধরনের হিংসার ঘটনা হতে পারে তা সব ঘটবে ৷" নিজেকে দেখিয়ে মিঠুন বলেন, "এই রকম বাঙালির গায়ে যদি এক ফোঁটাও রক্ত থাকে তাহলে পশ্চিম বাংলাদেশ কোনও দিন হতে পারবে না । সিপিএম, কংগ্রেস, এমনকী তৃণমূলের সৎ কর্মীদের একসঙ্গে লড়াই করার আহ্বান জানাচ্ছি ৷"