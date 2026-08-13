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অভিষেকের বিরুদ্ধে ফের FIR ডায়মন্ড হারবারে, শমীকের উপর হামলায় তদন্তের দাবি

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 79 জনের বিরুদ্ধে ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি ৷

FIR against Abhishek Banerjee
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অভিযোগ দায়ের বিজেপি নেতা ববির (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 2:46 PM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 13 অগস্ট: ফের অভিযোগ দায়ের হল ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ৷ যদিও শুধু তিনি নন, পাশাপাশি ওই এফআইআরে নাম রয়েছে তাঁর আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়-সহ মোট 79 জনের ৷ ডায়মন্ড হারবার থানায় এই লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস ওরফে ববি ।

তাঁর দাবি, 2020 সালের 6 অক্টোবর বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে ডায়মন্ড হারবারের স্রোতের পোল মোড়ে হামলার ঘটনা ঘটেছিল ৷ ওই ঘটনায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের উপর প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হয়েছিল এবং তাঁর গাড়ি ভাঙচুর করা হয় । একই সঙ্গে বিজেপির বেশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থকও হামলায় আহত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ তাঁর । সেই ঘটনার প্রায় ছয় বছর পর বৃহস্পতিবার ফের নতুন করে অভিযোগ দায়ের হল ডায়মন্ড হারবার থানায় ।

অভিষেকের বিরুদ্ধে ফের FIR ডায়মন্ড হারবারে, শমীকের উপর হামলায় তদন্তের দাবি (ইটিভি ভারত)

বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাসের অভিযোগ, ওই ঘটনার পর পুলিশি তদন্ত হলেও প্রকৃত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি । পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর দাবি, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তদন্ত সঠিক পথে এগোয়নি । দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও ওই ঘটনায় আক্রান্তদের ন্যায়বিচার মেলেনি বলেও অভিযোগ করেন বিজেপি নেতা । তাই এবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর পুরনো ওই ঘটনাকে সামনে এনে নতুন করে ডায়মন্ড হারবার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিজিৎ দাস ।

বিজেপি নেতা অভিজিৎ দাস বলেন, "রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় আমাদের শমীক ভট্টাচার্যদার গাড়িকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল এবং গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল । ওই ঘটনায় বিজেপির একাধিক কর্মী-সমর্থক আক্রান্ত হয়েছিলেন । ঘটনাটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক সংঘর্ষ হিসেবে দেখলে চলবে না । এর পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র ছিল কি না, সেটিও তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন । তাই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর আপ্ত-সহায়ক সুমিত রায়-সহ মোট 79 জনের নামে অভিযোগ দায়ের করলাম ।"

FIR against Abhishek Banerjee
অভিযোগপত্র (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ দায়ের করার পর বিজেপি নেতা পুলিশের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান । তাঁর বক্তব্য, "কোনও রাজনৈতিক চাপ ছাড়াই ঘটনার তদন্ত করতে হবে এবং অভিযোগে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখতে হবে ।" তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।

একই সঙ্গে 2020 সালের ঘটনার সময় পুলিশের ভূমিকা কী ছিল, কেন অভিযোগের পরও প্রত্যাশিত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, সে বিষয়েও তদন্তের দাবি তুলেছেন বিজেপি নেতা । তাঁর বক্তব্য, "আইন সবার জন্য সমান । ফলে রাজনৈতিক পরিচয় বা ক্ষমতার প্রভাব যাতে তদন্তে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করতে হবে ।"

FIR against Abhishek Banerjee
ডায়মন্ড হারবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিজেপি নেতা (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনায় ফের ডায়মন্ড হারবারের রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে । একদিকে বিজেপির দাবি, 2020 সালের ঘটনার ন্যায়বিচার এখনও হয়নি এবং সেই কারণেই নতুন করে আইনি পথে এগোনো হয়েছে । অন্যদিকে, অভিযোগে যাঁদের নাম রয়েছে তাঁদের বক্তব্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি । ফলে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে রাজনৈতিক মহলের ।

যদিও আইনজীবী সৌমার্ঘ খামারু বলেন, "ফৌজদারি 173(8) ধারায় অধিকতর তদন্ত, ফৌজদারি 156(3) ধারায় যথাযথ তদন্তের নির্দেশ, সেই অনুযায়ী আবারও অভিযোগ দায়ের করা যায় ।"

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অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে অভিযোগ
অভিষেকের নামে এফআইআর
FIR AGAINST ABHISHEK BANERJEE

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