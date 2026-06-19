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সিঙ্গুরে শিল্প হবেই, প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগেই জানিয়ে দিলেন লকেট

শনিবার প্রধানমন্ত্রী মোদি পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন হুগলিতে ৷ তার আগে বিজেপি নেত্রী লকেট জানালেন, সিঙ্গুরে অবশ্যই শিল্প হবে ৷

SINGUR INDUSTRIALIZATION
বাঁ-দিক থেকে, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় (ডানদিকে) (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 9:42 PM IST

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চুঁচুড়া, 20 জুন: দু'দিনের বঙ্গ সফরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রথম দিন অর্থাৎ শনিবার হুগলিতে পশ্চিমবঙ্গ দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি তাঁর একাধিক কর্মসূচি রয়েছে ৷ রেল থেকে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন থেকে মৎস্যবেশ কিছু উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সূচনাও করবেন প্রধানমন্ত্রী।

তার আগে সিঙ্গুরে শিল্পোন্নয়ন নিয়ে বড় ভবিষ্যদ্বাণী করলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় ৷ বৃহস্পতিবার চুঁচুড়ায় রবীন্দ্রভবনে 12 বছর বিশ্বাসের উন্নয়নের জনকল্যাণের বিকশিত ভারত প্রবুন্ধ সম্মেলনে হাজির ছিলেন লকেট ৷ ছিলেন একাধিক বিধায়কও। সেখানে হুগলির প্রাক্তন সাংসদ বলেন, "সিঙ্গুরে শিল্প হবেই। 100 শতাংশ হবে।"

সিঙ্গুর শিল্প হবেই, বললেন লকেট চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)

লকেটের সিঙ্গুর-দাবি

লকেট বলেন, "সিঙ্গুরে শিল্প হবেই। 100 শতাংশ হবে। পাঁচ বছর পর দেখবেন বাংলার চেহারাই পাল্টে গিয়েছে। শুধু পাঁচ বছরের জন্য বিজেপি সরকার আসেনি ৷ সরকার এসেছে 50 বছরের জন্য। হুগলি নিয়ে আমার আবেগ রয়েছে ৷ হুগলিতে পাঁচ বছর কাজ করেছি ৷" এরপরই তিনি তৃণমূল প্রসঙ্গে বলেন, "ভালো তৃণমূলের জন্য দরজা খোলা ৷ তবে এখন তা বন্ধ রয়েছে। আগামী তিন থেকে চার মাস ভালো তৃণমূলের জন্যও দরজা খোলা হবে না। যারা এনসিপিআই (ন্যাশনালিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া) পার্টিতে গিয়েছেন তাঁরা যেতে পারেন। আমাদের দল বিজেপিতে কোনও যোগদান হবে না।"

মেসি কাণ্ডে অরূপ বিশ্বাসের হাজিরা প্রসঙ্গে কী বললেন লকেট ?

লকেট এপ্রসঙ্গে বলেন, "অরূপ বিশ্বাস কবে গ্রেফতার হবেন তার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি। তিনি এখন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন । এটা খুব লজ্জার ব্যাপার।"

এরপর রেড রোডে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন নিয়ে বিজেপি নেত্রী বলেন, "ঈদ পালন হল রেড রোডে ৷ তাহলে যোগ দিবস পালন নিয়ে প্রশ্ন উঠছে কেন ? ঈদের নমাজ তো ধর্মীয় ব্যাপার। রেড রোডে আমরা ধর্মীয় কোনও অনুষ্ঠান করছি না। গীতাপাঠ করছি না। এটা একটা স্বাস্থ্য বিষয়ক জিনিস। আমাদের গর্ব যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এখানে আসছেন।"

চন্দননগরে তৃণমূল নেতারা গ্রেফতার হয়েছেন ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?

লকেট বলেন, ভাইপোর হাত ছিল ওই ধৃত তৃণমূল নেতাদের মাথায়। আগে বিধায়ক যিনি ছিলেন (ইন্দ্রনীল সেন) তাঁর হাত ছিল। যারা এতদিন ধরে দুর্নীতি করে এসেছে, তারা কেউ ছাড় পাবে না।"

TAGGED:

লকেট চট্টোপাধ্যায়
LOCKET CHATTERJEE
NARENDRA MODI IN HOOGHLY
হুগলির সাংসদ
SINGUR INDUSTRIALIZATION

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