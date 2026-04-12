চুঁচুড়ায় প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ, অভিষেকের হাত ধরে বিজেপি নেতার তৃণমূলে যোগ

চুঁচুড়ায় প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ, অভিষেকের হাত ধরে বিজেপি নেতার তৃণমূলে যোগ
ভোটের আগে হুগলিতে বড় ভাঙন বিজেপির অন্দরে ৷ চুঁচুড়ার ব্যান্ডেলে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূল যোগ দিলেন সুরেশ সাউ ৷
Published : April 12, 2026 at 1:50 PM IST
ব্যান্ডেল, 12 এপ্রিল: ভোটের আগে চুঁচুড়া বিধানসভায় বিজেপিতে ভাঙন ৷ পদ্ম ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন বিজেপি নেতা ৷ রবিবার হুগলিতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দিলেন সুরেশ সাউ ৷
তৃণমূল সাংসদ অভিষেকের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন এই বিজেপি নেতা ৷ বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে হুগলি সাংগঠনিক জেলায় বড়সড় ভাঙ্গনের মুখে পড়ল বিজেপি ৷ যদিও বিজেপির জেলা নেতৃত্বের দাবি, সুরেশ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেও দলে এর কোনও প্রভাব পড়বে না ৷
হুগলি জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি দাপুটে নেতা বলেই পরিচিত সুরেশ সাউ ৷ তিনি দলের সমস্ত পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন ৷ তিনি যে গেরুয়া ছেড়ে ঘাসফুলে নাম লেখাবেন, সেই আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল ৷ চুঁচুড়া বিধানসভায় বিজেপির প্রার্থী পছন্দ না হওয়ায় দলের কর্মীদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল ৷
চুঁচুড়ায় সুবীর নাগকে বিজেপি প্রার্থী করে দল ৷ এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি সুরেশ ৷ বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর থেকে দলের কোনও কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে না সুরেশকে ৷ ভোট প্রচারেও দেখা মিলছে না সুরেশ-সহ তাঁর অনুগামীদের ৷ রবিবার ব্যান্ডেলের নলডাঙ্গা এলাকা থেকে সুরেশ সাউ ও তার অনুগামীদের নিয়ে অভিষেকের সভায় যেতে দেখা গিয়েছিল ৷
হুগলি জেলা বিজেপি সংগঠনের লড়াকু নেতা হিসেবে পরিচিত সুরেশ সাউ ৷ হুগলি জেলা বিজেপি সংগঠনকে মজবুত করতেও তাঁর অবদান রয়েছে ৷ এর আগেও দলের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলেছেন তিনি ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে একাধিক মামলা রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় যোগদান বিষয়ে সুরেশ সাউ বলেন, "এতদিন বিজেপি আমায় যে সম্মান দিয়েছে, যে কাজ করতে বলেছে সেগুলো সব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি ৷ এখন আমি সমস্ত দায়িত্ব থেকে মুক্ত ৷ রাজ্য নেতৃত্ব আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ৷ কিন্তু কাউকে বেঁধে রাখা যায় না ৷ কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ বুঝতে শিখেছি ৷"
এই প্রসঙ্গে বিজেপি হুগলি সাংগঠনিক জেলা সভাপতি গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, "গত পরশু সুরেশ সাউ পদত্যাগ পত্র দিয়েছেন ৷ তা এখনও গৃহীত হয়নি ৷ সব কর্মীই আমাদের সম্পদ ৷ একজন চলে যাওয়াও আমাদের ক্ষতি ৷ প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ থাকতে পারে ৷ কিন্তু দিনের শেষে দল যাঁকে প্রার্থী করবে, তাঁর হয়ে নেমে পড়তে হবে ৷ আমাদের দু'হাজার বুথের মধ্যে সতেরোশো বুথে আমাদের শক্তি আছে ৷ সুরেশ সাউকে ডাকা হয়েছে ৷ তাঁর সঙ্গে কথা বলা হবে ৷"