ETV Bharat / state

জিতেন্দ্রর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হবে শোলে-সোনার কেল্লা থেকে নিকাহ

এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল শুরু হবে 26 জানুয়ারি৷ চলবে 29 জানুয়ারি পর্যন্ত৷

Film Festival in Asansol
আসানসোলে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 9:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 20 জানুয়ারি: গতবছরই বিজেপি নেতৃত্বের উদ্যোগে কলকাতায় ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করা যায়নি। রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল তা নিয়ে। যদিও জিতেন্দ্র তেওয়ারির পৌরহিত্যে কালচারাল অ্যান্ড লিটারারি ফোরাম অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে আসানসোলে সেই উৎসব হয়েছিল সরকারি রবীন্দ্রভবনেই। এবারেও বিধানসভা ভোটের আগে জিতেন্দ্র তেওয়ারির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আসানসোল সাংস্কৃতিক উৎসব ও ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল।

আগামী 26 জানুয়ারি থেকে সেই উৎসব শুরু হবে। চলবে আরও চারদিন। এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে শোলের 50 বছর উপলক্ষে দেখানো হবে শোলে সিনেমাটি। এছাড়াও থাকছে সোনার কেল্লা, সাড়ে চুয়াত্তর-সহ স্বর্ণযুগের বিভিন্ন সিনেমা। তবে বিজেপি নেতার আয়োজনে এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উর্দুভাষীদের আনন্দ দিতে 'নিকাহ' চলচিত্রটিও দেখানো হবে।

জিতেন্দ্রর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হবে শোলে-সোনার কেল্লা থেকে নিকাহ (ইটিভি ভারত)

বুধবার জিতেন্দ্র তিওয়ারি জানান, গত বছর প্রথমবার আসানসোল ফিল্ম ফেস্টিভাল আয়োজন করা হয়েছিল এবং বিপুল সাফল্য পেয়েছিল। সেই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের অনুরোধে এ বছর ‘আসানসোল সংস্কৃতি উৎসব ও ফিল্ম ফেস্টিভাল 2026’ আয়োজন করা হচ্ছে। এই উৎসব 26 জানুয়ারি থেকে শুরু হয়ে চলবে 29 জানুয়ারি পর্যন্ত।

তিনি জানান, উৎসবে বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষার একাধিক উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। পাশাপাশি থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের অনুরোধে অনুষ্ঠানের সময়সূচি পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি। উৎসবে প্রবেশের জন্য বিনামূল্যে পাস বাধ্যতামূলক থাকবে এবং এবছর রবীন্দ্রভবনে প্রাঙ্গণে শিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের নামে একটি বিশেষ সেলফি পয়েন্ট তৈরি করা হবে।

Film Festival in Asansol
সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি (নিজস্ব ছবি)

জিতেন্দ্র তেওয়ারি আরও জানান, 26 জানুয়ারি সত্যজিৎ রায়ের কালজয়ী বাংলা ছবি ‘সোনার কেল্লা’ দিয়ে ফিল্ম ফেস্টিভালের সূচনা হবে। 29 জানুয়ারি সমাপ্ত হবে হিন্দি ছবির ইতিহাসে মাইলফলক ‘শোলে’ প্রদর্শনের মাধ্যমে, কারণ এ বছর ছবিটির মুক্তির 50 বছর পূর্ণ হচ্ছে। এছাড়াও ‘পড়োসন’, ‘নিকাহ’, উত্তম কুমারের জনপ্রিয় বাংলা ছবি ‘সাড়ে 74’-সহ আরও বহু চলচ্চিত্র দেখানো হবে।

Film Festival in Asansol
সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি (নিজস্ব ছবি)

তিনি জানান, এ বছর মহানায়ক উত্তম কুমার ও অভিনেতা সন্তোষ দত্তের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে তাঁদের স্মরণে ফিল্ম ফেস্টিভাল আয়োজন করা হচ্ছে। পাশাপাশি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ ও শিল্পী ভূপেন হাজারিকার 101তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উৎসর্গ করা হবে। এই আয়োজনে আসানসোল ছাড়াও জামুড়িয়া, রানিগঞ্জ, কুলটি, পাণ্ডবেশ্বর ও বারাবনি এলাকার বুদ্ধিজীবীরাও অংশ নেবেন।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

FILM FESTIVAL
BJP
JITENDRA TIWARI
ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল
FILM FESTIVAL IN ASANSOL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.