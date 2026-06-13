স্বজনপোষণ-সহ একাধিক দুর্নীতি জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ বিডিও'র ! থানায় অভিযোগ বিজেপি নেতার

স্বজনপোষণ-সহ একাধিক দুর্নীতি জাহাঙ্গির ঘনিষ্ঠ বিডিও'র ! থানায় অভিযোগ বিজেপি নেতার
বিজেপি নেতার দাবি, জাহাঙ্গির খানকে যেমন হ্যাফপ্যান্ট পরিয়ে পুলিশ রাস্তায় ঘুরিয়েছে ৷ এই দুর্নীতিবাজ বিডিওর সঙ্গে একই আচরণ করা হোক ।
Published : June 13, 2026 at 2:25 PM IST
শান্তিপুর, 13 জুন: স্বজনপোষণ-সহ সরকারি ক্ষেত্রে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ নদিয়া জেলার শান্তিপুরের প্রাক্তন বিডিও সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে ৷ আর এইসব অভিযোগ নিয়ে এবার থানার দ্বারস্থ হলেন শান্তিপুরের বিজেপির পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি চঞ্চল চক্রবর্তী ।
তাঁর অভিযোগ, এই সন্দীপ ঘোষ যখন শান্তিপুরের বিডিও ছিলেন, তখন থেকে নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে একাধিক দুর্নীতি করেছেন তিনি । বাংলার বাড়ি থেকে শুরু করে ক্লাস্টার সমিতির টাকা নিয়ে দুর্নীতি করেছেন ৷ ভয়ে তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারতেন না । কিছু তৃণমূল নেতাকে হাতিয়ার করে অনায়াসে ভূরি ভূরি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ওই বিডিও সন্দীপ ঘোষ বলে অভিযোগ ।
চঞ্চল চক্রবর্তী বলেন, "এখন রাজ্যে সরকার বদল হয়েছে ৷ চলছে আইনের শাসন ৷ তাই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা বিডিও সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন যাতে পদক্ষেপ করতে পারে সেই কারণে শান্তিপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলাম ।"
তাঁর কথায়, "এখানেই শেষ নয়, জেলাশাসক থেকে শুরু করে প্রশাসনিক একাধিক দফতরে এই তোলাবাজ বিডিওর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হবে ৷ আমরা চাইছি এই বিডিওকে গ্রেফতার করা হোক । যদিও তিনি আলিপুরদুয়ারে এখনও দায়িত্ব রয়েছেন । ভাবতে অবাক লাগে যিনি গ্রেফতার হয়েছেন সেই ফলতার জাহাঙ্গির খান ওরফে পুষ্পার ঘনিষ্ঠ এই বিডিও । তাঁকে যেমন হ্যাফপ্যান্ট পরিয়ে পুলিশ রাস্তায় ঘুরিয়েছে ৷ আমরা চাইছি এই দুর্নীতিবাজ বিডিওর সঙ্গে একই আচরণ করা হোক । প্রশাসন যদি পদক্ষেপ না নেয় তাহলে আগামিদিনে আরও কড়া পদক্ষেপ করব আমরা ।"
পাশাপাশি তিনি বলেন, "শান্তিপুরের বিডিও থাকাকালীন সন্দীপ ঘোষ ও পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্য সুব্রত সরকার এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । বিডিওর বিরুদ্ধে যেমন তদন্ত হবে, তেমন ওই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত করা হবে । তার কারণ ওই তৃণমূল নেতা শাসকদলের বল খাটিয়ে প্রচুর দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে । কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না ।"
রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "অভিযোগ জমা পড়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । তবে এখনও কোনোরকম মামলা রুজু হয়নি । অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ হলে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ।"