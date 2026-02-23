অস্বাস্থ্যকর খাবার সামগ্রী উদ্ধার, অবিলম্বে রেস্তরাঁ-দোকান সিলের দাবি বিজেপি নেতার
অন্যদিকে মিষ্টিতে কোনোরকম অস্বাস্থ্যকর কিছু না-থাকার দাবি করেছেন দোকানের কর্ণধার ।
Published : February 23, 2026 at 9:44 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 ফেব্রুয়ারি: শহরের একের পর এক রেস্তরাঁ, হোটেল ও মিষ্টির দোকানে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও অনিয়মের ঘটনায় এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিজেপি নেতা অমিত জৈন । সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করে পুরনিগমের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা ৷ পাশাপাশি অবিলম্বে ওই রেস্তরাঁ ও দোকান সিলেরও দাবি করেন তিনি ।
এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, "মাঝে মাঝে আচমকা খাদ্য দফতরের অভিযান হয় । আবার বন্ধ হয়ে যায় । পুরনিগমের নজরদারির অভাবে এসব হচ্ছে । অভিযান চালালেও পরবর্তীতে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে না । তাই আমরা চাই, যেসব হোটেল, রেস্তরাঁয় অনিয়ম মিলবে সেগুলোকে সিল করে দেওয়া উচিত । মানুষের আস্থা আর স্বাস্থ্য নিয়ে ছেলেখেলা বরদাস্ত করা যাবে না ।"
পালটা অমিত জৈনকে একহাত নিয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, "বিরোধীদেরকে কোথাও দেখা যায় না । তারা জানবেন কী করে? প্রতি শুক্রবার এই বিশেষ টাস্ক ফোর্সের অভিযান হয় । অনিয়ম মিললে পদক্ষেপ করা হয় । সবটাই হয় আইন মেনে । সবাইকে তো আর ফাঁসিতে ঝোলানো যায় না ।"
অন্যদিকে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের টাস্ক ফোর্সের অভিযানে দেশবন্ধু পাড়ার এক মিষ্টির দোকানের ফ্রিজ থেকে উদ্ধার হয়েছিল রান্না করা মুরগীর মাংস । পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর পরিকাঠামোর অভিযোগ তুলে ওই দোকানকে নোটিশ করে পুরসভার টাস্ক ফোর্স । শনিবারের এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছিল শহরজুড়ে । শহরের এমন এক নামী দোকানের এমন কর্মকাণ্ডে রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েন গ্রাহকরা ।
এদিনই আবার সাংবাদিক বৈঠক করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিয়ে ক্ষমা চান ওই মিষ্টির দোকানের কর্ণধার অন্বেষা মোদক ৷ পাশাপাশি তাঁদের তৈরি মিষ্টিতে কোনোরকম অস্বাস্থ্যকর কিছু নেই বলে দাবি করেন তিনি । কর্ণধার অন্বেষা মোদক বলেন, "পুর অভিযানের সময় যেখান থেকে ফ্রিজে মাংস পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে আমাদের দোকানের কোনও সম্পর্কই নেই । কারখানার কর্মীদের ফ্রিজ থেকে ওই সামান্য মাংস পাওয়া গিয়েছিল, যা কর্মীদের খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল । আমরা সমস্ত নিয়ম মেনে নিষ্ঠার সঙ্গে যুগ যুগ ধরে ব্যবসা করে আসছি । তবে পরিকাঠামোগত কিছু অভাব ও ত্রুটি রয়েছে । যা আমরা দ্রুত সমাধান করব ।"