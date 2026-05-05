জোর করে শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল নয়, শহরের উন্নয়নে অশোক-গৌতমের পরামর্শ নেবেন শঙ্কর

জোর করে শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল নয়, শহরের উন্নয়নে অশোক-গৌতমের পরামর্শ নেবেন শঙ্কর
শিলিগুড়ি বিধানসভায় আবার বড় ব্যবধানে জিতলেন ৷ ফল প্রকাশের পরদিন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভদীপ রায় নন্দীর সঙ্গে কথা বললেন 'জায়েন্ট কিলার' শঙ্কর ৷
Published : May 5, 2026 at 5:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 5 মে: ভারতীয় জনতা পার্টির ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে দক্ষিণে ঘাসফুল থাকলেও উত্তরবঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ফের একবার জয়ী হয়েছেন বিজেপির শঙ্কর ঘোষ ৷ রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি ৷ এখানেই রাজনৈতিক মহলের একাংশের প্রশ্ন, তাহলে কি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে শিলিগুড়ি পুরনিগম দখল করবে বিজেপি ? এর আগে বেশ কয়েকবার এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ৷ ব্যক্তিগতভাবে এমন কিছু করতে চান না ববে জানালেন শঙ্কর ৷
তিনি বলেন, "অসম্ভব একটা চাপা পরিস্থিতির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছিল ৷ আমরা জনপ্রতিনিধি হয়েছি ৷ কিন্তু আমাদের জয়ের জন্য অনেক মানুষের প্রাণ গিয়েছে ৷ অনেকে ঘরছাড়া হয়েছেন ৷ অনেক মহিলা অত্যাচারিত হয়েছেন ৷ এই জয় তাঁদের, এই জয় তাঁদের সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার- এই বোধটা আমাদের মধ্যে কাজ করছে ৷ শহরবাসীর যে প্রত্যাশা, উত্তরবঙ্গের যে প্রত্যাশা তার একটা দায়বদ্ধতা আছে ৷ সেইমতো কাজ করব ৷ আগে যে শঙ্কর ছিল, সেই শঙ্করই থাকব ৷ শহরের উন্নয়নের জন্য কাজ অবশ্যই করব ৷ পানীয় জল ও পরিষেবাই হবে মূল লক্ষ্য ৷ আমি ব্যক্তিগতভাবে পুরনিগমের ক্ষমতা দখল করতে চাই না ৷ শহরের উন্নয়নে গৌতম দেব ও অশোক ভট্টাচার্যর অবশ্যই পরামর্শ নেব ৷"
প্রথমে 2021 সালে অশোক ভট্টাচার্য ৷ পরে 2026 সালে গৌতম দেব ৷ শহরের দুই হেভিওয়েট নেতা এবং দীর্ঘদিনের মন্ত্রী ও পোড়খাওয়া নেতাকে পরপর দু'টি নির্বাচনে হারিয়ে জায়ান্ট কিলার হয়ে উঠেছেন শঙ্কর ৷ উত্তরে প্রথমে বামেদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে অশোক ভট্টাচার্যকে ও তারপর শাসকদলের মুখ থেকে ফের একবার শিলিগুড়ি জয় করেছেন শঙ্কর ৷
এরপরও শঙ্কর বিনম্র সুরে বলেন, "লড়াইটা ব্যক্তিগত নয় ৷ এ লড়াই নীতির লড়াই ৷ মানুষ তৃণমূলের অত্যাচার সহ্য করতে পারছিল না ৷" এখানেই তিনি জানান, শহরের উন্নয়নে অবশ্যই অশোক ভট্টাচার্য ও গৌতম দেবের পরামর্শ গ্রহণ করবেন তিনি ৷ গৌতম দেব অবশ্য ইভিএমে কারচুপির অভিযোগ তুলেছেন ৷ এ প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করতে চাননি শঙ্কর ৷ তিনি জানান, এটি নির্বাচন কমিশনের বিষয় ৷
শিলিগুড়ি কলেজে সোমবার সকাল থেকে শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া কেন্দ্রের গণনা শুরু হয় ৷ গণনা শুরু হওয়ার আগেও শিলিগুড়ির তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব আত্মবিশ্বাসী ছিলেন নিজের জয়ের বিষয়ে ৷ গণনা কেন্দ্রে প্রবেশের সময় তিনি বলে যান "এ শহর আমাকে খালি হাতে ফেরায়নি" ৷ কিন্তু শেষ হাসি হেসছেন শঙ্কর ৷
2026 সালের শিলিগুড়ি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
শিলিগুড়িতে বিজেপি প্রার্থী পেয়েছেন 1 লক্ষ 20 হাজার 760 ভোট ৷ মোট ভোটের প্রায় 65.78 শতাংশ গিয়েছে তাঁর পক্ষে ৷ শঙ্কর তাঁর নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র তৃণমূলের গৌতম দেবকে 73 হাজার 192 ভোটে পরাজিত করেছেন ৷ তৃণমূল প্রার্থী পেয়েছেন 47 হাজার 568 ভোট, প্রাপ্ত ভোটের হার 25.91 শতাংশ ৷
প্রথম দিকে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে সমস্যা দেখা দেওয়ায় গণনা বন্ধ করা হয় ৷ কিন্তু ইভিএম খোলার পরে থামানো যায়নি শঙ্করকে ৷ প্রতি রাউন্ডে তিনি এগিয়ে যান ৷ ক্রমশ ব্যবধান এতটাই বৃদ্ধি পায় যে গতবারের জয়ের মার্জিনও ছাপিয়ে যায় ৷ জয় পাওয়ার পর শঙ্কর ঘোষ এই জয় তাঁর মা ও পরিবারকে উৎসর্গ করেন ৷
পাশাপাশি বাংলার মনীষী-সহ মৃত দলীয় কর্মীদেরও স্মরণ করেন ৷ তাঁর কথায়, "বাংলার মানুষ যে এই সরকার নিয়ে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন তার জবাব তারা ইভিএমে দিয়েছেন ৷ এত মানুষের ভালোবাসা পেয়ে আমি আপ্লুত ৷ আমার বিরুদ্ধে পরপর দু'টি নির্বাচনে শহরের দু'জন মেয়র প্রার্থী হন ৷ আমি তাঁদের হারালেও কারও সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নেই ৷ আমি তাঁদের বিরুদ্ধে নীতির লড়াই লড়েছি ৷ তাতেই আমি জয় পেয়েছি ৷ এবার সংকল্পপত্র অনুযায়ী এই শহরের উন্নয়ন করা হবে ৷"
জয়ের পরের সকালটা ছিল একদমই অন্যরকম ৷ মঙ্গলবার সকাল থেকেই শঙ্কর ঘোষের বাড়িতে প্রতিবেশী ও দলের অনুগামীদের ঢল নামে ৷ চলতে থাকে শুভেচ্ছা ও মিষ্টিমুখ ৷ সেই পালা মিটিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আগে পাড়ার কালীমন্দিরে যান তিনি । তারপর সেখানে পুজো সেরে পাড়া দিয়ে আবারও হেঁটে নিজের পাড়ায় বিধায়ক কার্যালয়ে যান ৷ সেখানে শঙ্করের জন্য সকাল থেকে কর্মী সমর্থকরা অপেক্ষা করছিলেন ৷ উরস্থিত সকলের শুভেচ্ছায় ভাসেন তিনি ৷