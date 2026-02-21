'ডেকে পাঠিয়েও রাজ্য সভাপতি দেখা করেননি', দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দিলীপপত্নী রিঙ্কুর

'ডেকে পাঠিয়েও রাজ্য সভাপতি দেখা করেননি', দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দিলীপপত্নী রিঙ্কুর
"রাজনীতিতে থাকতে গেলে মিথ্যে বলতে হয়৷ কিন্তু তিনি স্পষ্ট বক্তা ৷ বিজেপি তাই 5 বছরেও আমার কথা ভাবেনি ৷" দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দিলীপপত্নী রিঙ্কুর ৷
Published : February 21, 2026 at 1:41 PM IST
মেদিনীপুর, 21 ফেব্রুয়ারি: একসময় দিলীপ ঘোষ দলের (বিজেপি) বিরুদ্ধে একের পর এক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ৷ সেই তালিকা থেকে বাদ যাননি তথাগত রায়, শুভেন্দু অধিকারী, সৌমিত্র, বাবুল সুপ্রিয়-সহ কোনও নেতা-নেত্রী। এবার দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন দিলীপ-পত্নী রিঙ্কু মজুমদার। তাঁর সাফ কথা, "মন খুলে বলব, এতে আমাকে ব্ল্যাক লিস্ট করলে করবে। এতে কিছু যায় আসে না।"
প্রসঙ্গত, শুক্রবার মেদিনীপুরের পালবাড়িতে আরএসএস-এর একটি জেলা দফতরের উদ্বোধন হয়। সেই অফিসে এসেছিলেন দিলীপ ঘোষ ও রিঙ্কু মজুমদার। এদিন তাঁরাও অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পূজার্চনায় যোগ দিয়ে যখন দলীয় কর্মীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তখন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এই উত্তর দেন দিলীপপত্নী।
প্রার্থীপদ জমা দেওয়া প্রসঙ্গে রিঙ্কুর সংযোজন, "প্রার্থীপদের জন্য বায়োডাটা জমা দেওয়ার আগে তিনি রাজ্য সভাপতির দু'জন পিএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁরা দফতরে ডেকেও পাঠিয়েছিলেন। তিনি পরপর দু'দিন গিয়েছেন। একদিন তো রাজ্য সভাপতি অফিসে থেকেও দেখা করেননি। অপমানিত বোধ করায় তিনি আর সেখানে যাননি। লোক মারফৎ নিজের বায়োডাটা অফিসে পৌঁছে দিয়েছেন। পছন্দের তিন কেন্দ্রের মধ্যে মেদিনীপুরের নাম থাকলেও নিজের প্রথম পছন্দ যে বীজপুর আসন, তা-ও তিনি এদিন সংবাদমাধ্যমের সামনে খোলসা করে দিয়েছেন।"
সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, কোন সিট থেকে তিনি এবারে লড়বেন? তার উত্তরে দিলীপ পত্নী রিঙ্কু মজুমদার জানান, গত 12-13 বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পার্টি করে গেলেও তাঁকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্যও ভাবা হয়নি ৷ এমনকী মণ্ডলের GS পর্যন্ত করা হয়নি। যাদের মধ্যে প্রোটেনশিয়ালিটি আছে তাদের সামনে আনা হয় না। বিশেষ করে বেঙ্গল পলিটিক্সে এধরনের সাইড করে দেওয়া হয়।
কোন কেন্দ্রে দাঁড়াবেন? এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "2021 সালের আগে থেকেই বীজপুর তাঁর টার্গেট ছিল। বর্তমানে তিনি থাকেন রাজারহাট নিউটাউনে। তবে সেখানে তিনি দাঁড়াতে খুব একটা আগ্রহী নন। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন, ওই আসনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অনেকটা বেশি। ভোটে তিনি জিততে চান। প্রথম নির্বাচনী ময়দানে নেমে নেগেটিভ কিছু হোক, তা তিনি চান না। তবে পছন্দের তালিকায় আছে মেদিনীপুর বিধানসভা আসনটিও। প্রার্থীপদ পাওয়ার বিষয়ে তিনি নিজেকে 50-50 পর্যায়ে রেখেছেন।"
তাঁর কথায়, "যারা দলে সিনিয়র আছেন, তাঁরা ভাববেন। আমি ইচ্ছাপ্রকাশ করেছি মাত্র। টিকিট পেতেও পারি, আবার না-ও পেতে পারি। টিকিট পেলে তারপর লোকেশন নিয়ে ভাবার বিষয় আছে।" তবে তাঁর সাফ কথা, "মন খুলে বলব, এতে আমাকে ব্ল্যাক লিস্ট করলে করবে। এতে কিছু যায় আসে না।"
রিঙ্কু এদিন দলের রাজ্য শীর্ষনেতাদের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করলেও বিতর্কিত সব বিষয় এড়িয়ে গিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি শুধু বলেছেন, দলের প্রতিটি কার্যকর্তারই দলের কাছে প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে আবেদন করার অধিকার আছে। শেষমেশ প্রার্থী কে হবেন, তা অবশ্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বই ঠিক করবে ৷ উল্লেখ্য, সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে দিলীপপত্নী নানা রকম মন্তব্য করলেও দলের বিরুদ্ধে কোনওরকম ক্ষোভপ্রকাশ করেননি বিজেপির বর্ষীয়ান এই নেতা ৷