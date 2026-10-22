মর্মান্তিক ! প্রতিমার কাঠামো তুলতে গিয়ে বিজেপি নেতার মৃত্যু

মর্মান্তিক ! প্রতিমার কাঠামো তুলতে গিয়ে বিজেপি নেতার মৃত্যু
BJP Leader Death: অন্যদিকে বিসর্জনে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক ৷ ঘটনা দু'টি হুগলি জেলার ৷
Published : October 22, 2026 at 2:39 PM IST
ব্যান্ডেল , 22 অক্টোবর: দশমীর রাতে বিসর্জনের সময় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল হুগলিতে ৷ ভদ্রেশ্বরে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো তুলতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে বিজেপির শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ গৌরীশঙ্কর সাহানির ৷ মৃতের বয়স 61 বছর । অন্যদিকে, ব্যান্ডেলে বিসর্জনে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক ৷
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে ভদ্রেশ্বর শ্রীমানী ঘাটে প্রতিমা নিরঞ্জন চলছিল । সেই সময় ঘাট থেকে প্রায় 100 মিটার দূরে দুর্গা প্রতিমার কাঠামো তুলতে যান গৌরীশঙ্কর সাহানি । গঙ্গায় ভাটা চলাকালীন পলিতে একটি কাঠামো আটকে যায় । সেই কাঠামো তুলতে গিয়ে পলিতে আটকে অসুস্থ হয়ে যান । স্থানীয় বেশ কয়েকজন তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যান চন্দননগর হাসপাতালে ৷ সেখানে বৃদ্ধকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক । বৃহস্পতিবার তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয় ।
এই ঘটনায় শোকাহত গৌরীশঙ্করের পরিবার ও বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা । স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতা মদনপ্রসাদ সাউ বলেন, "গৌরীশঙ্কর সাহানি ঘাটের পাশেই বসবাস করতেন । ভদ্রেশ্বর 16 নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গার পাড়ের বাসিন্দা । প্রতিমার কাঠামো তুলে বিক্রি করতেন তিনি । এমনিতেই তিনি অসুস্থ ছিলেন । তা সত্ত্বেও কাঠামো তুলতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে ।"
বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি গোপাল উপাধ্যায় বলেন, "উনি দীর্ঘদিনের বিজেপি কর্মী । কাঠামো তুলতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর । এতে আমরা শোকাহত । আমরা পরিবারের পাশে রয়েছি ।" যদিও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারের এক আধিকারিক বলেন, "বিসর্জনের থেকে 100 মিটার দূরে ঘটনাটি ঘটেছে । বিসর্জনের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই ।"
অপরদিকে, গভীর রাতে দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিতে এসে দুর্ঘটনায় আহত যুবক । আহতের নাম শম্ভু দে (38) । ব্যান্ডেল বলাগড় যুব সংঘের সদস্য তিনি । ব্যান্ডেল চুনিমিঁয়ার ঘাটে গভীর রাত পর্যন্ত প্রতিমা নিরঞ্জন করা হচ্ছিল । এক এক করে সব গাড়ি লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছিল । সেই সময় হঠাৎ অন্য এক বারোয়ারি গাড়ি লাইন ভেঙে এগোতে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা শম্ভুকে ধাক্কা মারে ৷ তখন গাড়ির তলায় চাপা পরে যান ওই যুবক ।
প্রায় আধ ঘণ্টা গাড়ির নীচে আটকে থাকেন শম্ভু । পরে স্থানীয় বাসিন্দা পুলিশ ও দমকলের চেষ্টায় তাঁকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া জেলা হাসপাতালে পাঠানো । তাঁর মাথায়, মুখে ও পিঠে গুরুতর আঘাত লাগে । বেশ কয়েকটি সেলাই করতে হয় । পরে তাঁকে কল্যাণী এইমসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার সুনীল যাদব-সহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ঘটনাস্থল ও হাসপাতালে উপস্থিত হন ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, পিকআপ গাড়িটি খালাসি চালাচ্ছিলেন । গাড়ি ও খালাসিকে আটক করেছে পুলিশ । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি (গোয়েন্দা বিভাগ) সুমন চট্টোপাধ্যায় বলেন, "চুনিমিঁয়ার ঘাটে বিসর্জন চলছিল । গাড়ি পরপর লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল । একটা পিকআপ গাড়ি ডানদিক দিয়ে লাইন ভেঙে বেরতে যায় ৷ তখন সেটি ডানদিকের হাইড্রেনে পড়ে যায় । গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা করা হবে ।"