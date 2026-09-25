অনুদান নিলে মণ্ডপে তাঁর ছবি লাগাতে হবে, বলেননি মুখ্যমন্ত্রী ! দাবি বিজেপি মুখপাত্রের
bjp leader attack durga puja committee: রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সাফ জানালেন, উদয় শঙ্কর যা বলেছেন, ওঁর ব্য়ক্তিগত মতামত ৷ আমরা ব্য়ক্তিপুজোয় বিশ্বাস করি না ৷
Published : September 25, 2026 at 1:45 PM IST
সাঁইথিয়া, 25 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোয় অনুদান নিলে মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ছবি মণ্ডপে লাগানো বাধ্য়তামূলক - এমন হুঁশিয়ারিই উড়ে এসেছিল বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে ৷ স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে তৈরি হয় তুমুল বিতর্ক ৷ এই নিয়ে মুখ খুলে এবার নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করল বিজেপি ৷
এই ব্য়াপারে ইটিভি ভারতের সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র সুদীপ্ত গুহ বলেন, "উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কে ? উনি কোথায় যেন বলেছেন... হয়তো আবেগে বলে ফেলেছেন কথাটা ৷ আপনারা তো জানেন, আবেগে কেউ বলে ফেলতে পারে ৷ কিন্তু সব পুজোয় ছবি রাখার কথা মুখ্য়মন্ত্রী বলেননি, আমরাও বলিনি ৷ আমরা কখনওই ব্য়ক্তিপুজোয় বিশ্বাস করি না ৷ মুখ্য়মন্ত্রীকে সম্মান করি ৷ প্রচুর ভালো কাজ করছেন উনি ৷ কিন্তু সব পুজোয় ছবি রাখতে হবে, এমন বলা হয়নি ৷ আমি যেটুকু জানি, আমাদের পার্টিতে এসব নেই ৷ অবশ্য়ই উনি আমাদের নেতা ৷ আমাদের সব নির্বাচনে উনি নেতৃত্ব দিয়েছেন ৷ এসব তো ঠিকই আছে ৷ কিন্তু সিএম স্য়ার নিজেও এটা... (বলেননি) ৷"
তাহলে উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে এভাবে বিভ্রান্ত করছেন কেন ? সুদীপ্তবাবু বলেন, "এটা ওঁর ব্য়ক্তিগত মতামত ৷ ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন ৷"
অনুদান নিলে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি মণ্ডপে লাগানো 'বাধ্যতামূলক', সরকারি অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । সাঁইথিয়া থানার তত্ত্বাবধানে দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে সমন্বয় বৈঠক ছিল ৷ সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কাদের অনুদান দেওয়া হবে, তাও ঠিক করছেন বিজেপি নেতা ৷ যা নিয়ে রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
এই প্রসঙ্গে সিপিআইএমের বীরভূম জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "সরকারে আসার পর থেকেই বিজেপি নেতারা হুমকি, হুঁশিয়ারি ছাড়া আর কী দিয়েছেন । ভাতা দিয়ে সরকারি প্রচার করতে চাইছেন । আমরা প্রথম থেকেই এসবের বিরুদ্ধে ।"
দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে সরকারি ভাবে অনুদান দেওয়া শুরু করেছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । যা নিয়ে প্রথম থেকেই সরব হয়েছিল বাম দলগুলি ৷ এমনকি, সরব হয়েছিল বিজেপিও ৷ কিন্তু, রাজ্যে পালাবদলের পরেও দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে অনুদান দেওয়ার নির্দেশিকা জারি রয়েছে । যদিও, বড় দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে সরকারি 1 লক্ষ টাকা অনুদান না-নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
প্রত্যেকটি থানার উদ্যোগে পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে সমন্বয় বৈঠক চলছে ৷ সেই মতো বীরভূমের সাঁইথিয়াতেও সমন্বয় বৈঠক ছিল ৷ সরকারি এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । অতিথি হিসাবে মঞ্চে বক্তব্যও রাখেন তিনি ৷
সেখানেই কার্যত হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা ৷ উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "যে সমস্ত ক্লাব এখনও রাজনৈতিক আঙিনায় আছে, তারা যদি অনুদানের জন্য আবেদন করে, তাদের অ্য়াপ্লিকেশন দেখে বিবেচনা করে তারপর অনুদান আমরা দেব ৷"
অর্থাৎ, সরকারি বৈঠকে বিজেপি নেতা ঠিক করে দিচ্ছেন অনুদান তিনি কাদের দেবেন ! এই বিষয়টি নিয়েই সমালোচনা-বিতর্ক তৈরি হয়েছে । বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতির আরও দাবি, "যাঁরা সরকারি অনুদান নেবেন বা পাবেন, প্রত্যেকটা ক্লাবে সম্মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগানো বাধ্যতামূলক । যদি কেউ ভেবে থাকেন সরকারি অনুদান নেব, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর ছবি লাগাব না, তাঁদের বিরুদ্ধে আমরা অ্য়াকশন নিতে বাধ্য হব ৷"
আর এই বক্তব্যের সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সাঁইথিয়ার বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণকান্ত সাহা-সহ সাঁইথিয়া থানার ওসি, পুরসভার আধিকারিকেরা ও দমকল বিভাগের অফিসারেরা ৷
এছাড়াও, ক্লাব কর্তাদের হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি নেতা উদয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । 'তৃণমূলের সময় দাদাগিরি করেছে' এমন ক্লাবদের সংযত হতে বলেন তিনি ৷ তবে সরকারি বৈঠকে কীভাবে অতিথি হিসেবে হাজির ছিলেন বিজেপির বীরভূম সাংগঠনিক জেলা সভাপতি ? আর মঞ্চ থেকে তিনি হুঁশিয়ারিই বা দিলেন কীভাবে ? তা নিয়ে প্রশ্ন থামছে না ৷ রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয়েছে সমাজমাধ্যম জুড়েও ৷