দুপুরে নিখোঁজ বিজেপি নেতা, রাতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ-সহ গ্রেফতার
মিঠুন বর্মন 79 বোতল কাফ সিরাপ নিয়ে পাচার করার জন্য এসেছিলেন বলে দাবি পুলিশের ৷ তাঁর বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।
Published : February 13, 2026 at 6:29 PM IST
কোচবিহার, 13 ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিলেন বিজেপি'র মণ্ডল সভাপতি মিঠুন বর্মন ৷ পুলিশ তাঁকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। বিকেলে সিতাই থানায় মিঠুন বর্মনের নিখোঁজ ডায়েরিও করেন স্ত্রী শিবানী বর্মন। আর এরপর রাতেই তাঁকে কোচবিহার জেলার সাহেবগঞ্জ থানা এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কাশির সিরাপ-সহ গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনা ঘিরে শোরগোল ফেলে জেলার রাজনীতিতে ৷
জানা গিয়েছে, ধৃত বিজেপি নেতার নাম মিঠুন বর্মন সিতাই ব্লকের মণ্ডল সভাপতি । যদিও শুক্রবার দুপুরে আদালতে পেশ করার সময় ষড়যন্ত্রের তত্ত্ব খাঁড়া করেন বিজেপি নেতা ৷ এদিন আদালত চত্বরে মিঠুন বর্মন জানান, তিনি বিজেপি করেন বলেই মিথ্যে মামলায় তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে । কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার অঙ্গুলিহেলনে পুলিশ এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলেও অভিযোগ তাঁর।
পুলিশের দাবি, ওই বিজেপি নেতাকে সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছিটমহলের শিবপ্রসাদ মুস্তাফি এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সমেত গ্রেফতার করা হয়েছে । একটি ব্যাগের মধ্যে 79 বোতল কাফ সিরাপ নিয়ে পাচার করার জন্য ওই এলাকায় এসেছিলেন বিজেপি নেতা ৷ সে সময়ই পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে ।
জানা গিয়েছে, বিজেপির ওই মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের আগে একের পর এক বিজেপি নেতাদের মিথ্যে মামলা দিয়ে ফাঁসানো হচ্ছে । গত তিন মাসে পাঁচ জন বিজেপি নেতাকে দিনহাটা ও সিতাই থেকে মিথ্যে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছে । এসব করে লাভ হবে না । তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে । তাই তৃণমূলের মদতে পুলিশ এই ধরণের মিথ্যে মামলা দিয়ে বিজেপি নেতাদের গ্রেফতার করছে ।"
যদিও কোচবিহার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ তথা তৃণমূল নেতা জগদীশ বর্মা বসুনিয়া বলেন, "মিঠুন বর্মন আমার আত্মীয়। ওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আগেও ছিল । পুলিশের গ্রেফতারের বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই ।"