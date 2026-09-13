'মাসে 50 হাজার' ! তোলাবাজি-মারধরের অভিযোগ, শিলিগুড়িতে গ্রেফতার বিজেপি নেতা
BJP leader arrested: অভিযোগ, গভীর রাতে ডিপোর গেটে লাথি মারে নিরঞ্জন, কর্মীদের গালিগালাজ, হুমকি এবং শেষ পর্যন্ত মাসে 50 হাজার টাকা 'মাসোয়ারা' চাওয়া হয় ।
Published : September 13, 2026 at 9:31 PM IST
শিলিগুড়ি, 13 সেপ্টেম্বর: রাত তখন গভীর । আচমকাই কয়লা ডিপোর গেটে লাথি । ভিতরে ঢুকে কর্মীদের গালিগালাজ, হুমকি এবং শেষ পর্যন্ত মাসে 50 হাজার টাকা 'মাসোয়ারা' চাওয়ার অভিযোগ । টাকা দিতে অস্বীকার করায় ডিপোর ম্যানেজারকে মারধরের অভিযোগও উঠেছে । সিসিটিভির সেই ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই শিলিগুড়ির ঘোষপুকুর-ফাঁসিদেওয়া এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য । লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল বিজেপি নেতা নিরঞ্জন বিশ্বাসকে । রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নেতা ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ফাঁসিদেওয়ার আমবাড়ি এলাকার 'রয়্যাল হিমালয় কার্বন' নামে একটি বেসরকারি কয়লা ডিপোর । অভিযোগ, গত 11 সেপ্টেম্বর গভীর রাতে সেখানে আচমকা পৌঁছে যান নিরঞ্জন । ডিপোর মূল গেটে লাথি মেরে জোর করে ভিতরে ঢোকার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । এর পর কর্মকর্তা ও কর্মীদের উদ্দেশে শুরু হয় গালিগালাজ । অভিযোগকারীদের দাবি, সংস্থা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয় ।
এর পরেই ওঠে মাসোয়ারার দাবি । অভিযোগ, প্রতি মাসে 50 হাজার টাকা দিতে হবে বলে ডিপোর কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় । সেই টাকা দিতে রাজি না হওয়াতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ডিপোর ম্যানেজার রাজকুমার জয়সওয়ালকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ । ঘটনায় তিনি জখম হন । পরে চিকিৎসকের কাছে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করানো হয় ।
ঘটনার পর আতঙ্কিত অবস্থায় ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রাজকুমার । শুধু অভিযোগ নয়, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় ডিপোর সিসিটিভি ফুটেজও । সেই ফুটেজ সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ার পরেই বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আরও চাঞ্চল্য তৈরি হয় । যদিও ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত । ঠিক কী ঘটেছিল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ ।
অভিযোগকারী রাজকুমারের বক্তব্য, রাতে আচমকাই দরজায় লাথি মেরে ভিতরে ঢোকেন অভিযুক্ত । তাঁদের ঘর থেকে বার করে ডিপোর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় । সংস্থার মালিককে উদ্দেশ করেও গালিগালাজ করা হয় বলে অভিযোগ । তাঁর দাবি, "মাসে 50 হাজার টাকা মাসোয়ারা বা তোলা দাবি করা হয় । টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় আমাকে মারধর করা হয় । আমি জখম হই । পরে বেশ কয়েকটি শারীরিক পরীক্ষাও করাতে হয়েছে ।" রাজকুমারের আরও অভিযোগ, নিরঞ্জন আগে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তখনও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল ।
ঘটনার পর পুলিশের দ্বারস্থ হয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করেছেন অভিযোগকারী । একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্থানীয় সাংসদ রাজু বিস্তার কাছেও বিষয়টি নিয়ে হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি । তবে নিরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন । তাঁর দাবি, তাঁকে পরিকল্পিত ভাবে ফাঁসানো হয়েছে । গোটা ঘটনাই রাজনৈতিক চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন তিনি ।
নিরঞ্জনের রাজনৈতিক পরিচয়ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । তিনি শিলিগুড়ি বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য । এর আগে জেলা এসসি-এসটি মোর্চার সভাপতি ছিলেন । ঘোষপুকুর মণ্ডলের সভাপতির দায়িত্বও সামলেছেন তিনি । ফলে তাঁর গ্রেফতারির ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তৈরি হয়েছে ।
তবে অভিযুক্ত নেতাকে নিয়ে আপাতত কড়া অবস্থান নিয়েছে বিজেপি । শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল জানিয়েছেন, আইন নিজের পথে চলবে । প্রশাসনের তদন্তে অপরাধ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত । এই প্রক্রিয়ায় দল কোনও রকম হস্তক্ষেপ করবে না এবং অভিযুক্তকে প্রশ্রয়ও দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি । এখন পুলিশের তদন্তের মূল নজর সিসিটিভি ফুটেজ, অভিযোগকারীর মেডিকেল রিপোর্ট এবং ঘটনার সময় ডিপোতে উপস্থিত কর্মীদের বয়ানের দিকে ।