ETV Bharat / state

শুনানিতে ডাক স্ত্রী'দের, বিজেপির অর্জুন তৃণমূলের সোমনাথকে একসূত্রে বাঁধল SIR

রাজ্যের শাসকদলের একাধিক নেতা, বিধায়কের পরিবারকে শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে বলে অভিযোগ। এবার সেই তালিকায় এল বিজেপি বিধায়কের পরিবারও।

SIR HEARING BENGAL
অর্জুন-সোমনাথের স্ত্রীকে SIR শুনানিতে ডাক (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 1:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ব‍্যারাকপুর, 18 জানুয়ারি: দুই যুযুধান রাজনৈতিক শিবিরের দুই হেভিওয়েট নেতা । একজন প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা । অন‍্যজন তৃণমূলের বিধায়ক । বর্তমানে তাঁদের মধ্যে রাজনৈতিক যুদ্ধ চরমে ৷ সেই রাজনৈতিক বৈরিতার মধ্যেই এবার SIR কার্যত একসারিতে নিয়ে এল ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এবং জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যামকে । দুই শিবিরের দুই নেতার স্ত্রীকেই এসআইআর শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে । যা ঘিরে শুরু হয়েছে জোর চর্চা ৷

2019 সালে লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগদান করে ব্যারাকপুর থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন অর্জুন । অন্যদিকে, 2012 সালের বিধানসভা নির্বাচনে জগদ্দল বিধানসভা থেকে জয়ী হয়ে হন সোমনাথ । এরপরই পরস্পরকে নিশানা করে তোপ দাগতে দেখা যায় তাঁদের । দুই শিবিরের দুই নেতার বিরোধ এখন প্রায় সামনা-সামনি । যুযুধান এই দুই নেতাকে কার্যত একসূত্রে বাঁধল এসআইআর । তাঁদের স্ত্রীদের এসআইআরের শুনানির নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তবে, এই নিয়ে দুই শিবিরের দুই নেতার মন্তব্য অবশ্য আলাদা । অর্জুন সিংয়ের পুত্র তথা ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং নিশানা করেছেন BLO (বুথ লেভেল অফিসার)-কে।

অর্জুন-সোমনাথের স্ত্রীকে SIR শুনানিতে ডাক (ইটিভি ভারত)

গত 5 জানুয়ারি এসআইআরের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিংয়ের স্ত্রী তথা ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবনের মা ঊষাদেবীকে। তিনি প্রয়োজনীয় নথি নিয়ে শুনানিতে হাজিরাও দিয়েছিলেন ।

SIR শুনানির হয়রানির অভিযোগ তুলে ভাটপাড়ার বিজেপি বিধায়ক পবন সিং বলেন, "আমার, বাবার এবং আমার দুই বোনের নামে কোনও সমস্যা নেই ৷ তাহলে শুধু মা'কে কেন শুনানিতে ডাকা হল, তা বুঝতে পারলাম না । আমি বিধায়ক, পরিবারে বাবা-ঠাকুরদা সকলেই সাংসদ, বিধায়ক ছিলেন । নমিনেশন ফিল-আপের সময় সমস্ত নথি দিতে হয়েছিল । তাতে মায়ের তথ্যও ছিল । তারপরেও শুনানিতে ডাকার অর্থ বুঝলাম না । তবে যা প্রক্রিয়া রয়েছে, তা সবাইকে মেনে চলতে হবে । আমি নির্বাচন কমিশনকে কিছু বলব না । বিএলও-দের নিশ্চয় কিছু বদমায়েশি রয়েছে । কমিশনকে অনুরোধ করব, গ্রাউন্ড লেভেলে এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখুক তারা ।"

অর্জুন-পুত্র আরও বলেন, "আমার মায়ের মতো অনেকেই এমন আছেন যাদের পরিবারের বাকিদের সব ঠিক থাকলেও এসআইআরের শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে । এটা নির্বাচন কমিশনের দোষ নয় ৷ এর নেপথ্যে রয়েছে বিএলও, ইআরও'রা । তাঁদের ভুলের জন্য মাশুল দিতে হচ্ছে সাধারণ ভোটারদের । তাঁরা নিশ্চয় এমন কিছু করছে, তা না-হলে শুনানির জন্য ডাকবে কেন ?"

এদিকে, অর্জুন সিংয়ের স্ত্রীয়ের মতো জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ‍্যামের স্ত্রীকেও এসআইআরের শুনানি নোটিশ পাঠানো হয়েছে বলে খবর। এই নিয়ে অবশ্য বিজেপিকেই নিশানা করেছেন জগদ্দলের বিধায়ক । তাঁর কথায়, "অন্যজনের জন্য গর্ত খুঁড়লে নিজেকেও গর্তে পড়তে হয় । বিজেপি লাফালাফি করছে এসআইআর-এ অনেক লোকের নাম বাদ পড়বে । সেই ফাঁদে তারাও পড়বে । এখন তো আর না হচ্ছে হাতে লেখা, আর না যাচ্ছে নাম-কাটা । সবটাই সফটওয়্যারে হচ্ছে । আর এটাও একটা ষড়যন্ত্র । পূর্বপরিকল্পিত । দেড় কোটি নাম কাটতে হবে বলে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।"

তাঁর স্ত্রী অবশ্য শুনানিতে যাবেন বলে জানিয়েছেন সোমনাথ ৷ তাঁর কথায়, "আমার স্ত্রীকে নোটিশ দিয়ে শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে । অবশ্যই যাবে । আমার স্ত্রীর কোনও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ছিল না ।" অর্জুন সিংয়ের স্ত্রীকে শুনানির নোটিস পাঠানো নিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক বলেন, "নিশ্চয় কোনও ডিসক্রিপেন্সি ছিল, তাই ডেকে পাঠিয়েছে । বিজেপির লোকেরা বেছে বেছে তৃণমূল কর্মীদের পরিবারের নাম দিয়ে ফর্ম 7 জমা দিচ্ছেন । উদ্দেশ্য একটাই নাম-বাদ দেওয়া । গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এর মোকাবিলা করব আমরা ।"

TAGGED:

SIR HEARING ARJUN SINGH WIFE
বিজেপি অর্জুন সিং
SIR শুনানি
TMC MLA SOMNATH SHYAM
SIR HEARING BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.