জমি দখল-দুর্নীতিতে যুক্ত ফলতার 'ত্রাস' জাহাঙ্গির, থানায় অভিযোগ বিজেপির

21 মে ফলতায় বিধানসভা পুনর্নির্বাচন ৷ তার আগে জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে ফলতা থানায় অভিযোগ দায়ের বিজেপির ৷

জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে জমি দখল-দুর্নীতির অভিযোগ বিজেপি নেতার (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 14, 2026 at 12:25 PM IST

ফলতা, 14 মে: ফলতার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খান ওরফে 'পুষ্পা'-র বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ ৷ আর এই নিয়ে ফলতা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন বিজেপি নেতা বিধান পাড়ুই । ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক চর্চা তুঙ্গে এলাকাজুড়ে ।

বৃহস্পতিবার ফলতা থানায় পৌঁছন 2021 সালের ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিধান পাড়ুই ও তাঁর অনুগামীরা । থানার সামনে কিছুক্ষণ বিক্ষোভও দেখানো হয় বিজেপির পক্ষ থেকে । এরপর থানার আধিকারিকদের হাতে লিখিত অভিযোগপত্র তুলে দেন বিধান পাড়ুই । অভিযোগপত্রে জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে জমি দখল, প্রভাব খাটিয়ে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নামে দুর্নীতি, বেআইনি আর্থিক লেনদেন-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে বলে বিজেপি সূত্রে দাবি ।

বিজেপি নেতা বিধান পাড়ুই (নিজস্ব ছবি)

বিধান পাড়ুই অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরেই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম করে সন্ত্রাস ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল । তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে না-পারলেও ভিতরে ভিতরে তাদের ক্ষোভ জমছিল । এবারের নির্বাচনে সেই ক্ষোভ বিস্ফোরিত হয়েছে । ভোটের দিন একাধিক বুথ থেকে সন্ত্রাস, ভোটারদের বাধা দেওয়া, বিরোধী এজেন্টদের মারধর, বুথ দখলের চেষ্টা-সহ নানা অভিযোগ নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা পড়ে । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই কমিশন পুনর্নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি বিজেপি নেতার ।

বিজেপি নেতার অভিযোগপত্র (নিজস্ব ছবি)

বিধান পারুই বলেন, "ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার সহ্য করেছেন । জমি দখল থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলা হয়েছিল । মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে । তাই আমরা প্রশাসনের কাছে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছি । কোনও অপরাধীকে রেয়াত করা উচিত নয় ।"

ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও সজল মণ্ডল বলেন, "ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে । অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । অভিযোগগুলি তদন্তের পর যদি সত্য প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

বিজেপি নেতার অভিযোগপত্র (নিজস্ব ছবি)

এদিকে বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচন কমিশনের পুনর্নির্বাচনের ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এলাকায় আর দেখা যাচ্ছে না জাহাঙ্গির খানকে । তিনি গা ঢাকা দিয়েছেন বলেও অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের দাবি, বিজেপি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ধরনের অভিযোগ করছে । ভোটে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতেই এই অভিযোগ সামনে আনা হচ্ছে বলে তাদের মত । তবে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি ।

অন্যদিকে আগামী 21 মে ফলতায় পুনর্নির্বাচন ৷ আর পুনর্নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে । এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি । নির্বাচন কমিশনের তরফেও বিশেষ পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর । পুনর্নির্বাচন যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য প্রশাসন ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছে ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, নির্বাচনের সময় এলাকায় এক ধরনের আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল । অনেকেই ভয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাননি । তবে পুনর্নির্বাচনের ঘোষণার পর সাধারণ মানুষের মধ্যে নতুন করে আশার সঞ্চার হয়েছে । তাঁরা চাইছেন, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হোক এবং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক ।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ফলতা বিধানসভা কেন্দ্র এবার রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে । কারণ, এই কেন্দ্রের পুনর্নির্বাচনের ফল শুধু স্থানীয় রাজনীতিতেই নয়, গোটা দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনৈতিক সমীকরণেও প্রভাব ফেলতে পারে । তাই শাসক ও বিরোধী-দুই পক্ষই এই কেন্দ্রকে ঘিরে মরিয়া হয়ে উঠেছে । বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার ।

