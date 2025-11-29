ETV Bharat / state

দলীয় কর্মীর মুখে গরম চা ছুঁড়লেন বিজেপি নেতা, গোষ্ঠী কোন্দল বলছে তৃণমূল

ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার ঘটনা ৷ বৈঠক শেষে দলীয় কর্মীর মুখে গরম চা ছুঁড়ে মারার অভিযোগ সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে ৷

BJP
রুমাল দিয়ে চোখ মুজছেন আক্রান্ত বিজেপি কর্মী সঞ্জীব সেন (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 29, 2025 at 2:49 PM IST

ডায়মন্ড হারবার, 29 নভেম্বর: লক্ষ্য 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন ৷ আর এই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি । সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য তৃণমূল থেকে বিজেপি সমস্ত শিবিরে চলছে এখন বৈঠক । সেই বৈঠকের মাঝে দলীয় কর্মীর মুখে গরম চা ছুঁড়ে মারার অভিযোগ উঠল বিজেপির সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতির বিরুদ্ধে । ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার মহেশতলা এলাকায় ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে মহেশতলা নুঙ্গি স্টেশনের কাছে 6 নম্বর মণ্ডলের পক্ষ থেকে প্রবাস বৈঠক অর্থাৎ একটি বুথ ভিত্তিক বৈঠকের আয়োজন করা হয় । সেই বৈঠক চলাকালীন বিজেপি কর্মী সঞ্জীব সেনের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ সর্দারের । অভিযোগ, এরপর অভিজিৎ সর্দার ওই বিজেপি কর্মীকে হুমকি দেন যে তাঁকে এক মাসের মধ্যে দেখে নেবেন ৷ তারপর দু'জনের মধ্যে বচসা হয় । বাকি কর্মীরা এসে সেই বচসা থামিয়ে দেন ৷

দলীয় কর্মীর মুখে গরম চা ছুঁড়লেন বিজেপি নেতা, গোষ্ঠী কোন্দল বলছে তৃণমূল (ইটিভি ভারত)

বৈঠক শেষ করার পর বিজেপি কর্মী সঞ্জীব সেন বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় অভিজিৎ সর্দার বাইরে বেরিয়ে এসে গরম চা নিয়ে সঞ্জীব সেনের মুখে ছুঁড়ে মারেন এবং তাঁর বুকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে তাঁকে লাথি মারেন বলে অভিযোগ ৷ এরপর অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেন । গরম চা সঞ্জীব সেনের ডান চোখে ঢুকে যাওয়ার কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন । ওই বিজেপি কর্মীরা প্রাথমিকভাবে সেখানে চিকিৎসা করা হলেও পরবর্তীকালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বিদ্যাসাগর হাসপাতালে ।

সম্পূর্ণ বিষয় নিয়ে শুক্রবার রাতেই সঞ্জীব সেন বিজেপির সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ সর্দারের বিরুদ্ধে মহেশতলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । আক্রান্ত বিজেপি কর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নেমেছে মহেশতলা থানার পুলিশ । ডায়মন্ড হারবারের পুলিশ সুপার বিশপ সরকার বলেন, "গতকাল মহেশতলা থানা এলাকায় একটি রাজনৈতিক দলের বৈঠকের সময় এক ব্যক্তির মুখে গরম চা ছোড়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ইতিমধ্যে আক্রান্ত ওই ব্যক্তি মহেশতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । সেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছি আমরা ।"

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দলের তথ্য আরও প্রবল হয়েছে। স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন । স্থানীয় বিজেপি কর্মী প্রদীপ দাস বলেন, "ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্বে থাকার সময়ও অভিজিৎ সর্দার কর্মীদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন । কর্মীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন অভিজিৎ সর্দার । সঞ্জীব সেনের সঙ্গে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই আমরা ।"

ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূলও ৷ ডায়মন্ড হারবার-যাদবপুর তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী বলেন, "বিজেপির দলের মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল প্রবল রয়েছে । ওরা পদ পাওয়ার জন্য মারামারি করে । মানুষের পাশে দাঁড়ানোর ওদের নীতি আদর্শ নেই । বিজেপি ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি এই ঘটনা যদি কর্মীদের সঙ্গে ঘটায়, তাহলে এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই । প্রাক্তন জেলা সভাপতির বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত পুলিশের ।"

যদিও ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি অভিজিৎ সরদার বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলছে সঞ্জীব সেন, সেটি সম্পূর্ণ মিথ্যা । গতকাল পার্শ্ববর্তী জেলা থেকে বিজেপি দলের শীর্ষ নেতৃত্ব মহেশতলায় বুথ ভিত্তিক বৈঠক করতে আসে । এই বৈঠকে শুধুমাত্র মণ্ডল কমিটিরা এবং মণ্ডল সভাপতিরা উপস্থিত থাকার কথা ছিল । কিন্তু এই বৈঠকে বহু কর্মী সমর্থক তারা ঢুকে পড়ে । এরপর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । কর্মীদেরকে আমরা বের করে দিই এবং কর্মীরা বাইরে এসেই ঝামেলা শুরু করে ৷ এর ফলে যে ভিলা আমরা ভাড়া করেছি, সেই বাড়ির মালিক গন্ডগোল সৃষ্টি করে । আমরা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করি । বিজেপির ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলায় এখন একট ট্রেন্ড চলছে, যেখানে বিজেপি সেজেই তৃণমূলের লোকেরা বিজেপির মধ্যেই গন্ডগোল করছে । বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল । এখন বিজেপির মধ্যে গোষ্ঠী কোন্দল তৈরি করার চেষ্টা করছে শাসকদল ।"

DIAMOND HARBOUR BJP
BJP LEADER
ডায়মন্ড হারবার
বিজেপির সাংগঠনিক জেলা
BJP FACTIONALISM

সম্পাদকের পছন্দ

