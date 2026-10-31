46 বছরে প্রথম ! বাংলায় ক্ষমতায় আসতেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বিজেপির

46 বছরে প্রথম ! বাংলায় ক্ষমতায় আসতেই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বিজেপির
BJP launches trade union: নীতি বদলাল বিজেপি । কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পথ চলা শুরু তাদের শ্রমিক সংগঠনের। পাপড়ি চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন ।
Published : October 31, 2026 at 10:34 PM IST
কলকাতা, 31 অক্টোবর: দীর্ঘ সাড়ে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা নীতি বদলাল বিজেপি। দলের কপিবুক স্টাইল থেকে বেরিয়ে এবার শ্রমিক সংগঠন গড়ল পদ্ম শিবির । পথ চলা শুরু হল বাংলা থেকেই ।
1980 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিজেপি। গোড়া থেকেই বিজেপির কোনও ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। ঠিক সেভাবেই বিজেপির কোনও ছাত্র সংগঠনও নেই। এই রাজ্যে সরকারে আসার পরে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, বিজেপির ছাত্র বা শ্রমিক সংগঠন নেই। দলের যে পরিকাঠামো রয়েছে তার মধ্যে থেকেই বিজেপি কাজ করবে। তবে সরকার গঠনের মাস পাঁচেকের মধ্যেই এই প্রথার অবসান ঘটল।
শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির ট্রেড ইউনিয়নের পিঠ চলা শুরু হল। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঠিকাকর্মীদের জন্য বিজেপির প্রথম স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শ্রমিক সংগঠন— ‘এনএসসিবিআই এয়ারপোর্ট কনট্রাক্টরস ওয়ার্কার্স মোর্চা’ এর সূচনা হল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, দলের রাজ্য শাখার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সুনীল বানসাল-সহ অন্য নেতারা।
দিনটিকে ‘ঐতিহাসিক’ বলে অভিহিত করেন সুনীল। শমীক জানান, কলকাতা বিমানবন্দর থেকে শুরু হওয়া এই ট্রেড ইউনিয়ন আগামিদিনে দেশের অন্যান্য রাজ্যেও সম্প্রসারিত করা হবে। আপাতত রাজ্যের সমস্ত বিমানবন্দর এবং অন্য কয়েকটি সংস্থায় সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার জন্য 9 সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে। নতুন এই সংগঠনের সভাপতি করা হয়েছে রাজ্য বিজেপির ‘ট্রেড ইউনিয়ন রিলেশনস সেল’-এর সহ-আহ্বায়ক অরিত্র চট্টোপাধ্যায়কে।
শমীকের কথায়, "আমরা যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস করি সেখানে সরাসরি কোনও শ্রমিক সংগঠনের জায়গা নেই। কারণ আদর্শগত বা রাজনৈতিকতভাবে আমরা বিশ্বাস করি যদি কোনও রাজনৈতিক দলে নিজস্ব শ্রমিক সংগঠন থাকে তাহলে সেই দল যখন সরকার থাকবে তখন শ্রমিক তাঁর বঞ্চনা নিয়ে, তাঁর ব্যথা নিয়ে, তাঁর অধিকার নিয়ে আন্দোলন করতে পারবেন না । প্রতিবাদও করতে পারবে না।" কিন্তু এবার অন্যভাবে ভাবল গেরুয়া শিবির ।
শ্রমিক সংগঠন কেন তৈরি হল তার ব্যাখ্যা দিয়ে শমীক জানান, 'দেশকে লিয়ে কারেঙ্গে কাম । কাম কা লেঙ্গে পুরা দাম'- এই অবস্থান নিয়েই তাঁরা সংগঠন তৈরি করছেন। মূলত বিজেপির নতুন এই সংগঠন অসংগঠিত ক্ষেত্র, চুক্তিভিত্তিক কর্মী বা ঠিকাকর্মী এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের কর্মচারীদের অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষায় কাজ করবে।