পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল, হাতাহাতি কর্মী-সমর্থকদের

পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল, হাতাহাতি কর্মী-সমর্থকদের
BJP infighting in Jalpaiguri: হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। শেষে পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে নিয়ন্ত্রণে আনে পরিস্থিতি ।
Published : October 6, 2026 at 8:45 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: জলপাইগুড়ি জেলার ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধান নির্বাচন নিয়ে প্রকাশ্যে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর কোন্দল। দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে বিজেপির পতাকা হাতে দুই গোষ্ঠী, মাঝখানে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়লেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। শেষমেশ পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে নিয়ন্ত্রণে আনল ঘটনাস্থল। পরবর্তীতে দুপুর গড়িয়ে যাবার পর 19 ভোটে প্রধান পদে জয়ী হলেন সঞ্জনা টোপ্পো। 10 ভোট পেয়ে উপপ্রধান নির্বাচিত হলেন বিজয় তির্কি । কিন্তু তারপরেও প্রশাসনের তরফে প্রধান, উপপ্রধানের হাতে জয়ের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ ৷
মহকুমা শাসককে ফোন করা হলেও তিনি কোনও কথা বলতে চাননি ৷ মালের বিডিও প্রগতি বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি। তবে কোন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়নি, তা নিয়ে কিছু বলেননি তিনি ৷ বিষয়টি নিয়ে মালবাজারের বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা বলেন, "দল একটা, গোষ্ঠীও একটা। কোনওরকম গোষ্ঠী কোন্দল সহ্য করা হবে না ৷" এদিন সকাল থেকেই মালবাজার ব্লকের ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপ-প্রধান নির্বাচন নিয়ে উত্তপ্ত ছিল এলাকা। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের 30 জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে 26 জনই নির্বাচিত হয়েছিলেন তৃণমূলের টিকিটে। বিজেপির তরফে জয়ী হয়েছিলেন চারজন সদস্য। প্রধান বা উপপ্রধান নির্বাচনে তৃণমূল সদস্যদের সমর্থনই যে মূল ভূমিকা পালন করবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।
সকাল থেকেই এই পদগুলিতে নির্বাচন নিয়ে বিজেপি সদস্যরা দুই দলে ভাগ হয়ে যান। এক দিকে নেতৃত্বে ছিলেন মহেশ প্রসাদ, অনিল ওরাওঁরা। অন্যদিকে ছিলেন সঞ্জীব সরকার সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা। দুই পক্ষই সকাল থেকে দাবি করে আসছিল নির্বাচনে তাদের পাল্লা ভারী। কিন্তু শেষমেশ সঞ্জীব সরকার গোষ্ঠীর প্রধান পদের প্রার্থী সঞ্জনা টোপ্পো ভোটাভুটিতে জয়ী হন। অপূর্ব গোষ্ঠীর প্রধান পদের প্রার্থী বিজয় তির্কি 10 ভোট পেয়ে উপপ্রধান পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু ভোটাভুটির পর বিজয় এই নির্বাচনকে অস্বীকার করেন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের সমর্থনে বিজেপির দলবিরোধী কয়েকজন মিলে চক্রান্ত করে তাঁকে ভোটে হারিয়েছে। মহেশ প্রসাদ বলেন, "বিজেপি একটি সংগঠিত দল। এখানে প্রধান কে হবেন, সে কথা জেলাস্তর থেকে আগেই জানানো হয়েছিল। প্রশাসন সেই নির্দেশ অমান্য করে ভোটাভুটি করেছে। এই নির্বাচন বাতিল হবে।"
অন্যদিকে, প্রধান পদে নির্বাচিত হওয়া সঞ্জনা টোপ্পো বলেন, "নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরেও প্রশাসন এখনও আমায় শংসাপত্র দিল না। আমি যেহেতু জয়ী হয়েছি, প্রধান পদেই থাকব।" সঞ্জনার সমর্থনে বিজেপি নেতা বিবেক বারা বলেন, "সঞ্জনা ভোটে জেতার পরেও তাঁকে বিরোধী গোষ্ঠী উপপ্রধান বানানোর চক্রান্ত করছে। আমরা স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে প্রশ্ন রাখছি, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরেও কেন এ বিষয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখা হয়েছে।"
যদিও সঞ্জনা পঞ্চায়েত অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পর তাঁর সমর্থকরা ফুলের তোড়া দিয়ে আবির খেলে জয় উদযাপন শুরু করে দেন। ঘটনাস্থলে বিজেপির দুই গোষ্ঠীর সদস্যদের আটকাতে পুলিশকে বেগ পেতে হয়। পুলিশ কয়েকবার লাঠিচার্জ করে এবং ঘটনাস্থলে বেশ কয়েকজন যুবককে আটক করেছে ৷