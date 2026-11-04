ব্যারাকপুরে বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব

ব্যারাকপুরে বিজেপি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধে প্রশাসনের দ্বারস্থ হচ্ছে দলীয় নেতৃত্ব
BJP infighting in Barrackpore: প্রাণহানীর আশঙ্কায় এবার দলীয় বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত দলের অন্যান্য নেতৃত্বের।
Published : November 4, 2026 at 10:47 AM IST
ব্যারাকপুর, 4 নভেম্বর: ব্যারাকপুরে বিজেপি গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চরমে ৷ প্রাণহানীর আশঙ্কায় এবার দলীয় বিধায়ক কৌস্তভ বাগচীর বিরুদ্ধেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত দলের অন্যান্য নেতৃত্বের।
বিজেপি বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে ব্যারাকপুর বিজেপির সাংগঠনিক নেতৃত্ব। ব্যারাকপুর বিধানসভার বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে সোচ্চার বিজেপি ব্যারাকপুর মণ্ডল (2)-এর সভানেত্রী, সাধারণ সম্পাদক ও দলের প্রাক্তন ন্যাশনাল কাউন্সিল সদস্য। ব্যারাকপুরের বিধায়কের সাংবাদিক বৈঠকের পর থেকেই ব্যারাকপুরে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ক্রমশ প্রকাশ্যে এসে পড়ছিল। কিন্তু এবার ব্যারাকপুরের বিজেপির গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব ঘিরে আরও অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে ৷
এবার ব্যারাকপুর বিজেপির একাধিক নেতা-নেত্রী প্রকাশ্যে বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। বিজেপি ব্যারাকপুর মণ্ডল (2)-এর সভানেত্রী অনামিকা নাগ, সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় যাদব-সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি নেতা-নেত্রী বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ তুলেছেন ৷
তাঁদের দাবি বিধায়ক কৌস্তব বাগচী বিভিন্ন দুষ্কৃতীমূলক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ৷ তিনি ব্যারাকপুরের ব্যবসায়ীদেরকে হুমকি দিচ্ছেন, তোলাবাজিও চালাচ্ছেন। এমনকী ব্যারাকপুরে বিজেপির যে সমস্ত নেতা-কর্মীরা বিধায়কের এই সমস্ত কাজকর্মের বিরুদ্ধাচরণ করছেন তাদেরও প্রাণনাশের ভয় রয়েছে বলেও দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। ব্যারাকপুরের পুরনো বিজেপি নেতা-কর্মীদের বহিরাগত এবং দুষ্কৃতী বলে কটাক্ষ করেছেন বিধায়ক ৷ এই অভিযোগ তুলে বিধায়কের বিরুদ্ধে আইনি পথে হাঁটতে চলেছে বলেও দাবি বিজেপির নেতৃত্বের ৷
প্রসঙ্গত, বিজয়ার পর এলাকায় তৃণমূলের প্রাক্তন পুরপ্রধান উত্তম দাসের বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎকারের গিয়েছিলেন ব্যারাকপুর বিজেপি সংগঠনের বেশ কয়েকজন নেতা কর্মী। পরবর্তী তাঁদের দুষ্কৃতী এবং তাঁরা দলের কোনও পদাধিকারী নয় বলে দাবি করেছিলেন ব্যারাকপুরের বিধায়ক। পাল্টা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, কৌস্তব বাগচী নিজেই কিছুদিন আগে কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে এসেছে।
বিজেপি নেতা সঞ্জয় যাদব বলেন, "কৌস্তুভ বাগচীর হয়ে আমরা সবাই ভোটের সময় ময়দানে নেমে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি ৷ উনি জয়লাভ করেছেন৷ কিন্তু জয় পাওয়ার পর থেকে আমাদের নেতা-কর্মীদের গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করেই ব্যারাকপুরে কাজ করছেন ৷ আমাকেও দুষ্কৃতী বলা হয়েছে ৷ তাই আমি কৌস্তুভ বাগচীর থেকে উপযুক্ত জবাব চেয়ে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি ৷ তাতে কাজ না হলে এফআইআর করব বিধায়কের বিরুদ্ধে।"
বিজেপি নেতা আরও বিস্ফোরক অভিযোগ করে বলেন, "ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে বিশেষ করে ব্যারাকপুরে বিধানসভার অন্তর্গত ব্যবসায়ীরা রয়েছেন তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণে টাকা চাওয়া হচ্ছে বিধায়ক কৌস্তুভ বাগচীর পক্ষ থেকে। এইসব কাজ চালানোর জন্য 20 জনের একটা দল তৈরি করেছেন বিধায়ক ৷ তারাই তোলাবাজি করে বেড়াচ্ছে। কৌস্তব বাগচী তার নিজের লোকেদের দিয়ে ব্যারাকপুরের ব্যবসায়ীদের ডেকে পাঠায় আর তারপর বিশাল অংকের একটা টাকা চায়।"
রাজ্য বিজেপিকে ইতিমধ্যেই সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে বলেও দাবি বিজেপি নেতৃত্বের ৷ অপরদিকে কৌস্তব বাগচী ও বিজেপি জেলা যুব মোর্চার সভাপতির বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরের বিজেপি নেতৃত্বের একাংশের আনা অভিযোগগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বিধায়ক ঘনিষ্ঠ জেলা যুব মোর্চার সভাপতি বিশাল জয়সোয়ালের পাল্টা দাবি, বিজেপি নেতা সঞ্জয় যাদব সুবিধা অনুযায়ী বিজেপি দল করেছে ৷ যখন বিজেপির অবস্থা খারাপ হয়েছিল তখন এই নেতা তৃণমূলে চলে গিয়েছিল বলেও দাবি তাঁর ৷