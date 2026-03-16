দার্জিলিং জমজমাট ! পাহাড়ে আসন বণ্টন নিয়ে শরিকদের সাঁড়াশি চাপে বিজেপি

দার্জিলিং জমজমাট ! পাহাড়ে আসন বণ্টন নিয়ে শরিকদের সাঁড়াশি চাপে বিজেপি
নির্বাচনী লড়াইয়ে বারবার পাহাড়ের আস্থা জিতেছি বিজেপি ৷ পাশে পেয়েছে শরিকদেরও ৷ এবার অবশ্য শরিকদের মন জয় করতে প্রবল চাপে গেরুয়া শিবির ৷
Published : March 16, 2026 at 7:21 PM IST
দার্জিলিং, 16 মার্চ: একেই বোধহয় বলে স্বস্তি আর অস্বস্তির সহাবস্থান ! প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূলকে মনস্তাত্ত্বিক চাপে রাখতে তাদের আগে প্রথম প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে বিজেপি ৷ এই খবর যদি গেরুয়া শিবিরে নেতাদের স্বস্তি দেয় তবে অস্বস্তি লুকিয়ে আছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণে ৷ শরিকদের খুশি করতে বিজেপির অবস্থা শ্যাম রাখি না কুল রাখির মতো ৷ সবচেয়ে বেশি জটিলতা দার্জিলিং আসনটি নিয়ে ৷
এখন দার্জিলিং আসনটি জিএনএলএফের হাতে ৷ নীরজ লিম্বা আবারও প্রার্থী হতে চান ৷ একসময় কংগ্রেসের সঙ্গে থাকা অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও এখন এনডিএ শিবিরে ৷
সম্প্রতি দার্জিলিং পুরসভার দখল নেওয়া অজয় এখন বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন ৷ একসময় দার্জিলিং পুরসভাও দখল করেছিলেন তিনি ৷ তবে পরে শিবির বদলের হাত ধরে পুরসভা এখন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার অনীত থাপাদের হাতে ৷ অতীতে পাহাড় রাজনীতির মুকুটহীন সম্রাট গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুংয়ের নজর এই দার্জিলিঙের দিকে ৷ সবমিলিয়ে দার্জিলিং জমজমাট ! গত বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে বিজেপর সঙ্গে জোট করেছিল বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ও সুভাষ ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ। দুই শরিককে একটি করে আসন ছেড়েছিল বিজেপি ৷ কিন্তু এবার পরিস্থিতি বিজেপির পক্ষে বেশ জটিল ৷
এদিকে, রবিবার বিকেলে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সবার আগে শৈলরানীর তিন আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে অনিত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। দার্জিলিং আসন থেকে বিজয় রাই, কার্শিয়াং থেকে অমর লামা ও কালিম্পং থেকে বিদায়ী বিধায়ক রুদেন লেপচাকেই প্রার্থী করেছে বিজিপিএম। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট থাকলেও এবার বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের প্রতীকে স্বাধীনভাবে লড়াই করবে অনিত থাপার শিবির। ইতিমধ্যে পাহাড়ে ওই তিন বিধানসভায় ঝড় তুলেছে পাহাড়ের শাসকদল বিজিপিএম। অন্যদিকে, জোটের গেরোয় এখনও আসন সমঝোতা করেই উঠতে পারেনি বিজেপির জোট সঙ্গীরা।
সূত্রের খবর, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের মধ্যে একটি আসন দাবি করেছে। অজয় এডওয়ার্ডয়ের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট আবার দার্জিলিং আসন দাবি করেছে। এদিকে আবার দার্জিলিং আসনটিতে গতবার জয়ী হয়েছিল জিএনএলএফ। বিধায়ক হন নিরজ জিম্বা। যে কারণে ওই আসনটি ছাড়তে নারাজ জিএনএলএফও। আর এখানেই আসন সমঝোতা নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এরমধ্যে কালিম্পং আসনটি মোর্চাকে ছাড়তে রাজি হয়েছে বিজেপি। বাকিটা নিয়ে জটিলতা রয়েছে ৷ দার্জিলিংয়ে তারা নিজেরা লড়বে কি না তা নিয়েও পাকাপাকি সিদ্ধান্ত হয়নি ৷
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া
অনিত থাপা বলেন, "আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোট রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের স্বাধীনভাবে লড়াইয়ের জন্য জায়গা দিয়েছে। আমাদের সিদ্ধান্তকে তারা সম্মান দিয়েছে। এখানেই তফাৎ। বিজেপি কাউকে সম্মান দেয় না। খুব ভয়ানক একটা দল। এবার আমরা তিনটি আসনেই জয়ী হব।" মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি বলেন, "আমাদের আলোচনা এখনও চলছে। আমরা এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিইনি।" বিজেপির হিল সভাপতি কল্যাণ দেওয়ান বলেন, "আমাদের শরিকদলের সঙ্গে আলোচনা চলছে। সময় আসলে সব জানা যাবে।" অজয় এডওয়ার্ড বলেন, "আমরা কোথায় লড়ব আর কীভাবে লড়ব তা নিয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে এ নিয়ে আলোচনা চলছে।"