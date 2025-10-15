আদিবাসী সাংসদের উপর হামলার প্রতিবাদে পথে বিজেপি, তির-ধনুক নিয়ে হাঁটলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত

আদিবাসী সাংসদের উপর হামলার প্রতিবাদে পথে বিজেপি, তির-ধনুক নিয়ে হাঁটলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত
বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর উপর হামলার প্রতিবাদে কলকাতার রাস্তায় মিছিল করল বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ উপস্থিত ছিলেন আদিবাসী নেতা-নেত্রী ৷
Published : October 15, 2025 at 9:06 PM IST
কলকাতা, 15 অক্টোবর: গেরুয়া শিবিরের সাংসদ খগেন মুর্মু এবং বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের উপর হামলার প্রতিবাদে বুধবার পথে নামল বিজেপি ৷ কলকাতার কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করল দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীরা । এই মিছিলে ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার থেকে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, হুগলির প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা এবং অন্যরা ৷ এই মিছিলে প্ল্যাকার্ডে মুখ্যমন্ত্রীকে 'আদিবাসী বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী' বলে উল্লেখ করা হয় ৷
উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের পর গত 6 অক্টোবর জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ কিন্তু সেখানে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন দু'জন ৷ আদিবাসী সাংসদ খগেন মুর্মুর মাথা ফেটে যায় ৷ তিনি শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন ৷ একই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন শঙ্কর ঘোষও ৷
উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খগেন মুর্মুকে হাসপাতালে দেখতে যান ৷ তাঁর শারীরিক পরিস্থিতির খোঁজখবর নেন ৷ এনিয়ে বিজেপির কটাক্ষের মুখে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি শঙ্কর ঘোষকে না দেখতে যাওয়ায় সে নিয়েও বিস্তর সমালোচনা করেন গেরুয়া শিবিরের নেতারা ৷
এদিকে আদিবাসী সাংসদের উপর হামলার প্রতিবাদে রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি বহু আদিবাসী নেতা-কর্মীরা এদিন মিছিল করেন ৷ মিছিলে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁকে তির-ধনুক নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় ৷ আদিবাসী নেতাকর্মীরাও তির-ধনুক নিয়ে মিছিলে যোগদান করেন ৷ তাঁরা ধামসা-মাদল বাজিয়ে প্রতিবাদ করেন ৷ মিছিলের প্রথম সারিতে ছিলেন আদিবাসী বিজেপি বিধায়ক জুয়েল মুর্মু ৷ তাঁর হাতেও ছিল তির-ধনুক ৷
জোয়েল মুর্মু বলেন, "এই রাজ্যে আদিবাসী নেতাদের উপর হামলা বেড়ে চলেছে ৷ শুধু উত্তরবঙ্গের ঘটনা নয়, দক্ষিণবঙ্গেও আদিবাসী নেতাদের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ খগেন মুর্মু, মনোজ ওরাঁও, অনিতা হেমব্রম থেকে শুরু করে আরও একাধিক আদিবাসী নেতা কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন ৷ তবু এই বিষয়ে প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না ৷ এভাবে আদিবাসী সমাজের উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করছে ৷"
বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, "রাজ্যের আদিবাসী মহিলারা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হচ্ছেন এবং হয়েছেন ৷ সরকার মুখে সবলা নারীর কথা বললেও বাস্তবে তাঁদের উপর হামলা ও অত্যাচারের মতো ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটেই চলেছে ৷ তবুও প্রশাসন চুপ করে রয়েছে ৷" পাশাপাশি শঙ্কর ঘোষ জানান খগেন মুর্মু-সহ বাকি আদিবাসী বিজেপি নেতারা এই রাজ্যে সুরক্ষিত নন ৷ তাহলে সেখানে সাধারণ মানুষ কী করে নিজেদের নিরাপদ মনে করবে ? প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয় নীরব দর্শক ৷