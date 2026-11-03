অনুপ্রবেশ থেকে নির্বাচন ! শিলিগুড়িতে পা রেখেই একাধিক বিষয়ে সরব শুভেন্দু

অনুপ্রবেশ থেকে নির্বাচন ! শিলিগুড়িতে পা রেখেই একাধিক বিষয়ে সরব শুভেন্দু
From infiltration to elections: শিলিগুড়িতে বিজেপির মহামিছিল, উত্তরবঙ্গ সফরের শুরুতেই বিরোধীদের কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ।
Published : November 3, 2026 at 2:22 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 নভেম্বর: 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো', এই স্লোগানকে সামনে রেখে কলকাতার পর এবার মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে মহামিছিলের আয়োজন করেছে বিজেপি । মিছিলে যোগ দেওয়ার আগে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অনুপ্রবেশ এবং নির্বাচন নিয়ে বিরোধীদের কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মানুষের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি এবং চা-শ্রমিকদের জন্য বিশেষ আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষণা করেন তিনি ।
উত্তরবঙ্গ সফর প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই অঞ্চলের মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মাসে অন্তত দু'বার তিনি নিজে উত্তরবঙ্গে আসবেন । চলতি মাসে নির্ধারিত সফরের বাইরেও একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর । আগামী 18 নভেম্বর জনজাতীয় গৌরব দিবস উপলক্ষে বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীর সমাপনী অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামে উপস্থিত থাকবেন তিনি । 24 নভেম্বর কোচবিহারে রাস উৎসবের উদ্বোধনেও যোগ দেওয়ার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এ দিন শিলিগুড়ির মহামিছিল প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, দিল্লি থেকে দলীয় নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের প্রায় 134টি জায়গায় বড় মাপের র্যালির আয়োজন করা হয়েছে । শিলিগুড়ির মিছিলে প্রায় 25 হাজার মানুষের সমাগম হবে বলে দাবি তাঁর। 'গণতন্ত্র বাঁচাও, লোকতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও', স্লোগানকে সামনে রেখেই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি ।
মিছিলকে নিছক দলীয় কর্মসূচি হিসেবে দেখতে নারাজ মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও জাতীয় পতাকা হাতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মিছিলে যোগ দিচ্ছেন । এই জনসমাগমই প্রমাণ করে যে দেশে গণতন্ত্র এখনও জীবিত । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশ সুশাসনের পথে এগোচ্ছে এবং 2047 সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, কিছু চরমপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠী সেই লক্ষ্যকে ব্যাহত করার চেষ্টা করছে ।
রাজ্যে অনুপ্রবেশের প্রশ্নেও বিরোধীদের নিশানা করেন শুভেন্দু । তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে এক ধরনের বক্তব্য রাখা হলেও রাজ্যে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়ার রাজনীতি চলছে । তবে কেন্দ্রীয় সরকার এবং নির্বাচন কমিশন এ ধরনের বিষয় বরদাস্ত করবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি । অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পক্ষেও সওয়াল করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
নির্বাচন প্রসঙ্গে অতীতের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির তুলনা টেনে শুভেন্দু দাবি করেন, 2026 সালের নির্বাচন রাজ্যের ইতিহাসে অন্যতম হিংসামুক্ত নির্বাচন । তাঁর বক্তব্য, সিপিএম ও তৃণমূলের শাসনকালের নির্বাচনের তুলনায় এ বার পরিস্থিতি অনেক বেশি শান্তিপূর্ণ ছিল । প্রায় এক লক্ষ বুথ থাকা সত্ত্বেও কোথাও পুনর্নির্বাচনের প্রয়োজন হয়নি বলে দাবি করেন তিনি । তাঁর আরও বক্তব্য, নির্বাচনে কোনও প্রাণহানি বা গুরুতর হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি । বিরোধীরাও পুনর্নির্বাচনের দাবি তোলার সুযোগ পাননি বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রীর ।
এ দিনের সাংবাদিক বৈঠকে উত্তরবঙ্গের চা-শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকারের পদক্ষেপের কথাও জানান শুভেন্দু । তাঁর দাবি, বন্ধ চা বাগানগুলির প্রায় 19 হাজার শ্রমিকের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । দীপাবলি উপলক্ষে প্রত্যেক শ্রমিককে পাঁচ হাজার টাকা এবং 50 কেজি করে চাল দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার । উত্তরকন্যা থেকেই এই কর্মসূচির সূচনা করবেন বলে জানান তিনি ।
অন্য দিকে, ভারতীয় ক্রিকেটার রিচা ঘোষের বাড়িতে এ দিন যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী । তবে পরবর্তী সময়ে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বলে আশ্বাস দেন । বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা শেষ করে উত্তরবঙ্গের প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে উত্তরকন্যার উদ্দেশে রওনা দেন শুভেন্দু ।