তৃণমূল নেতার 'বেআইনি' পার্কিং বন্ধ করল বিজেপি

তৃণমূল নেতার পাল্টা অভিযোগ, ট্রেড লাইসেন্সের মাধ্যমেই তিনি ব্যবসা চালাচ্ছিলেন ৷ গায়ের জোরে তাঁর পার্কিং বন্ধ করা হয়েছে ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 23, 2026 at 5:20 PM IST

বোলপুর, 23 মে: শান্তিনিকেতনে সোনাঝুরিতে তৃণমূল নেতার 'বেআইনি পার্কিং' বন্ধ করল বিজেপি। প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত তৃণমূল নেতা নিমাই দাস একটি পার্কিং চালাতেন বলে জানা গিয়েছে। এই পার্কিংয়ের কোনও বৈধ অনুমতি নেই বলে অভিযোগ। এমনকী এই পার্কিং থেকে কোনও রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমাও হয় না !

এছাড়াও, যে জমিতে পার্কিং হচ্ছে তার একাংশ গায়ের জোর করে দখল করা হয়েছিল বলেও দাবি স্থানীয়দের। এমতাবস্থায় শনিবার বিজেপি নেতারা পার্কিং সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিলেন ৷ যদিও পার্কিং মালিক বলেন, "এই জমি আমার। সব কাগজপত্র আমার কাছে আছে ৷ ট্রেড লাইসেন্স করে পার্কিং চালাচ্ছিলাম ৷ এবার পার্টির ছেলেরা এসে সেটা বন্ধ করে দিল ৷ আমি পার্কিং বন্ধ রাখব ৷ প্রশাসন কাগজপত্র দেখতে চাইলে দেখাব।"

বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায় ও বোলপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের দলের নেতা অরুণ দাস বলেন, "বেআইনিভাবে এখানে দিনের পর দিন পার্কিং চালানো হচ্ছিল ৷ কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই। আমরা জানতে চাইলাম কোনও সরকারি নথিপত্র আছে কিনা। মালিক কিছুই দেখাতে পারেননি ৷ তাই আমরা পার্কিং বন্ধ করে দিলাম । এখানে থেকে অন্যায়ভাবে প্রচুর টাকা রোজগার হয়েছে। এসব আর চলবে না ৷ কোনও বেআইনি কাজ আমরা করতে দেব না ৷ এটা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার।"

শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণের জায়গা সোনাঝুরি জঙ্গলের খোয়াই হাট। সারাবছর ধরে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে। বহু চারচাকা গাড়িও আসে এখানে ৷ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সোনাঝুরি জঙ্গল লাগোয়া রাস্তায় গাড়ি পার্কিং জোন করেছিলেন নিমাই দাস নামে এক তৃণমূল নেতা ৷ অভিযোগ, এই পার্কিংয়ের কোনও বৈধ ছাড় পত্র নেই। অর্থাৎ, সরকারের কোনও দফতর পার্কিং করার অনুমতি দেয়নি ৷

শুধু তাই নয়, আরও জানা গিয়েছে, এখানে চারচাকা গাড়ি রাখতে মাথাপিছু 100 টাকা দিতে হত ৷ দিনে কমপক্ষে 500 গাড়ি এই পার্কিং জোনে থাকত ৷ শনি ও রবিবার গাড়ির সংখ্যা স্বভাবতই বেশি হত । শুধু পর্যটকদের গাড়ি নয়, সোনাঝুরি হাটে আগত ব্যবসায়ীদের গাড়িও এখানে পার্ক করা হত ৷ তাঁদের থেকেও একই পরিমাণ টাকা ধার্য ছিল ৷ আর এই বিপুল পরিমাণ টাকা সরকারের কোনও দফতরের কোষাগারে জমা পড়ত না ৷ সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে দিনের পর দিন পার্কিং চালিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছেন এই তৃণমূল নেতা ৷ এমনই অভিযোগকে সামনে রেখে পাকিং বন্ধ করে দেওয়া হল ৷

