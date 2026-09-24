নয়া সরকার গঠনের 4 মাস, মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে কতটা বদলেছে বর্ধমান ?

নয়া সরকার গঠনের 4 মাস, মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরের আগে কতটা বদলেছে বর্ধমান ?
CM in Bardhaman: প্রশাসনিক বৈঠক থেকে উন্নয়ন—সফর ঘিরে প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, বর্ধমানের রাস্তা-বাজার-কর্মক্ষেত্রে ঘুরে অন্য এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ।
Published : September 24, 2026 at 7:20 PM IST
বর্ধমান, 24 সেপ্টেম্বর: রাজনৈতিক পালাবদলের পর পূর্ব বর্ধমানের মাটিতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার পা রাখতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী । 25 সেপ্টেম্বর শুক্রবার তাঁর এই সফর তাই শুধু প্রশাসনিক বৈঠকের কর্মসূচি নয়, জেলার রাজনীতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ ।
দীর্ঘদিন ধরেই পূর্ব বর্ধমানের রাজনীতিতে একাধিক সমীকরণ, দাবি ও প্রত্যাশা ঘিরে রয়েছে নজর । সেই আবহেই মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম জেলা সফরে কোন বার্তা আসে, কোন বিষয়গুলি তাঁর আলোচনায় গুরুত্ব পায়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ ।
বর্ধমান শহরের রাস্তায় ইতিমধ্যেই সেই সফরের ছাপ স্পষ্ট । রাস্তা সংস্কারের কাজ, আবর্জনা সরিয়ে এলাকা পরিচ্ছন্ন করার তৎপরতা । পুলিশ লাইনে প্রশাসনিক বৈঠককে সামনে রেখে শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় একাধিক পরিকাঠামোগত কাজ দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । শক্তিগড় থানার কেমরির মাঠেও তৈরি হচ্ছে হেলিপ্যাড । মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার অবতরণের পাশাপাশি নিরাপত্তার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা ।
তবে, প্রস্তুতির এই ব্যস্ততার মধ্যেই জেলার মানুষের প্রত্যাশার তালিকাটাও ক্রমশ সামনে আসছে । প্রশাসনিক বৈঠকে জেলার আধিকারিকদের পাশাপাশি বিধায়কদের থাকার কথা । ফলে সরকারি প্রকল্পের অগ্রগতির পাশাপাশি স্থানীয় সমস্যার কথাও আলোচনায় উঠে আসতে পারে ।
বিশেষ নজর রয়েছে কৃষিক্ষেত্রে । পূর্ব বর্ধমানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফসল আলু । হিমঘরে এখনও বহু আলু মজুত রয়েছে বলে চাষি মহলে আলোচনা । উৎপাদন ও সংরক্ষণের খরচের সঙ্গে বাজারদরের হিসাব মেলানো কঠিন হয়ে পড়ায় অনেকে হিমঘর থেকে আলু বের করার সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না । মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফরে আলু চাষিদের এই সমস্যা নিয়ে কী বার্তা আসে, সেদিকেও নজর রয়েছে ।
সফরসূচিতে বর্ধমানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দেওয়ার কর্মসূচিও রয়েছে বলে জানা গিয়েছে । প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মন্দির - একই সফরে রাজনীতি, প্রশাসন এবং জেলার মানুষের প্রত্যাশা—তিনটি বিষয়ই যেন এসে মিলছে ।
বর্ধমানে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী । নতুন সরকারের কয়েক মাসের পথচলার পর প্রথমবার জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর সফর । নতুন সরকার আসার পর আদৌ কি কোনও পরিবর্তন দেখছেন বর্ধমানের মানুষ ? নাকি পুরনো সমস্যাগুলি এখনও একই রয়েছে ?
কয়েক মাসের নতুন সরকারকে ঘিরে প্রত্যাশা কম নয় । পাশাপাশি, বর্ধমানের মানুষের কথায় উঠে আসছে একাধিক দৈনন্দিন সমস্যা । শহরের যানজট, ভাঙাচোরা রাস্তা, কর্মসংস্থানের অভাব, হকারদের পুনর্বাসন, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাস-টোটোর সমস্যা কিংবা বাজারদরের চাপ—সমস্যার তালিকা দীর্ঘ । মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাই কারও দাবি রাস্তা সারানোর, কারও কাজের, কারও আবার সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থার । সব মিলিয়ে উন্নয়নের হিসেবটা বর্ধমানের মানুষ মেলাচ্ছেন তাঁদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ।
সেই অভিজ্ঞতার কথাই প্রথমে তুলে ধরলেন বর্ধমান শহরের টাউন হল পাড়ার বাসিন্দা বিজয়েশ তা । তাঁর চোখে রাজনৈতিক পরিবর্তন এলেও শহরের নাগরিক সমস্যাগুলির খুব একটা বদল হয়নি । তাঁর কথায়, "সরকার চার-পাঁচ মাস হয়েছে এসেছে । মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেশি । বর্ধমান শহরের মূল সমস্যা এখন যানজট । শহর ছোট হওয়ার কারণে চারদিকে যানজট হচ্ছে । তার সঙ্গে রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভালো নয় । যদি রাস্তাগুলি ঠিকঠাক করা যায়, তাহলে বর্ধমানবাসী একটু স্বস্তিতে পুজো কাটাতে পারবেন ।"
তাঁর কথায় উঠে এসেছে ব্যবসায়ীদের সমস্যার কথাও । শহরের ভিতরে বাস চলাচল, টোটোর সমস্যা এবং রাস্তাঘাটের বেহাল দশা—সব মিলিয়ে নাগরিক জীবনে এখনও স্বস্তি ফেরেনি বলেই মনে করছেন তিনি ।
শুধু শহরের রাস্তা বা যানজট নয়, বর্ধমানের মানুষের ভাবনায় আরও বড় জায়গা জুড়ে রয়েছে কাজের প্রশ্ন । সেই জায়গা থেকেই বর্ধমান শহরের ইন্দ্রেশ মণ্ডলের দাবি, নতুন সরকারের কাছে প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত কর্মসংস্থান । তাঁর কথায়, "কর্মসংস্থান একটা হলে খুব ভালো হয় । আজকে বেকারত্ব যে পর্যায়ে পৌঁছেছে, ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে । তারা টোটো চালাচ্ছে, দোকানে কাজ করছে । কর্মসংস্থান হলে বেকারত্ব কমবে । উচ্ছেদের আগে হকারদের পুনর্বাসন এবং বিকল্প রোজগারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন । একইসঙ্গে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দূর-দূরান্ত থেকে রোগীরা আসেন উল্লেখ করে হাসপাতালমুখী গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলির দ্রুত সংস্কারের দাবিও জানিয়েছেন তিনি ।
কর্মসংস্থান ও রাস্তার পাশাপাশি বর্ধমানের আরেকটি বড় সমস্যা হয়ে উঠেছে পরিবহণ ব্যবস্থা । টোটো ও টাউন সার্ভিস বাসের চলাচল নিয়ে টানাপোড়েন অন্যতম সমস্যা বলে মনে করছেন শেখ আরোজ । তবে তাঁর মতে, এই সংঘাতের জন্য শুধু বাস বা টোটো চালকদের দায়ী করলে সমস্যার সমাধান হবে না । প্রয়োজন সুস্পষ্ট পরিবহণ নীতি ।
আরোজের কথায়, "কেউ কারও শত্রু নয় । একটা সঠিক সুন্দর পরিবহণ নীতি তৈরি হলে একটা বাস, একটা টোটো সবাই সঠিক নিয়মে চলতে পারবে । কোন এলাকায় কত যাত্রী, সেই ভিত্তিতে রেজিস্ট্রেশন ও রুটের ব্যবস্থা করা দরকার । তাহলে টোটোওয়ালা ভাববে না বাসের জন্য তার যাত্রী কমছে ৷ উল্টোদিকে বাস মালিকরাও ভাববে না টোটোর জন্য যাত্রী কমছে ।" অর্থাৎ, আরোজের চোখে সমস্যাটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার নয়, পরিকল্পনার ।
আর এই সব সমস্যার মাঝেই সাধারণ মানুষের সংসারের হিসেবও সামনে এনেছেন তপন দাস । তাঁর মতে, কাজের অভাবের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ে চাপের কথা । তপনের কথায়, "মানুষের অবস্থা একদম তলানিতে । কাজকর্ম বন্ধ । তেল, ডাল, চিনির দাম আকাশ ছোঁয়া । নতুন সরকার আসার পর ভালো কিছু এখনও দেখতে পাইনি । রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভালো নয় ।"
তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, সরকারের পরিবর্তন তখনই মানুষের কাছে অর্থবহ হয়ে উঠবে, যখন তার সদর্থক প্রভাব পড়বে সংসারের খরচ, কাজের সুযোগ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ।
প্রতিটা মানুষের ভাবনা হয়ত আলাদা । কিন্তু তাঁদের কথার ভিতরের সুরটা যেন একই—এ সুর বর্ধমান জেলার মানুষের । কোথাও রাস্তা ও যানজট, কোথাও কর্মসংস্থানের অপেক্ষা, কোথাও পরিবহণ ব্যবস্থার সমস্যা, আবার কোথাও সংসার চালানোর চাপ । এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে কান পাতলে এমন আরও অনেক কথাই শোনা যাচ্ছে । নতুন সরকারের কাছে তাই প্রত্যাশাও কম নয়, বদলের অপেক্ষাটাও দীর্ঘ ।
মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বর্ধমানে । প্রশাসনের টেবিলে থাকবে উন্নয়নের হিসেব, আর জেলার মানুষের কাছে তাঁদের প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই। সেই হিসেবের পাতায় রাস্তা আছে, কাজ আছে, পরিবহণ আছে, স্বাস্থ্য আছে, আছে ঘরের বাজারের চিন্তাও । মানুষ চাইছেন এমন পরিবর্তন, যা শুধু ঘোষণায় নয়, চোখে দেখা যাবে ৷
তাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম বর্ধমান সফরের আগে প্রশ্নটা শুধু কয়েকজনের নয়, গোটা জেলার ৷ নতুন সরকারের কয়েক মাসের পথচলায় আদৌ কি কোনও পরিবর্তন দেখছে বর্ধমান ? নাকি এখনও সেই পরিবর্তনের অপেক্ষাতেই রয়েছে রাজ্যের শস্যভাণ্ডার ?