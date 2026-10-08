'বাংলা'র ফাইল বন্ধ করে 'পশ্চিমবঙ্গ', 27 বছরের বিতর্ক নিয়ে নানা মত

'বাংলা'র ফাইল বন্ধ করে 'পশ্চিমবঙ্গ', 27 বছরের বিতর্ক নিয়ে নানা মত
West Bengal to Paschim Banga: বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ বললেও ইংরেজিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলা হয় ৷ এবার দুই ক্ষেত্রে নাম হবে পশ্চিমবঙ্গ ৷ সুরজিৎ দত্তের প্রতিবেদন ৷
Published : October 8, 2026 at 7:41 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: দীর্ঘ 27 বছরের পুরনো এক বিতর্ক আবার নতুন করে রাজ্য রাজনীতির কেন্দ্রে ৷ বাংলার পাশাপাশি এবার ইংরেজিতেও রাজ্যের সরকারি নাম ‘পশ্চিমবঙ্গ’ করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার ৷ সবকিছু ঠিক থাকলে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে এই নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি বিল বা প্রস্তাব পেশ হতে চলেছে । সরকারের লক্ষ্য, ইংরেজিতে ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল’ নামের বদলে সরকারি স্তরে সর্বত্র ‘পশ্চিমবঙ্গ’ লেখা নিশ্চিত করা । বিধানসভায় এই বিল পাশ হলে তা চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে ।
রাজ্যের নাম বদলের এই তাগিদ মূলত প্রশাসনিক। দীর্ঘদিন ধরেই একটি বিষয় নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে বিস্তর ক্ষোভ ও টানাপোড়েন ছিল ৷ ইংরেজিতে রাজ্যের নাম ‘West Bengal’ হওয়ায় তা ইংরেজি বর্ণমালার ‘W’ অক্ষর দিয়ে শুরু হয় ৷ এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন উচ্চপর্যায়ের বৈঠক বা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজ্যের নাম থাকে তালিকার একেবারে শেষের দিকে ৷ বর্ণমালার ক্রমানুসারে ডাক পাওয়ায় অনেক সময় রাজ্যের প্রতিনিধিরা কথা বলার সুযোগ পান একেবারে শেষে ৷ দীর্ঘদিনের এই প্রশাসনিক অসুবিধা দূর করতেই নতুন করে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
সরকারের যুক্তি, রাজ্যের নাম ইংরেজিতে ‘Paschim Banga’ হলে, তা ‘P’ দিয়ে শুরু হবে ৷ ফলে সর্বভারতীয় ক্রমতালিকায় বেশ কিছুটা উপরের দিকে উঠে আসবে রাজ্য ৷
এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিধানসভায় বিল আনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন ৷ পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁরা জানিয়েছেন, "ইংরেজি ও বাংলা উভয় ক্ষেত্রেই 'পশ্চিমবঙ্গ' বা 'Paschim Banga' নামটির ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন ৷ আমরা এই বিষয়ে বিধানসভায় বিল আনার প্রস্তুতি নিচ্ছি ৷"
অতীতে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে রাজ্যের জন্য প্রস্তাবিত ‘বাংলা’ বা ‘Bengal’ নামকরণের ঘোর বিরোধিতা করেছিল বিজেপি। বর্তমানে পরিবর্তিত রাজনৈতিক সমীকরণে আগের সেই প্রস্তাব পুরোপুরি প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। তার বদলে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামটিতেই স্থির থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার।
'পশ্চিমবঙ্গ' নামকরণ নিয়ে শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের বক্তব্য
এই 'পশ্চিমবঙ্গ' কেন করছে আমি জানি না, আগে ভাবা হতো যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডব্লিউ-র জন্য পার্লামেন্টে বাঙালি সাংসদদের অনেক দেরিতে বলার সুযোগ আসে ৷ তাই কেউ ভেবেছিল বেঙ্গল হবে, কেউ ভেবেছিল বাংলা হবে ৷ এরকম সব নানা তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল, শেষ পর্যন্ত বদলায়নি ৷ তাতে কি অসুবিধা হচ্ছিল তাও জানি না ৷
এখন বদলে শুধু 'পশ্চিমবঙ্গ' করা হচ্ছে শুনছি ৷ এমনিতেই নাম হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে আপত্তি করার কিছু নেই ৷ আমি পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করলেও পশ্চিমবঙ্গে এসেছি ৷ পশ্চিমবঙ্গ আমাকে বড় করেছে ৷ অনেক কিছু দিয়েছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গের কাছে কৃতজ্ঞ। এখন আমার নামকরণ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই ৷ এই নাম চলতেই পারে ৷
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের কী যোগ, সেটা নিয়ে ইতিহাসে বিতর্ক আছে ৷ আমি তার মধ্যে ঢুকতে চাই না ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ নামটা হলেই লোকে শ্যামাপ্রসাদকে মনে করবে এবং ভক্তিতে গদগদ হয়ে চোখের জল ফেলবে, মাটিতে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে প্রণাম করবে এমনটা নয় ৷ পশ্চিমবঙ্গ নামটা একটা শব্দ মাত্র ৷ তাতে শ্যামাপ্রসাদের স্মৃতি উৎকীর্ণ করা নেই ৷ কাজেই লিখিত কিছু নেই ৷
এতে শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন নেপথ্যে, সেই ইতিহাসটা মনে কে করিয়ে দেবে ? এর কোনও মানে হয় না ৷ যাই হোক, তাদের মধ্যে আবেগ আছে, সেটা থেকে এই নাম করা একটা কারণ হতে পারে ৷ নাম হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ আমার কাছে আপত্তিকর কিছু মনে হয় না
সাংবাদিকতার অধ্যাপক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বজিৎ দাসের বক্তব্য
পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনের এই উদ্যোগ কিন্তু প্রথম নয়। অনেক আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নাম পরিবর্তনে বিভিন্ন সরকার এ রাজ্যে চেষ্টা করেছে ৷ আমরা এর আগে 15 বছর ক্ষমতায় থাকা তৃণমূল সরকারের সময় দেখেছি তারা পশ্চিমবঙ্গকে 'বঙ্গ' বা 'বাংলা' করার চেষ্টা করেছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল, প্রশাসনিক কাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল যখন বলা হয়, অনেক শেষে তাদের বক্তব্য রাখতে হয় ৷ অনেক ক্ষেত্রে তারা বক্তব্য রাখতে পারে না ৷ এবার কাজটা অনেক সহজ হবে ।
নতুন সরকার আসায় ডবল ইঞ্জিন সরকার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শকে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে ৷ পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস অনুযায়ী, এই পশ্চিমবঙ্গের হোমল্যান্ড তৈরিতে শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা ছিল সবথেকে বেশি । আবার ইংলিশে ওয়েস্ট বেঙ্গল তুলে দিয়ে যদি পশ্চিমবঙ্গ করা যায়, তাহলে ডব্লিউ পর্যন্ত যেতে হবে না ৷ 'পি'তে এসেই তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিক থেকে সুযোগ পাবে ৷
নাম বদলের প্রেক্ষাপট
রাজ্যের নাম বদল নিয়ে এই দড়ি টানাটানি অবশ্য আজকের নয় ৷ এর শুরু সেই 1999 সালে ৷ সেই সময় রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল বামফ্রন্ট সরকার ৷ মূলত প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থেই তারা প্রথমবার রাজ্যের নাম বদলের প্রস্তাব তুলেছিল ৷ এরপর রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয় ৷ 2011 সালে ক্ষমতায় আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ৷ তারা প্রথম দফায় রাজ্যের নাম ইংরেজিতে ‘Paschim Bango’ করার একটি প্রস্তাব দিয়েছিল ৷ কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রস্তাবে অনুমোদন দেয়নি ৷
পরবর্তীতে 2016 এবং 2018 সালে আরও একবার উদ্যোগী হয় তৎকালীন তৃণমূল সরকার ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে একটি নতুন প্রস্তাব পাশ হয় ৷ সেখানে বলা হয়েছিল, রাজ্যের নাম বাংলায় হবে ‘বাংলা’, ইংরেজিতে ‘Bengal’ এবং হিন্দিতে ‘বাঙ্গাল’ ৷ বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর সেই প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে ৷ কিন্তু দীর্ঘদিন সেই ফাইল দিল্লিতে আটকে থাকে ৷ শেষ পর্যন্ত ওই প্রস্তাবেও সায় দেয়নি কেন্দ্র ৷
বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধুমাত্র বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করালেই রাজ্যের নাম রাতারাতি বদলে যায় না ৷ এটি একটি দীর্ঘ সাংবিধানিক প্রক্রিয়া ৷ বিধানসভায় বিল বা প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর তা প্রথমে কেন্দ্রের কাছে যায় ৷ এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হাত ঘুরে বিষয়টি পৌঁছয় রাষ্ট্রপতির কাছে ৷ রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত অনুমোদন এবং স্বাক্ষরের পরেই নাম পরিবর্তনের বিষয়টি আইনি বৈধতা পায় ৷
এখন প্রশ্ন, 27 বছর ধরে চলা এই নাম-বিতর্কের কি এবার পাকাপাকি অবসান হবে ? রাজ্যের নাম কি সত্যিই ‘পশ্চিমবঙ্গ’ হতে চলেছে, নাকি গোটা বিষয়টি আবারও আটকে যাবে রাজনৈতিক তরজায়, উত্তর দেবে ভবিষ্যৎ ৷