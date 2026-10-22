বিশ্বের দরবারে বাংলার সুগন্ধি চালকে পৌঁছে দিতে উদ্যোগী বিজেপি সরকার
Bengal Aromatic Rice: কৃষিবিজ্ঞানী একে সিংহের নেতৃত্বে বাংলার চারটি বিশেষ সুগন্ধি চালের জাত নিয়ে গবেষণা-সহ একগুচ্ছ পদক্ষেপ করছে রাজ্য ৷
Published : October 22, 2026 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: বাংলার মাঠের সুবাস এবার ছড়িয়ে পড়তে চলেছে আন্তর্জাতিক বাজারে । গোবিন্দভোগ, তুলাইপাঞ্জি, কালোনুনিয়া কিংবা রাধুনী পাগলের মতো রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সুগন্ধি চালকে সরাসরি বিদেশের বাজারে পৌঁছে দিতে কোমর বাঁধছে প্রশাসন । রাজ্যে উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ সুগন্ধি চাল এতদিন মূলত অভ্যন্তরীণ বাজারের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল । কিন্তু এবার রাজ্যের বিজেপি সরকার বাংলার এই নিজস্ব সম্পদকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে সুনির্দিষ্ট বাণিজ্যিক কৌশল নিয়েছে । কেবল বিদেশে চাল রফতানি করাই নয়, উন্নত জিনগত গবেষণার মাধ্যমে চালের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা এবং ডায়াবেটিস রোগীদের উপযোগী করতে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কমানোর কাজও শুরু হতে চলেছে ।
এই লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে একযোগে ময়দানে নেমেছে । প্রখ্যাত কৃষিবিজ্ঞানী এ কে সিংহের নেতৃত্বে এবং খ্যাতনামী চাল বিপণন সংস্থা ‘ইন্ডিয়া গেট’-এর সক্রিয় সহযোগিতায় বাংলার চার বিশেষ সুগন্ধি চালের জাত নিয়ে বৈজ্ঞানিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই বাংলার গোবিন্দভোগ ও তুলাইপাঞ্জি ভৌগোলিক স্বীকৃতি বা জিআই তকমা পেয়েছে । এবার সেই পরিচিতিকে বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত করতে রাজ্যে গড়ে তোলা হবে বিশ্বমানের অত্যাধুনিক রাইস মিল ।
সম্প্রতি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে নয়াদিল্লিতে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাইস মিলার ও বাসমতী চাল রফতানিকারক সংস্থাগুলির কর্তাদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক সেরেছেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল । ওই বৈঠকেই বাংলার চালের গুণমান দেখে রাজ্যে আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছে সংশ্লিষ্ট সংস্থা । পুরো প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রের তরফেও সব রকম নীতিগত ও আর্থিক সহায়তার সবুজ সঙ্কেত মিলেছে ।
দিল্লির বৈঠকের নির্যাস তুলে ধরে কৃষিমন্ত্রী দুধকুমার মণ্ডল বলেছেন, ‘‘বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে বাইরের রাজ্যে নয়, বাইরের দেশ অর্থাৎ বিদেশে চাল রফতানি করা এবং ধানের উৎপাদন বাড়িয়ে চাষিদের লাভবান করার জন্যই দিল্লিতে বৈঠক করা হয়েছে । কেন্দ্রের তরফে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে পদক্ষেপ করা হবে ।’’ রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাজ্যের উৎপাদিত চাল দেশের প্রতিটি প্রান্তে ও বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার অত্যন্ত দায়বদ্ধ । কৃষকদের স্বার্থে এবং বাংলার চালকে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড করে তুলতে যত দূর যাওয়া প্রয়োজন, তাঁর সরকার তত দূরই যাবে ।
প্রকল্প রূপায়ণে প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে নেই । চলতি মাসেই সংশ্লিষ্ট রফতানিকারক সংস্থার প্রতিনিধিদল রাজ্যে আসছে । তাদের সুবিধার্থে উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করার প্রাথমিক কাজ চালাচ্ছে কৃষি দফতর । ঠিক হয়েছে, প্রথম পর্যায়ে বর্ধমান ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় দু’টি বড় মাপের আন্তর্জাতিক চাল প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র তৈরি হবে । বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী, ফলন বহু গুন বৃদ্ধি করতে মাঠে নামানো হচ্ছে উচ্চ ফলনশীল নতুন প্রজাতির বীজও ।
সরকারি খতিয়ান অনুযায়ী, কোন জেলায় ঠিক কতটা জমিতে এই বিশেষ জাতের ধান চাষ হচ্ছে এবং তার ফলনই বা কত, তার স্পষ্ট রূপরেখা তৈরি করেছে কৃষি দফতর । গোবিন্দভোগের মূল চাষ হচ্ছে মূলত দক্ষিণবঙ্গের পাঁচ জেলায় — পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি এবং উত্তর 24 পরগনায় । সেখানে প্রায় 50 হাজার হেক্টর জমিতে বার্ষিক 1 লক্ষ 12 হাজার মেট্রিক টন গোবিন্দভোগ উৎপন্ন হচ্ছে । অন্যদিকে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মূলত তুলাইপাঞ্জির চারণভূমি । দুই দিনাজপুর মিলিয়ে 9 হাজার হেক্টর জমিতে এই চালের উৎপাদন দাঁড়িয়েছে 18 হাজার মেট্রিক টনে ।
উত্তরবঙ্গের চার জেলা অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং দার্জিলিংয়ের শিলিগুড়ি মহকুমা ও কালিম্পং জুড়ে দেড় হাজার হেক্টর জমিতে হচ্ছে কালোনুনিয়ার চাষ, যার বার্ষিক ফলন তিন হাজার মেট্রিক টন । আর গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে রাধুনী পাগল ধানের জমি । সেখানে মোট 200 হেক্টর জমিতে বছরে প্রায় 400 মেট্রিক টন ধান মিলছে ।
আরকেভিওয়াই প্রকল্পের হাত ধরে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট 1 লক্ষ 73 হাজার হেক্টরে সুগন্ধি চালের চাষ সম্ভব হয়েছে এবং উৎপাদন 3 লক্ষ 89 হাজার মেট্রিক টন ছাড়িয়েছে । চলতি 2026-27 আর্থিক বছরে আরও 15 হাজার 148 হেক্টর নতুন জমিকে এই সুগন্ধি চাষের আওতায় আনা হচ্ছে । পাশাপাশি প্রদর্শনী ক্ষেত্র তৈরির কাজে বরাদ্দ হয়েছে আরও 1 কোটি 35 লক্ষ টাকা । আধুনিক প্রক্রিয়াকরণ ও আন্তর্জাতিক মানের মিল তৈরি হলে বাংলার চাষিদের এই বিপুল ঘাম সরাসরি বিদেশি মুদ্রায় রূপান্তরিত হবে বলেই মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা ।
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