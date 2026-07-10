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সরকারি পরিবহণে প্রাণ সঞ্চারের উদ্যোগ, উঁকি দিচ্ছে অনিশ্চয়তাও

সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার হাল ফেরাতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন ৷ কিন্তু বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে কোনও ঘোষণা নেই ৷ সঙ্কটে মালিকরা ৷

Transportation Industry in Bengal
সরকারি পরিবহণের উন্নতি বনাম বেসরকারি পরিবহণের টিকে থাকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 6:13 PM IST

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কলকাতা, 10 জুলাই: বিজেপি সরকারের মেয়াদ দু'মাস পূর্ণ হয়েছে ৷ এর মধ্যে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে কোথাও বন্ধ রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে, কোথাও বা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে নতুন রুটে ৷ নতুন বাস কেনার বরাতও দেওয়া হয়েছে ৷ মহিলাদের জন্য বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধার চালু করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷

এই সবকিছুর মধ্যে বেসরকারি পরিবহণকে চাঙ্গা করতে কোনও ঘোষণা শোনা যায়নি সরকারি তরফে ৷ এদিকে আগের তৃণমূল সরকারের জমানা থেকেই বেসরকারি বাস পরিষেবার বেহাল দশা চলছে ৷ বেসরকারি বাস মালিকদের দাবি, এখনও প্রায় 80-85 শতাংশ মানুষ বেসরকারি পরিবহণ পরিষেবার উপর নির্ভরশীল ৷ শুধু তাই নয়, রাজ্যের সবচেয়ে বড় অসংগঠিত ক্ষেত্র হচ্ছে এই বেসরকারি পরিবহণ ৷ এর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজিরোজগার জড়িত এবং নির্ভর করে রয়েছে তাঁদের পরিবার ৷

সরকারি পরিবহণকে উজ্জীবিত করা এবং ধুঁকতে থাকা বেসরকারি পরিবহণের মাঝে দু'টি বাস্তব সমস্যা রয়েছে ৷ প্রথমত, রাজ্যের সর্বত্র সরকারি বাস পরিষেবা সম্পূর্ণ চালু করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যাবে ৷ গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা কমেছে এবং হাতে গোনা কয়েকটি বাসের দেখা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে রাত 8টা বেজে গেলে সরকারি বাস পাওয়া লটারির পাওয়ার সামিল ছিল ৷ এই দুঃসময়ে দিন হোক বা অধিক রাত- যাত্রীদের ভরসা সেই বেসরকারি বাসই ৷

কাজেই, সরকারি পরিষেবা যতদিন না পর্যন্ত 100 শতাংশ সচল হচ্ছে, অর্থাৎ দিনে-রাতে যে কোনও সময় রাজ্যের যে কোনও জায়গায় সরকারি বাস পাওয়া যাবে, এমন অবস্থায় পৌঁছচ্ছে, ততদিন আম জনতার ভরসা বেসরকারি বাস পরিবেষা ৷ তাই এই অবস্থায় বেসরকারি পরিবহণকে বাঁচিয়ে রাখার সরকারি প্রচেষ্টা অবিলম্বে প্রয়োজন ৷

Private Transport in West Bengal faces crisis
তৃণমূল জমানা থেকেই ধুঁকছে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)

দ্বিতীয়ত, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি সক্রিয় হলে বড় ধাক্কা খাবে অসংগঠিত পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত বাস মালিক থেকে ড্রাইভার ও অন্য কর্মীরা ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবেন ৷ পরিবার পথে বসবে ৷ এদিকে নয়া সরকার এই বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য কোনও সুস্পষ্ট রোড ম্যাপ তৈরি করার কথা জানায়নি ৷ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র এবং পারমিট লাইসেন্স রিন্যুয়ালের মতো একাধিক জটিলতা তো রয়েছেই ৷ কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে বেসরকারি বাস মালিকদের ৷ দিনে দিনে রুগ্ন হচ্ছে প্রাইভেট বাস পরিষেবা ৷

অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানান , বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই ধুঁকছে ৷ মালিকপক্ষ কোনওমতে মনের জোরে ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ বর্তমান পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে ৷ তিনি জানিয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে বেসরকারি পরিবহণের ক্ষেত্রে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করবেন ৷ পুরো বিষয়টা বুঝে নেওয়ার জন্য তিনি কিছুটা সময় চেয়েছেন ৷

বেসরকারি পরিবহণ চাঙ্গা করতে সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন

রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমান পরিবহণ মন্ত্রী সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছেন ৷ অবশ্যই সেটা প্রয়োজন ৷ তবে মনে রাখতে হবে এখনও 85 ভাগ মানুষকে বেসরকারি বাস পরিষেবা দেয় ৷ আর বিভিন্ন জটিলতার কারণে বর্তমানে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত রুগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ এই ব্যবস্থায় বদল আনা একান্ত প্রয়োজন ৷ দ্রুত হস্তক্ষেপ ও পদক্ষেপ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই ৷"

তিনি জানিয়েছেন, হাওড়ায় এমন বহু রুট রয়েছে যেখানে আগে বাসের সংখ্যা ছিল 25 থেকে 30টি ৷ এখন সেই সংখ্যাটা তিন বা চারে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ রুট আছে কিন্তু বাস নেই ৷ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমানে কলকাতা-সহ রাজ্যের পথে বেসরকারি বাসের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমেছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়নি সঙ্গে জ্বালানি ও যন্ত্রাংশের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জেরে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছেন মালিকপক্ষ ৷ প্রতি ট্রিপেই লোকসান গুনতে হয় মালিকদের ৷"

সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়ার উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এর ফলে এক ধাক্কায় বেসরকারি বাসের যাত্রীর সংখ্যা কমেছে ৷ এই ক্ষেত্রেও লোকসান বহন করতে হচ্ছে ৷ সবমিলিয়ে পরিষেবা সচল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ৷

Many people in Bengal depends on Private Sector Transport for their income
বেসরকারি পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের রুটি-রুজি (ইটিভি ভারত)

কিছুটা আপশোসের সুরেই তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বর্তমান পরিবহণ দফতর পুজোর আগেই 400-র বেশি সরকারি বাস পথে নামতে চলেছে ৷ সেটা যদি হয় তাহলে প্রাইভেট সেক্টর আরও সমস্যায় পড়বে ৷ কারণ পুজোর সময়টাই ব্যবসার মরশুম ৷ সারাদিন রাত বাস চালিয়ে কিছুটা আয়ের মুখ দেখেন মালিকরা ৷ যদি ওইসময় রাস্তায় সরকারি এসি ও নন-এসি বাস পরিষেবা দেওয়া শুরু করে তাহলে মার খাবে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সেক্টর ৷

তাই পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, সরকারি বাস পরিষেবার পাশাপাশি যদি বেসরকারি বাস পরিষেবাও সচল রাখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে শুধু মালিকপক্ষেরই নয় উপকৃত হবেন যাত্রীরাও ৷

তপন আরও বলেন, "বেসরকারি বাস মালিকপক্ষ যদি 24 ঘণ্টা বাস না-চালায় তাহলে রাস্তায় গণপরিবহণের হাহাকার শুরু হতে যাবে ৷ সেই জন্য সময় থাকতেই বেসরকারি বাসগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করার কথা ভাবা প্রয়োজন ৷ না-হলে এমন একটা দিন আসবে, যখন দূরবিন দিয়ে দেখলেও রাস্তায় একটি বেসরকারি বাসের দেখা মিলবে না ৷"

ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ নারায়ণ বসু বলেন, "পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন ৷ ধাপে ধাপে রাস্তায় সরকারি বাস নামানো হবে ৷ বাসগুলি পিপিপি মডেলে চালানো হবে ৷ ট্রামের ক্ষেত্রেও তিনি এই একই ভাবনার কথা জানিয়েছেন ৷ কিংবা কোনও কর্পোরেট সংস্থাকে দিয়ে এই পুরো ব্যবস্থাটা পরিচালনা করা হবে ৷ আর এমনটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে বেসরকারি বাস পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন চরম আতঙ্কের মধ্যে পড়বেন ৷ কারণ এই বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িত ৷ তাঁদের রুটি-রুজি জড়িত এর সঙ্গে ৷ এর মাধ্যমে তাঁদের সংসার চালাতে হয় ৷"

প্রদীপ নারায়ণ বসু ক্ষোভের সুরে বলেন, "2024 সাল থেকে বাস ভাড়া বাড়েনি অথচ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বলেছেন যে দীপাবলির আগে জ্বালানির দাম কোনও ভাবে কমার সম্ভাবনা নেই ৷ তাহলে আমরা বাঁচব কী করে ? আমরা বারবার পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি ৷ তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেছি ৷ কিন্তু তাও এখনও দফতরের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে বৈঠক করার বা আমাদের সমস্যাগুলি শোনার ডাক আসেনি ৷"

ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার' কর্মসূচিতে আম জনতার দাবি মেনে নিউটাউনের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার থেকে নয়া সরকারি বাস রুট চালু হয়েছে । পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং সম্প্রতি জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন ডিপোয় প্রচুর বাস খারাপ হয়ে পড়ে আছে ৷ অনেক রুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ওই খারাপ বাসগুলি মেরামত করতে গেলে নতুনের চেয়ে বেশি খরচ পড়ে যাচ্ছে ৷ পুরনো বাস মেরামত না করে নতুন বাস কিনে জেলায় জেলায় আবার সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা হবে ৷ তার জন্য ইতিমধ্যে চারশো নতুন বাস কেনার বায়না দেওয়া হয়েছে ৷ শুক্রবার কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে ৷ অতএব, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার টিকে থাকার লড়াই ৷

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