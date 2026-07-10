সরকারি পরিবহণে প্রাণ সঞ্চারের উদ্যোগ, উঁকি দিচ্ছে অনিশ্চয়তাও
সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার হাল ফেরাতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে প্রশাসন ৷ কিন্তু বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে কোনও ঘোষণা নেই ৷ সঙ্কটে মালিকরা ৷
Published : July 10, 2026 at 6:13 PM IST
কলকাতা, 10 জুলাই: বিজেপি সরকারের মেয়াদ দু'মাস পূর্ণ হয়েছে ৷ এর মধ্যে সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করতে কোথাও বন্ধ রুটে বাস চলাচল শুরু হয়েছে, কোথাও বা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে নতুন রুটে ৷ নতুন বাস কেনার বরাতও দেওয়া হয়েছে ৷ মহিলাদের জন্য বাসে বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধার চালু করেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার ৷
এই সবকিছুর মধ্যে বেসরকারি পরিবহণকে চাঙ্গা করতে কোনও ঘোষণা শোনা যায়নি সরকারি তরফে ৷ এদিকে আগের তৃণমূল সরকারের জমানা থেকেই বেসরকারি বাস পরিষেবার বেহাল দশা চলছে ৷ বেসরকারি বাস মালিকদের দাবি, এখনও প্রায় 80-85 শতাংশ মানুষ বেসরকারি পরিবহণ পরিষেবার উপর নির্ভরশীল ৷ শুধু তাই নয়, রাজ্যের সবচেয়ে বড় অসংগঠিত ক্ষেত্র হচ্ছে এই বেসরকারি পরিবহণ ৷ এর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজিরোজগার জড়িত এবং নির্ভর করে রয়েছে তাঁদের পরিবার ৷
সরকারি পরিবহণকে উজ্জীবিত করা এবং ধুঁকতে থাকা বেসরকারি পরিবহণের মাঝে দু'টি বাস্তব সমস্যা রয়েছে ৷ প্রথমত, রাজ্যের সর্বত্র সরকারি বাস পরিষেবা সম্পূর্ণ চালু করতে বেশ কিছুটা সময় লেগে যাবে ৷ গত বেশ কয়েক বছর ধরে রাস্তায় সরকারি বাসের সংখ্যা কমেছে এবং হাতে গোনা কয়েকটি বাসের দেখা পাওয়া যায় বলে অভিযোগ ৷ তৃণমূল সরকারের আমলে রাত 8টা বেজে গেলে সরকারি বাস পাওয়া লটারির পাওয়ার সামিল ছিল ৷ এই দুঃসময়ে দিন হোক বা অধিক রাত- যাত্রীদের ভরসা সেই বেসরকারি বাসই ৷
কাজেই, সরকারি পরিষেবা যতদিন না পর্যন্ত 100 শতাংশ সচল হচ্ছে, অর্থাৎ দিনে-রাতে যে কোনও সময় রাজ্যের যে কোনও জায়গায় সরকারি বাস পাওয়া যাবে, এমন অবস্থায় পৌঁছচ্ছে, ততদিন আম জনতার ভরসা বেসরকারি বাস পরিবেষা ৷ তাই এই অবস্থায় বেসরকারি পরিবহণকে বাঁচিয়ে রাখার সরকারি প্রচেষ্টা অবিলম্বে প্রয়োজন ৷
দ্বিতীয়ত, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা পুরোপুরি সক্রিয় হলে বড় ধাক্কা খাবে অসংগঠিত পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত বাস মালিক থেকে ড্রাইভার ও অন্য কর্মীরা ৷ লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজ হারাবেন ৷ পরিবার পথে বসবে ৷ এদিকে নয়া সরকার এই বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার জন্য কোনও সুস্পষ্ট রোড ম্যাপ তৈরি করার কথা জানায়নি ৷ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাগজপত্র এবং পারমিট লাইসেন্স রিন্যুয়ালের মতো একাধিক জটিলতা তো রয়েছেই ৷ কার্যত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে বেসরকারি বাস মালিকদের ৷ দিনে দিনে রুগ্ন হচ্ছে প্রাইভেট বাস পরিষেবা ৷
অল বেঙ্গল বাস মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় জানান , বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই ধুঁকছে ৷ মালিকপক্ষ কোনওমতে মনের জোরে ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷ বর্তমান পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে ৷ তিনি জানিয়েছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে বেসরকারি পরিবহণের ক্ষেত্রে একটি রোড ম্যাপ তৈরি করবেন ৷ পুরো বিষয়টা বুঝে নেওয়ার জন্য তিনি কিছুটা সময় চেয়েছেন ৷
বেসরকারি পরিবহণ চাঙ্গা করতে সরকারি উদ্যোগের প্রয়োজন
রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমান পরিবহণ মন্ত্রী সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছেন ৷ অবশ্যই সেটা প্রয়োজন ৷ তবে মনে রাখতে হবে এখনও 85 ভাগ মানুষকে বেসরকারি বাস পরিষেবা দেয় ৷ আর বিভিন্ন জটিলতার কারণে বর্তমানে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যন্ত রুগ্ন হয়ে পড়েছে ৷ এই ব্যবস্থায় বদল আনা একান্ত প্রয়োজন ৷ দ্রুত হস্তক্ষেপ ও পদক্ষেপ করা ছাড়া কোনও উপায় নেই ৷"
তিনি জানিয়েছেন, হাওড়ায় এমন বহু রুট রয়েছে যেখানে আগে বাসের সংখ্যা ছিল 25 থেকে 30টি ৷ এখন সেই সংখ্যাটা তিন বা চারে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ রুট আছে কিন্তু বাস নেই ৷ জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সাধারণ সম্পাদক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "বর্তমানে কলকাতা-সহ রাজ্যের পথে বেসরকারি বাসের সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে কমেছে ৷ দীর্ঘদিন ধরে বাসের ভাড়া বাড়ানো হয়নি সঙ্গে জ্বালানি ও যন্ত্রাংশের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির জেরে ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছেন মালিকপক্ষ ৷ প্রতি ট্রিপেই লোকসান গুনতে হয় মালিকদের ৷"
সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াতের সুবিধা করে দেওয়ার উদ্যোগকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এর ফলে এক ধাক্কায় বেসরকারি বাসের যাত্রীর সংখ্যা কমেছে ৷ এই ক্ষেত্রেও লোকসান বহন করতে হচ্ছে ৷ সবমিলিয়ে পরিষেবা সচল রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে ৷
কিছুটা আপশোসের সুরেই তপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বর্তমান পরিবহণ দফতর পুজোর আগেই 400-র বেশি সরকারি বাস পথে নামতে চলেছে ৷ সেটা যদি হয় তাহলে প্রাইভেট সেক্টর আরও সমস্যায় পড়বে ৷ কারণ পুজোর সময়টাই ব্যবসার মরশুম ৷ সারাদিন রাত বাস চালিয়ে কিছুটা আয়ের মুখ দেখেন মালিকরা ৷ যদি ওইসময় রাস্তায় সরকারি এসি ও নন-এসি বাস পরিষেবা দেওয়া শুরু করে তাহলে মার খাবে প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট সেক্টর ৷
তাই পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, সরকারি বাস পরিষেবার পাশাপাশি যদি বেসরকারি বাস পরিষেবাও সচল রাখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে শুধু মালিকপক্ষেরই নয় উপকৃত হবেন যাত্রীরাও ৷
তপন আরও বলেন, "বেসরকারি বাস মালিকপক্ষ যদি 24 ঘণ্টা বাস না-চালায় তাহলে রাস্তায় গণপরিবহণের হাহাকার শুরু হতে যাবে ৷ সেই জন্য সময় থাকতেই বেসরকারি বাসগুলিকে পুনরায় উজ্জীবিত করার কথা ভাবা প্রয়োজন ৷ না-হলে এমন একটা দিন আসবে, যখন দূরবিন দিয়ে দেখলেও রাস্তায় একটি বেসরকারি বাসের দেখা মিলবে না ৷"
ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক প্রদীপ নারায়ণ বসু বলেন, "পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন ৷ ধাপে ধাপে রাস্তায় সরকারি বাস নামানো হবে ৷ বাসগুলি পিপিপি মডেলে চালানো হবে ৷ ট্রামের ক্ষেত্রেও তিনি এই একই ভাবনার কথা জানিয়েছেন ৷ কিংবা কোনও কর্পোরেট সংস্থাকে দিয়ে এই পুরো ব্যবস্থাটা পরিচালনা করা হবে ৷ আর এমনটা যদি হয় সেই ক্ষেত্রে বেসরকারি বাস পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত মানুষজন চরম আতঙ্কের মধ্যে পড়বেন ৷ কারণ এই বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়িত ৷ তাঁদের রুটি-রুজি জড়িত এর সঙ্গে ৷ এর মাধ্যমে তাঁদের সংসার চালাতে হয় ৷"
প্রদীপ নারায়ণ বসু ক্ষোভের সুরে বলেন, "2024 সাল থেকে বাস ভাড়া বাড়েনি অথচ কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী বলেছেন যে দীপাবলির আগে জ্বালানির দাম কোনও ভাবে কমার সম্ভাবনা নেই ৷ তাহলে আমরা বাঁচব কী করে ? আমরা বারবার পরিবহণ মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি ৷ তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা করেছি ৷ কিন্তু তাও এখনও দফতরের পক্ষ থেকে আমাদের সঙ্গে বৈঠক করার বা আমাদের সমস্যাগুলি শোনার ডাক আসেনি ৷"
ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'জনতার দরবার' কর্মসূচিতে আম জনতার দাবি মেনে নিউটাউনের টাটা মেমোরিয়াল সেন্টার থেকে নয়া সরকারি বাস রুট চালু হয়েছে । পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং সম্প্রতি জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন ডিপোয় প্রচুর বাস খারাপ হয়ে পড়ে আছে ৷ অনেক রুট বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ওই খারাপ বাসগুলি মেরামত করতে গেলে নতুনের চেয়ে বেশি খরচ পড়ে যাচ্ছে ৷ পুরনো বাস মেরামত না করে নতুন বাস কিনে জেলায় জেলায় আবার সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থা চালু করা হবে ৷ তার জন্য ইতিমধ্যে চারশো নতুন বাস কেনার বায়না দেওয়া হয়েছে ৷ শুক্রবার কাঁচরাপাড়া থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত সরকারি বাস পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে ৷ অতএব, সরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেসরকারি পরিবহণ ব্যবস্থার টিকে থাকার লড়াই ৷