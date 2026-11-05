SNCU-র রূপকারকে রাজ্যে ফেরাল বিজেপি সরকার, স্বাস্থ্য দফতরের নতুন দায়িত্বে অরুণ
Architect of SNCU Dr. Arun Singh: তৃণমূল আমলে গোলমালের জেরে চাকরি ছেড়েছিলেন ড. অরুণ সিং ৷ তাঁকে স্বাস্থ্য দফতরের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করল রাজ্য ৷
Published : November 5, 2026 at 4:00 PM IST
কলকাতা, 5 নভেম্বর: নবজাতকের মৃত্যুহার কমাতে রাজ্যে অসুস্থ সদ্যোজাতদের চিকিৎসার পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি । তাঁর উদ্যোগেই পুরুলিয়ায় শুরু হয়েছিল সিক নিউবর্ন কেয়ার ইউনিট (এসএনসিইউ) । পরবর্তী সময়ে সেই মডেলই ছড়িয়ে পড়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে । সেই বিশিষ্ট নিওন্যাটোলজিস্ট ড. অরুণ সিংকে দু’বছরের জন্য স্বাস্থ্য দফতরের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করল রাজ্য সরকার ।
বর্তমানে রাজস্থানের যোধপুর এইমসের নিওন্যাটোলজি বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত রয়েছেন তিনি । স্বাস্থ্যমন্ত্রকের অধীনেও শিশুস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্ব সামলেছেন এই চিকিৎসক । একসময় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালের নিওন্যাটোলজি বিভাগের প্রধান ছিলেন অরুণ সিং । তাঁর উদ্যোগেই 2000 সালে সেখানে নিওন্যাটোলজি বিভাগ চালু হয় ।
নবজাতকদের চিকিৎসার উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার পাশাপাশি রাজ্যের জেলাস্তরের হাসপাতালগুলিতেও বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেন তিনি । সেই সূত্রেই পুরুলিয়ার দেবেন মাহাতো মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এসএনসিইউ তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় । পুরুলিয়া মডেল নামে পরিচিত সেই ব্যবস্থার সাফল্যের পর দেশের প্রায় 100টি জেলায় এই ধরনের ইউনিট গড়ে ওঠে । অসুস্থ সদ্যোজাতদের দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনতে এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।
তবে, 2011 সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর তাঁর কর্মজীবনে তৈরি হয় জটিলতা । তৃণমূল আমলে ড. সিং-কে কলকাতার এসএসকেএম থেকে সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বদলি করা হয় ৷ অভিযোগ, সেখানে শিশু বিভাগ না থাকায় তাঁর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল না । সেই সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও জাতীয়স্তরের শিশুস্বাস্থ্য কর্মসূচিতে তাঁকে যুক্ত করার জন্য রাজ্যের কাছে অনুমতি চেয়েছিল । কিন্তু রাজ্য সরকার তাঁকে ছাড়তে রাজি হয়নি ৷ শেষপর্যন্ত পদত্যাগ করে রাজ্যের বাইরে চলে যান তিনি ।
অরুণ সিংয়ের সঙ্গে তৎকালীন রাজ্য সরকারের বিরোধের পিছনে রাজনৈতিক কারণও ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল । পরবর্তী সময়ে দিল্লির এইমস থেকে পেডিয়াট্রিকসে এমডি করেন অরুণ । নবজাতকের চিকিৎসায় তাঁর কাজ জাতীয়স্তরেও স্বীকৃতি পেয়েছে । এসএনসিইউ মডেল তৈরিতে অবদানের জন্য তিনি লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানও পেয়েছেন ।
এবার সেই চিকিৎসককেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সঙ্গে ফের যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিল নতুন সরকার । দু’বছর উপদেষ্টা হিসেবে তাঁর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নবজাতকের চিকিৎসা এবং শিশুস্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতিতে রাজ্য সরকার কী পদক্ষেপ করে, এখন সেটাই দেখার ।
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