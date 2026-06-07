প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের স্বামীকে গ্রেফতারের দাবিতে থানা ঘেরাও বিজেপির, তুলকালাম নরেন্দ্রপুরে
বিজেপির অভিযোগ, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় একাধিক দুর্নীতি চলছে এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ উঠলেও পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
Published : June 7, 2026 at 8:57 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 7 জুন: দুর্নীতি ও দুষ্কৃতীদের গ্রেফতারের দাবিতে নরেন্দ্রপুর থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল বিজেপি। রবিবারের কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন নরেন্দ্রপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক দেবাশীষ ধর। থানার সামনে জড়ো হয়ে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা।
বিজেপির অভিযোগ, নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় একাধিক দুর্নীতি চলছে এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনার অভিযোগ উঠলেও পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাদের দাবি, বহু অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও একাধিক অভিযুক্ত এখনও অধরা। বিশেষ করে শ্যাম বাপ্পা, ফেরদৌসী বেগম-সহ কয়েকজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে গেরুয়া শিবির ৷
সবচেয়ে বেশি সরব হতে দেখা যায় নজরুল আলী মণ্ডলকে গ্রেফতারের দাবিতে। বিজেপির অভিযোগ, তাঁর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার করা হয়নি। উল্লেখ্য, নজরুল আলী মণ্ডল প্রাক্তন বিধায়িকা ফেরদৌসী বেগমের স্বামী। এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই বিজেপি অভিযোগ তোলে, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।
এদিন বিক্ষোভস্থলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের হাতে দলীয় পতাকা, ব্যানার ও বিভিন্ন দাবিসংবলিত প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। 'অভিযুক্তদের গ্রেফতার করতে হবে', 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে'— এই ধরনের স্লোগানে সরব হয়ে ওঠে থানা চত্বর সংলগ্ন এলাকা। বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বিধায়ক দেবাশীষ ধর অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।
বিজেপির দাবি, আইন সবার জন্য সমান হওয়া উচিত। কোনও রাজনৈতিক পরিচয় বা প্রভাবের ভিত্তিতে কাউকে ছাড় দেওয়া চলবে না। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। পাশাপাশি, থানায় চলা কথিত দুর্নীতির বিষয়েও তদন্তের দাবি তোলে বিজেপি নেতৃত্ব।
বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে থানার সামনে পুলিশ মোতায়েন ছিল বলে জানা গিয়েছে। বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, দ্রুত পদক্ষেপ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামবে তারা।
তবে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে বিজেপির পক্ষ থেকে তোলা হয়েছে। নরেন্দ্রপুর থানার তরফে বা অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।