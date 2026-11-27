গঙ্গা আরতির টাকা তছরূপ ! বামনেত্রীর অভিযোগের পরই সিপিএমের পার্টি অফিসে বিজেপি..., ধস্তাধস্তি
Ganga Aarti: ধস্তাধস্তির জেরে দু'পক্ষের একাধিকজন জখম হয়েছেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । তবে শুক্রবার সকালেও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে ।
Published : November 27, 2026 at 10:57 AM IST
ব্যারাকপুর, 27 নভেম্বর: কাঁকিনাড়ায় দেব দীপাবলির গঙ্গা আরতির খরচ নিয়ে সিপিএম নেত্রী গার্গী চট্টোপাধ্যায়ের আর্থিক তছরুপের অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাত । পাল্টা বৃহস্পতিবার রাতে পলতার বাদামতলায় সিপিএমের পার্টি অফিস ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা ।
অভিযোগ, বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে ধস্তাধস্তি শুরু হয় । হাতাহাতিতে দু'পক্ষেরই বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। কয়েকজন অসুস্থ কর্মী-সমর্থককে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয় । ঘটনার জেরে নোয়াপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত পলতা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে ।
দেব দীপাবলি উপলক্ষে ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের কাঁকিনাড়া গঙ্গার ঘাটে বিশেষ আরতির আয়োজন করা হয়েছিল । সেই অনুষ্ঠান ঘিরে সরকারি অর্থের বরাদ্দ ও খরচ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য গার্গী চট্টোপাধ্যায় । নিজের সোশাল মিডিয়ার পাতায় তিনি অভিযোগ করেন, গঙ্গা আরতির জন্য সরকার 55 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল । অথচ সেই অর্থের একটি বড় অংশ অনুষ্ঠানে খরচ না হয়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের পকেটে গিয়েছে । কাটমানি হিসেবে ওই টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই ক্ষোভ তৈরি হয় স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের মধ্যে ।
এরপরই বৃহস্পতিবার রাতে পলতার বাদামতলায় ইছাপুর স্টোর বাজার এলাকার সিপিএমের পার্টি অফিসে বৈঠক করতে এসেছিলেন গার্গী । সেই সময় একদল বিজেপি কর্মী-সমর্থক সেখানে পৌঁছে তাঁর মন্তব্যের প্রতিবাদ জানান । স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সরকারি বরাদ্দের টাকা নিয়ে এমন গুরুতর অভিযোগ করার আগে তার প্রমাণ দেওয়া উচিত ছিল বাম নেত্রীর । 55 লক্ষ টাকা বরাদ্দের মধ্যে মাত্র 15 লক্ষ টাকা গঙ্গা আরতির অনুষ্ঠানে খরচ হয়েছে এবং বাকি টাকা বিজেপির নেতা-কর্মীরা আত্মসাৎ করেছেন, এই তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন, তার জবাব দিতে হবে ।
বিজেপি কর্মীদের দাবি, গার্গীকে প্রকাশ্যে তাঁর অভিযোগের ভিত্তি জানাতে হবে এবং মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে । একই সঙ্গে সিপিএমের পার্টি অফিস বন্ধ করার দাবিও তোলেন তাঁরা । সেই দাবিতে পার্টি অফিস ঘেরাও করা হয় বলে অভিযোগ । দু'পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হয় । কিছুক্ষণের মধ্যেই বচসা ধস্তাধস্তিতে পরিণত হয় । বিজেপি ও সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা একে অপরের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ ।
পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । এলাকায় ভিড় জমে যায় । দু'পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন বলে দাবি । সিপিএমের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, বিজেপি কর্মীদের মারধরে তাদের কয়েকজন কর্মী-সমর্থক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন । অন্যদিকে, বিজেপির দাবি, সংঘর্ষের সময় সিপিএমের কর্মীরাই তাদের কর্মীদের মারধর করেন । চুল ধরে টানাটানিও করা হয় বলে অভিযোগ বিজেপি নেতা রানা বসুর । তাঁর দাবি, বাম কর্মীদের অসুস্থ হয়ে পড়ার বিষয়টি সাজানো ।
রানা বলেন, "গার্গী চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, দেব দীপাবলির গঙ্গা আরতির জন্য সরকার 55 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল । তার মধ্যে মাত্র 15 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, বাকি টাকা বিজেপির নেতা-কর্মীরা কাটমানি হিসেবে আত্মসাৎ করেছেন । আমাদের প্রশ্ন, "এই তথ্য উনি কোথা থেকে পেলেন ? ওঁকে অভিযোগের প্রমাণ দিতে হবে ।"
তাঁর আরও বক্তব্য, সরকারি বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন থাকলে গার্গী চট্টোপাধ্যায় তথ্যের অধিকার আইনে আবেদন করে হিসেব জানতে চাইতে পারতেন । কিন্তু প্রমাণ ছাড়া কারও বিরুদ্ধে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ তোলা উচিত নয় । রানার অভিযোগ, বামেরা হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি নিয়ে আপত্তি তুলছে । গঙ্গা আরতিকেও সেই বিতর্কের মধ্যে টেনে আনা হয়েছে । যতক্ষণ না বাম নেত্রী তাঁর অভিযোগের জবাব দিচ্ছেন, ততক্ষণ পার্টি অফিস বন্ধ রাখার দাবিতে তাঁরা অনড় থাকবেন বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি ।
অন্যদিকে, গোটা ঘটনার জন্য বিজেপিকেই দায়ী করেছেন গার্গী চট্টোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, সন্ধে থেকেই বিজেপির তরফে লোক জড়ো করা হচ্ছিল । উদ্দেশ্য ছিল সিপিএমের পার্টি অফিসে হামলা চালিয়ে সেটি বন্ধ করে দেওয়া । তিনি সেখানে পৌঁছে যাওয়ায় তাঁর মন্তব্যকে সামনে রেখে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে দাবি বাম নেত্রীর ।
গার্গীর বক্তব্য, বিরোধী দল হিসেবে তাঁরা প্রশ্ন তুলতেই পারেন । গঙ্গা আরতির খরচ নিয়ে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তার জন্য এমন পরিস্থিতি তৈরির কোনও কারণ ছিল না । তাঁর আরও অভিযোগ, পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে । যাঁরা এই বিক্ষোভের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রানা বসু আগে তৃণমূল করতেন, এখন বিজেপি করছেন ।
বাম নেত্রীর অভিযোগ, বিজেপির আমলে বিরোধীদের পার্টি অফিস বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে । নোয়াপাড়ার বিজেপি বিধায়ক অর্জুন সিং চাইলে তাঁদের পার্টি অফিস বন্ধ থাকবে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি । তবে একই সঙ্গে গার্গী জানান, বৃহস্পতিবারের ঘটনায় তাঁদের দু'জন কর্মী আহত হয়েছেন । তাঁর হুঁশিয়ারি, বৃহস্পতিবার তাঁরা আক্রান্ত হয়েছেন, তবে পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারে ।
ঘটনার খবর পেয়ে নোয়াপাড়া থানার পুলিশ এলাকায় পৌঁছয় । উত্তেজিত দু'পক্ষকে সরিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয় । ধস্তাধস্তির জেরে অসুস্থ ও আহত কর্মী-সমর্থকদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে । তবে ঘটনার পরেও এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি ।