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তৃণমূল আমলে সরকারি পানীয় জলও কিনে খেতে হত! সজল ধারা প্রকল্প 'দখলমুক্ত' বিজেপির

অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পের জলও কিনে খেতে হত সাধারণ মানুষকে ৷ বিজেপির এই অভিযোগকে অপপ্রচার বলছে তৃণমূল ৷

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বিনামূল্যে চালু সরকারি প্রকল্পের পানীয় জল (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 1:03 PM IST

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শান্তিপুর, 11 জুন: রাজ্যে তৃণমূল শাসনকালে সরকারি প্রকল্পের জলও নাকি বিক্রি হতো ৷ অভিযোগ, টাকা দিলে তবেই মিলত সজল ধারা প্রকল্পের জল । এবার বিজেপি ক্ষমতায় আসতেই সেই প্রকল্প সর্বসাধারণের জন্য বিনামূল্যে চালু করে দেওয়া হল । সরকারি প্রকল্পের পানীয় জল খেতে আর কোনও টাকা লাগবে না, দাবি বিজেপি নেতৃত্বের ।

ঘটনাটি নদিয়া জেলার শান্তিপুর থানার আড়বান্দি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৷ আড়বান্দি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে সজল ধারা প্রকল্প তৈরি করা হয় । মূলত লক্ষ্য ছিল, বিশুদ্ধ পানীয় জল সাধারণ মানুষকে সরবরাহ করার । অভিযোগ, সেই সজল ধারা প্রকল্পের জল মূলত টাকা দিয়ে কিনতে হতো সাধারণ মানুষকে । এক বালতি জল কিংবা এক বোতল জলের আলাদা আলাদা দাম নির্ধারণ করা ছিল ।

তৃণমূল আমলে সরকারি পানীয় জলও কিনে খেতে হত! সজল ধারা প্রকল্প 'দখলমুক্ত' বিজেপির (ইটিভি ভারত)

বিজেপির দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকল্পের পানীয় জল নিতে গেলেই দিতে হতো টাকা । তৃণমূল ক্ষমতায় থাকার সময়ে বহুবার অভিযোগ করেও কোনও সুরাহা হয়নি ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার বিজেপি কর্মীরা গিয়ে তালাবন্ধ সজল ধারা প্রকল্পটি সাধারণের জন্য খুলে দেন । পাশাপাশি তাঁরা প্রতিশ্রুতি দেন, এবার থেকে আর কোনওরকম টাকা-পয়সা দিতে হবে না সাধারণ মানুষকে । তারা নিজেরাই এসে যতটুকু পানীয় জলের প্রয়োজন সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে পারবে এই প্রকল্প থেকে ।

বিজেপি নেতা অভিজিৎ ঘোষ বলেন, "তৃণমূল আমলে সরকার কমপক্ষে 10 লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সজল ধারা প্রকল্পটির তৈরি করে । কিন্তু তৃণমূলের নেতারা এটাকে অপব্যবহার করত । পুরো প্রকল্পটিতে তালা বন্ধ করে রাখতো এবং টিন দিয়ে ঘিরে রেখে অবৈধভাবে জলের ব্যবসা করতো । আমরা প্রতিবাদ করেও কোনও লাভ হয়নি ৷ এরপর গত 4 মে রাজ্যে সরকার বদল ঘটে এবং শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হন ৷ তিনি নির্দেশ দেন যে, সমস্ত সরকারি জায়গা এবং সরকারি প্রকল্প দখলমুক্ত করতে হবে । আর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমরা তৃণমূলের দ্বারা এই দখল করে রাখা সরকারি দল প্রকল্পটি সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত করে দিলাম ।"

আরেক বিজেপি নেতা সুজয় বিশ্বাস বলেন, "তৎকালীন তৃণমূল নেতারা এই সরকারি জল বিক্রি করে টাকা ইনকাম করত । সরকারি প্রকল্প এই সজল ধারার জলে কাটমানি নিতো তৃণমূল নেতারা । একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় যা জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি ৷ তার কারণ তখন তৃণমূলের রাজত্ব চলতো । 4 তারিখে সরকার বদল হতেই তৃণমূল নেতাদের দখল করে রাখা এই জল প্রকল্প মুক্ত করেছি আমরা । বিজেপি আসার পর ওই টিন খুলে ফেলা হয়েছে এবং সর্বসাধারণের জন্য ফ্রিতে জল বিতরণ করা হচ্ছে ।"

যদিও তৃণমূল বিজেপির এই অভিযোগ মানতে নারাজ ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতা কানাই দেবনাথ বলেন, "সজল ধারা প্রকল্পের জল গোটা রাজ্য জুড়ে তৃণমূল সরকার বিতরণ করেছে । কোথাও টাকা নেওয়ার অভিযোগ আসেনি । এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা । বিজেপি সরকারে আসার পর থেকেই তৃণমূলের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে ।"

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সরকারি পানীয় জল
সজল ধারা প্রকল্প
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