মোর্চা আউট, এনসিপিআই ইন ! পঞ্চায়েত সমিতি দখলে নয়া কৌশল বিজেপির

মোর্চা আউট, এনসিপিআই ইন ! পঞ্চায়েত সমিতি দখলে নয়া কৌশল বিজেপির
BJP forms panchayat samiti: মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের প্রশংসা করলেও বিজেপির 'বিশ্বাসঘাতকতা' নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভও উগরে দিলেন রোশন গিরিরা । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।
Published : November 4, 2026 at 12:50 AM IST
শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর, 4 নভেম্বর : উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দিনভর তীব্র বচসা, হাতাহাতি ও রাজনৈতিক চাপানউতোর তৈরি হল। শেষমেশ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে বাদ দিয়ে এনসিপিআইয়ের সমর্থনে পঞ্চায়েত সমিতির নতুন বোর্ড গঠন করল বিজেপি।
যেদিন এই ঘটনা ঘটছে সেদিন শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন মোর্চার নেতারা। সরকারের কাজের প্রশংসা করার পাশাপাশি বিজেপির 'বিশ্বাসঘাতকতা' নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভও উগরে দিলেন রোশন গিরিরা ।
পঞ্চায়েত সমিতির নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির মহারানি বিশ্বাস এবং সহকারী সভাপতি হয়েছেন এনসিপিআইয়ের সদস্য তথা প্রাক্তন সভাপতি বিনিতা দাস সরকার। 38 আসনের ইসলামপুর পঞ্চায়েত সমিতি এতদিন তৃণমূলের দখলে ছিল।
রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই বোর্ড গঠন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা দার্জিলিং পাহাড় তথা উত্তরবঙ্গে বিজেপির অন্য়তম প্রধান শরিক । তাদের বাদ দিয়ে এনসিপিআইয়ের মতো আচমকা সংবাদের শিরোনামে চলে আসা দলকে নিয়ে বিজেপি যে বোর্ড গঠন করল তা নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর তৃণমূল শিবিরে মহাভাঙন শুরু হয় । দলের 20 জন সাংসদ এনসিপিআইতে যোগ দেন । তবে তাঁদের এই যোগদান বৈধ কি না তা নিয়ে এখনও সংশয়ের অবকাশ আছে । এরইমধ্যে এনডিএ-র বৈঠকে প্রায় নিয়মিত দেখা যায় তৃণমূল থেকে এনসিপিআই হওয়া সাংসদদের । সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার-সহ বাকিদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভনে প্রাতঃরাশ করতেও দেখা গিয়েছে । সুদীপের বাড়ির লক্ষ্মী পুজোয় অংশ নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । এবার এনসিপিআইয়ের সমর্থন নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ডও গঠন করল বিজেপি ।
কীভাবে ভাঙন ?
রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এই পঞ্চায়েত সমিতির তৃণমূল সদস্যদের মধ্যে বিভাজনের সৃষ্টি হয় । তাঁরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যান। গত 27 সেপ্টেম্বর 20 জন তৃণমূল সদস্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চায় যোগ দেন। অন্যদিকে, 16 জন সদস্য এনসিপিআই-তে যোগদান করেন। বাকি দুই বিজেপি সদস্য নিজেদের অবস্থানেই বহাল ছিলেন।
মামলা ছাড়াই গ্রেফতার !
দীর্ঘ তিন মাস পর মঙ্গলবার পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠনের দিন ধার্য করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগের দিন সোমবার রাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করে। সুনির্দিষ্ট কোনও মামলা বা গ্রেফতারি পরোয়ানা ছাড়াই শিলিগুড়ির শালবাড়ি এলাকা থেকে মোর্চা শিবিরের 5 পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যকে পুলিশ রাতারাতি গ্রেফতার করে বলে অভিযোগ।
মঙ্গলবার দুপুরে বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া শুরু হলে বিডিও অফিস চত্বর কার্যত রণক্ষেত্রের রূপ নেয়। গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সদস্যরা পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে ঢোকার চেষ্টা করলে এনসিপিআইয়ের অপর গোষ্ঠীর সদস্যরা তাঁদের বাধা দেন বলে অভিযোগ।
দু'পক্ষের মধ্যে বাঁশ ও লাঠি নিয়ে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ও র্যাফ ব্যাপক লাঠিচার্জ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে। যদিও ইসলামপুর পুলিশ সুপার রাকেশ সিং লাঠিচার্জের ঘটনা অস্বীকার করে জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে।
মোর্চাকে বাদ রেখেই...
শেষমেশ মোর্চাকে একপ্রকার বাদ রেখেই বিজেপি নেতৃত্ব এনসিপিআইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গঠন করায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং।
তিনি অভিযোগ করেন, বোর্ড গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে তাঁদের দল পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল । প্রতিনিধিদের পাঠানোও হয়েছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কোনও পরোয়ানা ছাড়াই শালবাড়ি এলাকা থেকে ইসলামপুর পুলিশ তাঁদের পাঁচজন সদস্যকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। বিরোধীরা যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারে বা বোর্ড গঠন করতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতেই এমন প্রশাসনিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে বলে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।
বিজেপির জোটসঙ্গী হিসেবে নিজেদের উল্লেখ করে গুরুং প্রশ্ন তোলেন, ভোটে হেরে যাওয়ার পর যে দলটি বিজেপির সঙ্গে মিশে গেল, তাদের রাজনৈতিক নির্ভরযোগ্যতা কোথায় ?
তিনি স্পষ্ট জানান, এই বেআইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই উচ্চ আদালতে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি জমা দিয়ে আইনি লড়াই শুরু করা হয়েছে। গুরুং সতর্ক করে দেন, প্রশাসনিক চাপ তৈরি করে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টির এই অপচেষ্টা এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করবে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার ঘটাবে।
শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা মোর্চার নেতাদের
মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি ও দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নোমান রাই উত্তরকন্যায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রোশন গিরি জানান, ইসলামপুরে তাঁদের পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যদের কাছে স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে । অন্তত 20 জন সদস্য গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সঙ্গেই থাকতে ইচ্ছুক। বিডিও অফিসে ঘটা হিংসাত্মক সংঘর্ষকে অত্যন্ত নিন্দনীয় আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, "এই ধরনের ঘটনা একেবারেই অনভিপ্রেত এবং স্থানীয় স্তরেই মোর্চার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে পুলিশের কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানানো হবে।"
অন্যদিকে, শুভেন্দু অধিকারী চা বাগান খোলার জন্য যে উদ্যোগ নিচ্ছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন রোশনরা। পাশাপাশি চা বাগানের শ্রমিকদের যে 5 হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা প্রভিডেন্ট ফান্ড (ইপিএফ) খাতেই দেওয়া উচিত বলে জানান তিনি, কারণ বহু শ্রমিকের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই। এছাড়াও গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের চাকরির নোটিফিকেশন পাঠানোর বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে এবং আন্দোলনের সময় দায়ের হওয়া সমস্ত মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলেও জানান রোশন গিরি ।