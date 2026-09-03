গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নির্বাচন ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষ, ধুন্ধুমার দিনহাটায়

গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের নির্বাচন ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষ, ধুন্ধুমার দিনহাটায়
নাজিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমুলের দখল ছিল। পালাবদল হতেই প্রধান ও উপপ্রধান পদত্যাগ করেন। এরপর নতুন বোর্ড গঠন ঘিরে সংঘর্ষ হয় বিজেপির।
Published : September 3, 2026 at 6:06 PM IST
কোচবিহার, 3 সেপ্টেম্বর: গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল দিনহাটার নাজিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের শালমারা এলাকা। দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত হয়েছেন একাধিক। ঘটনায় তিরবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক বিজেপির মহিলা কর্মী।
জানা গিয়েছে, আহত সদস্যার নাম শান্তি তালুকদার। বর্তমানে তিনি দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিজেপির 6 নং মণ্ডল সভাপতি কৃষ্ণ বর্মনের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার নাজিরহাট 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচনের কথা ছিল। দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা যুথিকা বর্মনকে প্রধান করা হবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুথিকা বর্মন তাঁর সমর্থকদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় ব্লকের অপর এক বিজেপি নেতা তরণীকান্ত বর্মনের নেতৃত্বে একদল লোক তাঁদের উপর হামলা চালায়।
এরপরই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সেই সময়ই তিরের আঘাতে গুরুতর আহত হন বিজেপি কর্মী শান্তি তালুকদার-সহ একাধিক মহিলা । পরে তাঁকে উদ্ধার করে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। ঘটনার পর নাজিরহাট এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে দলের অন্দরেই এমন সংঘর্ষের ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল ফের প্রকাশ্যে এসেছে বলে দাবি স্থানীয়দের। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তরণীকান্ত বর্মন।
তরণীকান্ত বর্মন জানান, তৃণমূলের একাংশ তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন প্রচার করছে। এদিকে গন্ডগোলের খবর পেয়ে সাহেবগঞ্জ থানার ওসি-র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্বাচন ঘিরে ঝামেলা হয়েছে। একজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।
দিনহাটার বিজেপি বিধায়ক অজয় রায় বলেন, "পুলিশকে বলা হয়েছে যারাই গণ্ডগোল করুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে।" প্রসঙ্গত, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে নাজিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নেয় তৃণমুল। পালাবদল হতেই প্রধান ও উপপ্রধান পদত্যাগ করেন। এরপরই এদিন নতুন বোর্ড গঠন ঘিরে বিজেপির গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।