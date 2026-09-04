নাবালিকা পরিচারিকাকে যৌন হেনস্তায় গ্রেফতার যুব মোর্চার নেতা, বহিষ্কার করল বিজেপি

নাবালিকা পরিচারিকাকে যৌন হেনস্তায় গ্রেফতার যুব মোর্চার নেতা, বহিষ্কার করল বিজেপি
30 অগস্টের ঘটনা ৷ 3 সেপ্টেম্বর সাঁইথিয়া থানায় অভিযোগ দায়ের ৷ শুক্রবার আদালত অভিযুক্তকে জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে ৷ পকসো-সহ একাধিক ধারায় মামলা দায়ের ৷
Published : September 4, 2026 at 3:36 PM IST
সাঁইথিয়া, 4 সেপ্টেম্বর: নাবালিকাকে ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার বোলপুরে বিজেপির যুব মোর্চার সহ-সভাপতি অরূপ মণ্ডল ৷ ধৃতকে শুক্রবার সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয় ৷ বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন ৷ এমনকি, ধর্ষণ করার চেষ্টার ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ৷ ফলে এই নিয়ে হইচই পড়েছে জেলার রাজনীতিতে ৷ এই ঘটনার পর বিজেপি ওই নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করার কথা ঘোষণা করেছে ।
মামলার সরকারি আইনজীবী বিকাশ পৈতন্ডি বলেন, ‘‘ঘরে একা পেয়ে নাবালিকাকে আটকে রেখে ধর্ষণ করার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে অরূপ মণ্ডলের বিরুদ্ধে । সাঁইথিয়া থানার পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতে তুলেছিল ৷ পকসো আইনে মামলা তাই ধৃতকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে । 7 সেপ্টেম্বর পকসো সংক্রান্ত বিশেষ আদালতে তোলা হবে ।’’
বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার আহমেদপুরের বাসিন্দা অরূপ মণ্ডল ৷ তিনি বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি পদে রয়েছেন । তাঁর বাড়িতে দীর্ঘদিন পরিচারিকার কাজ করত বছর 16-র এক নাবালিকা ৷ অভিযোগ, গত 30 অগস্ট বাড়ি ফাঁকা থাকায় ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টা করে বিজেপি নেতা অরূপ ৷
ইতিমধ্যেই সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে । আর এই ঘটনায় 3 সেপ্টেম্বর নাবালিকার পরিবারের তরফে সাঁইথিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিজেপি নেতাকে গ্রেফতার করে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে পকসো আইনের 8 ও 12 ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ।
ধৃতকে এদিন সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয় ৷ বিচারক ধৃতকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন ৷ 7 সেপ্টেম্বর ধৃত বিজেপি নেতাকে বিশেষ আদালতে তোলা হবে ৷
তবে বিজেপি নেতার নাবালিকাকে ধর্ষণ করার চেষ্টার ঘটনার ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়া নিয়ে রীতিমতো নিন্দার ঝড় উঠেছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও এই বিজেপি নেতাকে দেখা গিয়েছিল জোর কদমে প্রচার করতে ৷ সেই ভিডিয়ো-সহ বর্তমানে ধর্ষণের চেষ্টার ভিডিয়ো যৌথভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে । আর এতেই দলের ভাবমূর্তি বেশ কিছুটা নষ্ট হচ্ছে বলে মত বিজেপির অন্দরে ।
যদিও, অভিযুক্ত নেতাকে দল থেকে বহিষ্কার করেছেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল ৷ দলের বাকি নেতাদেরও এই ঘটনার পর চূড়ান্ত সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে দলীয় সূত্রে ৷ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, ‘‘আমাদের দল স্বচ্ছ দল ৷ এই ধরনের অভিযোগ একেবারেই বরদাস্ত নয় ৷ তাই অভিযুক্তকে দল থেকে বহিষ্কার করা হল । তোলাবাজি, নারীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার এসব করলে তাঁকে কোনওভাবে দলে রাখা হবে না ।’’
ওই নেতা অরূপ মণ্ডলের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা হয়েছে ৷ তবে তিনি সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি ৷