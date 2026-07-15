তৃণমূল নেতার গ্রেফতারিতে লাড্ডু বিতরণ বিজেপির, গভীর রাতে থানার সামনেই চলল উল্লাস
বিজেপির দাবি, দীর্ঘদিন ওই তৃণমূল নেতা পলাতক ছিলেন ৷ অবশেষে তিনি গ্রেফতার হওয়ায় শাসকদলের নেতা-কর্মীদের এই উদযাপন ৷
Published : July 15, 2026 at 11:26 AM IST
মাথাভাঙা, 15 জুলাই: এলাকার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা উজির মিঁয়ার গ্রেফতারিকে উদযাপন করল বিজেপি ৷ গভীর রাতে থানার সামনেই চলল তাদের উল্লাস ৷ লাড্ডু বিতরণ করলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে কোচবিহারের মাথাভাঙা এলাকায় ৷
জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মাইনোরিটি সেলের সাধারণ সম্পাদক উজির মিঁয়া ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই উজির মিয়া আত্মগোপন করেছিলেন । দীর্ঘদিন ধরে তাঁর খোঁজ চালানোর পর মঙ্গলবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয় । গভীর রাতে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মাথাভাঙা থানার পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে ।
এদিকে উজির মিঁয়ার গ্রেফতারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই মঙ্গলবার রাতে মাথাভাঙা থানার সামনে ভিড় জমান বিজেপির নেতা-কর্মীরা । একে অপরকে লাড্ডু খাইয়ে আনন্দ প্রকাশ করেন তাঁরা । পাশাপাশি স্লোগান দিয়েও উল্লাস করতে দেখা যায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের । বিজেপির দাবি, উজির মিঁয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, জমি দখল, ভাঙচুর, রাজনৈতিক বিরোধীদের মারধর ও ভয়ভীতি প্রদর্শন-সহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে । সেই কারণেই তাঁর গ্রেফতারিতে সাধারণ মানুষ ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে বলে তাঁদের দাবি ।
বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য শেখর রায় বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের হার্মাদ ও গুন্ডা হিসেবে পরিচিত উজির মিঁয়া পলাতক ছিল । আমাদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছিল । অবশেষে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে । তাই এই আনন্দে আমরা মিষ্টিমুখ করছি ।"
অন্যদিকে, মাথাভাঙা শহর মণ্ডলের বিজেপি নেত্রী অর্পিতা শীল অভিযোগ করে বলেন, "উজির মিঁয়ার বিরুদ্ধে বহু মহিলাকে হুমকি দেওয়া, মহিলা মোর্চার কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর ও জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার মতো অভিযোগ রয়েছে । এমন একজন অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ায় আমরা আনন্দ প্রকাশ করেছি ।"
বিজেপির মণ্ডল সম্পাদক মহাদেব বর্মন বলেন, "তৃণমূল যখন ক্ষমতায় ছিল, তখন উজির মিঁয়া এখানে সন্ত্রাস চালিয়েছেন ৷ তিনি কোটি কোটি টাকা লুট করেছেন ৷ বেআইনিভাবে নার্সিংহোম তৈরি করেছিলেন ৷ তিনি তাঁর স্ত্রীর নামে অবৈধভাবে ওষুধের লাইসেন্স বের করেছিলেন ৷ তিনি জমি মাফিয়া ছিলেন ৷ তিনি গ্রেফতার হওয়ায় তাই এখানে মিষ্টি মুখ করলাম আমরা ৷"
তবে উজির মিঁয়ার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । দলের একাধিক নেতার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাননি । বুধবার তাঁকে মাথাভাঙা মহকুমা আদালতে তোলা হবে । হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মামলার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ।