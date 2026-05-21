দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ স্বরূপনগরের প্রধান, সর্বদলীয় অনাস্থা এনে বোর্ড ভাঙল বিজেপি

উপপ্রধান জানান, বর্তমান প্রধান প্রথমে কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছিলেন । এরপর প্রধানের পদ পাওয়ার লোভে তিনি সিপিআই(এম)-এর পতাকা তোলেন এবং পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দেন ।

সর্বদলীয় অনাস্থা এনে বোর্ড ভাঙল বিজেপি (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 21, 2026 at 5:10 PM IST

স্বরূপনগর, 21 মে: রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এবার গ্রামীণ স্তরেও তার জোরালো প্রভাব পড়তে শুরু করেছে । উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর ব্লকের বাঁকড়া গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড কার্যত ভেঙে গেল । প্রধানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়ে দলমত নির্বিশেষে একজোট হয়ে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন পঞ্চায়েত সদস্যরা ।

এদিন পঞ্চায়েত চত্বরে দাঁড়িয়ে বিজেপির উপপ্রধান পুষ্প মণ্ডল সরাসরি প্রধানের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার অভিযোগ তোলেন । তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "প্রধান আমাদের কোনও কাজ ঠিকমতো করতে দেন না । এলাকার সাধারণ মানুষের বা মেম্বারদের কোনও সুরক্ষা তিনি দিতে পারছেন না । প্রধান শুধু নিজের স্বার্থটাই বোঝেন, অথচ মেম্বারদের যে অধিকার ও সুরক্ষা দেওয়া দরকার - তা তিনি দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ । কোনও কাজই তিনি করতে পারেননি ।"

সর্বদলীয় অনাস্থা এনে বোর্ড ভাঙল বিজেপি (নিজস্ব ভিডিয়ো)

প্রধানের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে উপপ্রধান আরও জানান, বর্তমান প্রধান প্রথমে কংগ্রেসের টিকিটে জিতেছিলেন । এরপর প্রধানের পদ পাওয়ার লোভে তিনি সিপিআই(এম)-এর পতাকা তোলেন এবং পরবর্তীতে তৃণমূলে যোগ দেন । তাঁর এই লাগাতার দলবদল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েই এদিন সর্বদলীয়ভাবে পঞ্চায়েত সদস্যরা একজোট হয়েছেন ।

প্রধানের বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব (নিজস্ব চিত্র)

21টি আসনের মধ্যে 12 জন সদস্য একত্রিত হয়ে এই অনাস্থা এনেছেন এবং বোর্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক আধিকারিকের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন । পুষ্প মণ্ডল জানান, সমস্ত দলের সদস্যদের নিয়েই তাঁরা এই অনাস্থা এনেছেন, যাতে এলাকায় একটি স্বচ্ছ পঞ্চায়েত গঠন করে মানুষকে সঠিক পরিষেবা দেওয়া যায় ।

দুর্নীতির অভিযোগ স্বরূপনগরের প্রধানের বিরুদ্ধে (নিজস্ব চিত্র)

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বরূপনগর এলাকায় তীব্র রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নেয়নি । গোটা পঞ্চায়েত এলাকা নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে । একদিকে রাজ্য পুলিশ এবং অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পঞ্চায়েত অফিস ঘিরে রাখা হয়েছে ।

যদিও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লাবণী প্রামাণিক এদিন পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন না । বারবার তাঁকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি । সেই কারণে এবিষয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই পঞ্চায়েতটি হাতছাড়া হলে তৃণমূলের জন্য তা বড় ধাক্কা হবে বলে মনে করছে স্থানীয় রাজনৈতিক মহল ।

স্বরূপনগর পঞ্চায়েত প্রধান
