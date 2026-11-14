সন্তানের কান্না শুনেছিলেন মা, হাসপাতালের দাবি মৃত ! দুর্গাপুরে বিজেপির বিক্ষোভ
Durgapur New Born Death Controversy: মা সদ্যোজাতের কান্নার শব্দ শুনেছিলেন ৷ কিন্তু হাসপাতাল বলছে সদ্যোজাতের মৃত্যু হয়েছে ৷
Published : November 14, 2026 at 9:08 PM IST
দুর্গাপুর, 14 নভেম্বর: সন্তান প্রসবের পর তাকে আর দেখতে পাননি মা ! হাসপাতালের দাবি, মৃত সন্তান প্রসব করেছেন পুতুল দাস ৷ এদিকে সদ্যোজাতের দেহ পরিবারের হাতেও তুলে দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ । তাহলে সে গেল কোথায় ? এই প্রশ্নে পুতুল দাসের পরিবারের সঙ্গে হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরাও ৷ ঘটনাস্থল দুর্গাপুরের মহকুমা হাসপাতাল ।
হাসাপাতালের সুপার ধীমান মণ্ডল জানান, প্রসবের সময়ই সদ্যোজাতের মৃত্যু হয় ৷ তাকে হাসপাতালের প্রক্রিয়া মেনে মর্গে রাখা হয়েছে ৷ তিনি বলেন, " ওই মহিলা 8 নভেম্বর হাসপাতালে ভর্তি হয় ৷ তিনি মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ ছিলেন ৷ তাঁর স্বাভাবিক প্রসবের চেষ্টা করেছিলাম আমরা ৷ কিন্তু তা সম্ভব হয়নি ৷ তাই অস্ত্রোপচার করে তাঁর সন্তান প্রসব করানো হয় ৷ প্রসবের সময়েই মৃত্যু হয় সন্তানের ৷ তাকে মর্গে রাখা হয়েছে ৷"
পরিবার সূত্রে খবর, কালীপুজোর দিন অর্থাৎ গত রবিবার 8 নভেম্বর বিধাননগরে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পুতুল দাস এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন ৷ কিন্তু জন্মের পর মা ও পরিবারের কাউকে সদ্যোজাতকে দেখতে দেওয়া হয়নি ৷ বুধবার হাসপাতাল থেকে ছুটি পান পুতুল দাস ৷ কিন্তু এর মধ্যে পরিবারকে শিশুর দেহ দেওয়া হয়নি ৷
এরপর শুক্রবার বিজেপি কর্মীদের কাছে এই ঘটনার কথা জানান পুতুল দেবী ৷ তাঁর দাবি, সন্তান প্রসবের সময় তিনি সদ্যোজাতর কান্নার শব্দ শুনেছিলেন ৷ তিনি হাসপাতালের কর্মীদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগও তুলেছেন ৷ এরপর শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে হাজির হন বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মীরা ৷ তাঁদের দাবি, শিশুর মৃত্যু হলে তার দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিতে হবে ৷
এর আগে গত সেপ্টেম্বর মাসে সরকারি হাসপাতাল থেকে শিশু চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েন দুই মহিলা ! ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুরের বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালের ৷ অভিযোগ, হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগ থেকে একটি সদ্যোজাতকে চুরির চেষ্টা করছিলেন এক মহিলা ৷ বিভাগের এক কর্মীর সন্দেহ হয় । জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে ৷ তিনি জানান, এই ঘটনায় তাঁকে আরও একজন সাহায্য় করছেন । এরপরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনায় দু’জনকে গ্রেফতার করা হয় ৷