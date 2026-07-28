দুর্নীতির অভিযোগে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যানের ইস্তফা দাবি, 24 ঘণ্টার আল্টিমেটাম বিজেপির
দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
Published : July 28, 2026 at 2:20 PM IST
দুর্গাপুর, 28 জুলাই: দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে শোরগোল । ব্যাংকের চেয়ারম্যানকে ঘেরাও করে অবিলম্বে তাঁর পদত্যাগের দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব । 24 ঘণ্টার মধ্যে চেয়ারম্যান ললিতকুমার দাস পদত্যাগ না-করলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপি নেতারা ৷ অপরদিকে, চেয়ারম্যান বলেছেন, তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন ৷ তাঁদের নির্দেশমতোই তিনি পদক্ষেপ করবেন ৷ তাঁর ইস্তফা দিতে কোনও আপত্তি নেই বলে জানিয়েছেন তিনি ৷
মঙ্গলবার দুপুরে আচমকাই দুর্গাপুরের প্রান্তিকা পাঁচমাথা মোড়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের ভিতরে ঢুকে পড়েন । এরপর সরাসরি চেয়ারম্যানের ললিতকুমার দাসের কক্ষে গিয়ে তাঁর মুখোমুখি হন তাঁরা । চেয়ারম্যানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে বলা হয় বিজেপির তরফে ৷ এই দাবিতেই ব্যাংকে তারা তুমুল বিক্ষোভ দেখাতে থাকে ৷ পরে ব্যাংকের বাইরেও শুরু হয় স্লোগান, বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ ।
বিজেপির অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাংকের পরিচালন কমিটি একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে । ভোট লুট করে তৃণমূল ও সিপিএম ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা পরিচালন কমিটি দখল করে রেখেছে বলে অভিযোগ তোলে গেরুয়া শিবির । তাদের দাবি, বর্তমান কমিটিকে অবিলম্বে সরিয়ে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে এবং তা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনা করতে হবে ।
বিজেপির যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ কয়াল বলেন, "রাজ্যের সরকার বদলেছে, কিন্তু এখনও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতিগ্রস্ত কমিটিগুলো বহাল রয়ে গিয়েছে । সিপিএম ও তৃণমূলের লোকজন দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকের পরিচালন কমিটিতে থেকে দুর্নীতি চালাচ্ছে ৷ এর ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের । আমরা চাই, দুর্নীতিগ্রস্ত কমিটি দ্রুত পদত্যাগ করুক । অবিলম্বে ইস্তফা দিন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ৷ নতুন করে নির্বাচন হোক এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোট সম্পন্ন করা হোক ।"
অন্যদিকে, ব্যাকের চেয়ারম্যান ললিতকুমার দাস বলেন, "আমি পদত্যাগ করতে রাজি আছি । আমার তাতে কোনও আপত্তি নেই ৷ তবে সবকিছুরই একটা নিয়ম-কানুন রয়েছে । সেই নিয়ম মেনেই আমাকে চেয়ার ছাড়তে হবে । আজ তাঁরা যে দাবি জানিয়েছে, সেটা আমি আমার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব ৷ তাঁরা যা বলবেন, সেই মতো হবে ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর রাজনৈতিক কারণে যদি আমাকে পদত্যাগ করতে হয়, তবে তাই করব ৷ সেবিষয়ে আমার কোনও আপত্তি নেই ৷"