দুপুরে বারুইপুরে মুখ্যমন্ত্রী, সকালে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ লকেট-অগ্নিমিত্রাদের
অগ্নিমিত্রা পালের কথায়, মা হিসাবে নির্য়াতিতার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এসেছি ৷ সমাজ দেখবে এই সরকারের আমলে যদি অত্যাচার হয়, কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের ৷
Published : July 7, 2026 at 10:54 AM IST
বারুইপুর, 7 জুলাই: বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় ৷ আর এই আবহে মঙ্গলবার দুপুরে বারুইপুর সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । আর তার আগে এদিন সকালেই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে বারুইপুরে পৌঁছে গিয়েছে বিজেপির প্রতিনিধি দল ।
বিজেপির তিন সদস্যদের প্রতিনিধি দল বারুইপুরে
বিজেপির ওই প্রতিনিধি দলে রয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল, প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেত্রী কেয়া ঘোষ । তাঁরা নির্যাতিতার মা ও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন । পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার দ্রুত বিচার এবং দোষীদের কঠোরতম শাস্তির দাবিও জানান তাঁরা ।
পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাতের পর লকেট চট্টোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেন, "পরিবর্তনের বাংলায় আমরা চাই, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত প্রত্যেকেই শাস্তি পাক । চূড়ান্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে । নির্যাতিতার পরিবার সরকারের ভূমিকায় সন্তুষ্ট বলেই আমাদের জানিয়েছেন ।"
দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আশ্বাস অগ্নিমিত্রার
অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "আগের সরকার এমন ঘটনার পর পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করত না । কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বারবার নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন । ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্যেই মূল অভিযুক্ত-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । গোটা গ্রাম সরকারের উপর আস্থা রাখছে । আমরা রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আসিনি, পরিবারের পাশে দাঁড়াতে এবং তাঁদের সাহস জোগাতেই এসেছি ।"
তিনি আরও বলেন, আমাদের সরকার ওই পরিবারের পাশে রয়েছে ৷ সারা বাংলার মানুষকে কথা দিচ্ছি শুধু এই ঘটনা নয়, মহিলাদের উপর অত্যাচারের যা যা ঘটনা ঘটবে তাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে ৷ সে একজন করুক বা পাঁচজন ৷ যদি দেখা যায় পুলিশ প্রশাসনও ব্যবস্থা নেয়নি তাদের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ মহিলার উপর অত্যাচার হয়েছে, মা হিসাবে তার পাশে দাঁড়াতে এসেছি ৷ সমাজ দেখবে এই সরকারের আমলে যদি অত্যাচার হয়, সে আট হোক বা আশি বছর কীভাবে শাস্তি দেওয়া হবে তাদের ৷"
বারুইপুর সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী
বারুইপুরের ঘটনার পর থেকেই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী তদন্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন এবং নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গিয়েছে । সরকারি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুপুর প্রায় 2টো নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী বারুইপুর জেলা পুলিশ কার্যালয়ে পৌঁছবেন । সেখানে আইজি-র নেতৃত্বে তদন্তকারী দল, জেলা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিক এবং বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি । তদন্তের বর্তমান অবস্থা, গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ এবং দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছেন, নির্যাতিতার পরিবার সরকারের কাছে যে সমস্ত দাবি জানিয়েছে সেগুলি পূরণে সরকার উদ্যোগী হয়েছে । আর্থিক সহায়তা, আইনি সহযোগিতা এবং পরিবারের নিরাপত্তা-প্রয়োজনীয় সব ধরনের সাহায্য দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি । বারুইপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "মিসিং ডায়েরি হওয়ার পর স্থানীয় পুলিশ যদি যথাযথ তৎপরতা না দেখিয়ে থাকে বা কোনও পুলিশ কর্মীর গাফিলতি প্রমাণিত হয়, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।" পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী জানান, নির্যাতিতার পরিবার ন্যায়বিচার পাবে এবং দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় আইনি সুপারিশ করবে ।
বারুইপুরে ঘটনার সূত্রপাত
প্রসঙ্গত, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার বারুইপুর থানা এলাকায় এক নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন ও খুনের অভিযোগে উঠেছে ৷ পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার বিকেল থেকে নিখোঁজ ছিল ওই নাবালিকা । পরিবারের সদস্যরা দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনও সন্ধান পাননি । রবিবার ভোরে বাড়ির পাশের একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার দেহ । পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুন করে দেহ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে ।
আর নাবালিকার দেহ পুকুর থেকে উদ্ধারের পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা বিক্ষোভে সামিল হন এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্যাতিতার বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বলে সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয় । এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই মূল অভিযুক্ত আনন্দ সরদার-সহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । পাশাপাশি তিনজনকে আটক করা হয়েছে ৷
বারুইপুরের ঘটনার তদন্ত
বারুইপুর পুলিশ জেলার তরফে গঠিত সিট ঘটনার তদন্ত করছে ৷ আর তদন্তকারীদের দাবি, ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং বৈজ্ঞানিক প্রমাণ সংগ্রহের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রশাসনের দাবি, দ্রুত চার্জশিট দাখিল করে দোষীদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় আনার চেষ্টা চলছে ।
বারুইপুরে ঘটনা নিয়ে রাজ্য-রাজনীতি
অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তৎপরতাও বেড়েছে । ঘটনার পর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করছেন । সোমবার কালীঘাটপন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসেবে দোলা সেন ও প্রতিমা মণ্ডল নির্যাতিতার বাড়িতে পৌঁছে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন । সেখানে যায় সিপিএমের প্রতিনিধি দলও ৷ এরপর মঙ্গলবার বিজেপির এক প্রতিনিধিদলও বারুইপুরে গিয়েছে ৷
যদিও বারুইপুরের ঘটনায় রাজ্য সরকারকে শুরু থেকেই কড়া অবস্থান নিতে দেখা গিয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, এই মামলায় কোনও অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হবে না । দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনে 'ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট' বা মৃত্যুদণ্ডের জন্যও রাজ্য সরকার সুপারিশ করবে ।
বারুইপুরের ঘটনাকে ঘিরে গোটা রাজ্যের নজর এখন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সফরের দিকে । সব মিলিয়ে, মুখ্যমন্ত্রীর এই সফরকে ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুরুত্ব তৈরি হয়েছে । তদন্তের অগ্রগতি, পরিবারের পাশে সরকারের অবস্থান এবং দোষীদের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী কী বার্তা দেন, সেদিকেই এখন নজর রাজ্যবাসীর ।