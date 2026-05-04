অঙ্গ-কলিঙ্গের পর বঙ্গ জয় বিজেপির, অনৈতিক-অবৈধ বললেন মমতা

অঙ্গ-কলিঙ্গের পর বঙ্গ জয় বিজেপির, অনৈতিক-অবৈধ বললেন মমতা
15 বছর বাদে ভেঙে চুরমার মমতার সাম্রাজ্য ৷ পতন হল মা-মাটি-মানুষের সরকারের ৷ বিজেপির বহু অচেনা মুখের কাছে হারলেন তৃণমূলের রথী-মহারথীরা ৷
Published : May 4, 2026 at 10:07 PM IST
কলকাতা, 4 মে: দৃশ্য এক: 2011 সালের মে মাসের 13 তারিখ ৷ সকাল গড়িয়ে সবে দুপুর ৷ বামেদের পরাজয় ততক্ষণে নিশ্চিত ৷ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের সদর দফতরে দলীয় সতীর্থদের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ৷ সিপিএমের 'কাকাবাবু' মুজাফফর আহমেদের প্রতিকৃতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷ সাড়ে তিন দশক ধরে বাংলার ক্ষমতার ভরকেন্দ্র থাকা বাড়িটার পাশ দিয়ে গেল মিছিল ৷ স্লোগান উঠল-সিপিএমের এ কী হল ! সিপিএম মরে গেল !
দৃশ্য দুই: সোমবার দুপুর একটা ৷ বাংলায় পদ্মফোঁটা তখনই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ৷ জয় শ্রী রাম বলতে বলতে একদল যুবক এসে পৌঁছলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ির সামনে ৷ তখনই দেওয়াল লিখন বলে দিয়েছিল 15 বছর বাদে আরও এক পালাবদল দেখছে বাংলা ৷ সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতে হতে জানা গেল দু'শোর বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় বিজেপি ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাংলায় তাঁর মতাদর্শে বিশ্বাসী দলের সরকার আসতে সময় লাগল 75 বছর (1951 সালে ভারতীয় জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা থেকে) ৷ 1972 সালের পর 54 বছর বাদে আবারও কেন্দ্রীয় সরকার চালানো দল সরকার গড়ছে রাজ্যে ৷ পঁচিশে বৈশাখ অর্থাৎ মে মাসের 9 তারিখ শপথ নেবে বিজেপির সরকার ৷ 2016 সালে বাংলায় মাত্র তিনটে আসন পাওয়া বিজেপি এবার বসছে বাংলার মসনদে ৷ ভবানীপুরে 15 হাজারেরও বেশি ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারালেন শুভেন্দু ৷ ভবানীপুর থেকে নির্বাচন জয়ের সার্টিফিকেট সংগ্রহ করার পর শুভেন্দু বলেন, "ভবানীপুরে আমার জয় হিন্দুত্বের জয় ৷"
সন্ধ্যায় দলীয় দফতরে গিয়ে বিজয় সম্ভাষণ দেওয়ার আগে এক্স হ্যান্ডেলে বাংলার বিজেপি কর্মীদের অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তবে এদিন পোশাকেও চমক দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তসরের পাঞ্জাবির সঙ্গে ময়ূরপুচ্ছ ধুতি পরে এদিন বিজেপির সদর কার্যালয়ে আসেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁকে স্বাগত জানান, বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন ৷
নির্বাচনের প্রচার শেষ হওয়ার দিনই রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য শান্তির বার্তা দিয়েছিলেন ৷ প্রচারের সময় তাঁর বা দলের অন্য কারও কথায় কেউ যদি আহত হয়ে থাকেন তার জন্য ক্ষমাও চেয়ে নেন শমীক ৷ তবে সম্পূর্ণ ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র তৃণমূল কর্মী থেকে শুরু করে নেতাদের আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে ৷ বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যানের গাড়িও ভাঙা হয়েছে ৷ রাত পর্যন্ত বহু জায়গায় তৃণমূলের কার্যালয়ে ভাঙচুর চলে ৷ চোর চোর স্লোগান শুনতে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ৷
মমতার অভিযোগ
তবে সবচেয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ এসেছে মমতা তরফ থেকেই ৷ ঘণ্টা তিনেক সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে থাকার পর বেরিয়ে এসে তিনি দাবি করেন, ভিতরে তাঁকে লাথি মারা হয়েছে ৷ ভবানীপুরের গণনা তিনি যে অভিযোগ করেছেন তাতে কমিশন কর্ণপাত করেনি ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বিজেপি অনৈতিক কায়দায় জিতেছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন কমিশন যা করেছে তা অনৈতিক এবং অবৈধ ৷ একশোর বেশি আসন লুঠ করেছে ৷ আমাদের জোর করে হারিয়ে দিয়েছে ৷" শেষে তাঁকে বেশ কয়েকবার বলতে শোনা যায়, "উই উইল বাউন্স ব্যাক ৷" চারদিকে তখন প্রবল বিক্রমে 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিচ্ছেন বিজেপি কর্মীরা ৷ তার মধ্যে চারদিকে নিরাপত্তারক্ষী বেষ্টিত হয়ে গাড়িতে উঠলেন মমতা ৷
এর আগে সকালে বিজেপির এগিয়ে থাকা আসনের সংখ্যা বাড়তে থাকার পর কর্মীদের প্রতি বার্তা দিয়েছিলেন মমতা ৷ তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, "গণনা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কেউ কাউন্টিং সেন্টার ছাড়বেন না ৷ সূর্য অস্ত গেলে আপনারা জিতবেন ৷" তবে বাংলায় এদিন শুধুই ফুল বদল, ফল বদল হয়নি ৷ বিকেলের দিকে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে ভবানীপুরে যান মমতা ৷ তারপরও দীর্ঘক্ষণও ভবানীপুরে গণনা বন্ধ ছিল ৷ বিকেলের দিকে হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্রে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তবে প্রার্থী না-হওয়ায় তাঁকে গণনাকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন ৷
বাংলায় ইন্দ্রপতন, রাজনীতির নয়া সমীকরণ
এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিদায়ী সরকারে একাধিক মন্ত্রী হয় পরাজিত হয়েছেন, নয়তো হেরে গিয়েছেন ৷ তালিকায় শশী পাঁজা থেকে শুরু করে স্বপন দেবনাথ, সিদিকুল্লা চৌধুরি, অরূপ বিশ্বাস, মলয় ঘটক, সন্ধ্যারানি টুডু, বীরবাহা হাঁসদা এবং সুজিত বসুর মতো তৃণমূলের বহু হেভিওয়েট নেতা আছেন ৷ তিরিশ বছর বাদে বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করলেও 17 হাজার 848 ভোটে পরাজিত হলেন অধীর চৌধুরী ৷ হাতের তালুর মতো চেনা বহরমপুর বছর দু'য়েকের ব্যবধানে তাঁকে আবারও খালি হাতেই ফেরাল ৷ একদা তাঁর শিষ্য বিজেপি'র সুব্রত মৈত্র অধীরকে হারালেন 17 হাজারেরও বেশি ভোটে ৷ মালদার মালতিপুর থেকে পরাজিত হলেন মৌসম বেনজির ৷
ফলাফলের প্রাথমিক তথ্য থেকে স্পষ্ট উত্তরবঙ্গে নিজেদের প্রাপ্ত ভোট ধরে রাখতে পেরেছে বিজেপি ৷ থাবা বসিয়েছে দক্ষিণবঙ্গেও ৷ প্রথম দফা ভোটের পর দ্বিতীয় দফার আগে প্রচার করতে এসে প্রধানমন্ত্রী জানান, একাধিক জেলায় খাতা খুলতে পারবে না তৃণমূল ৷ শেষমেশ তাঁর পূর্বাভাসই সত্যি হল ৷ অন্যদিকে, উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে শুরু করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ও হাওড়া এবং কলকাতাতেও দারুণ ফল করেছে গেরুয়া শিবির ৷
2014 সালে কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে সরকার গড়ার শপথ নিয়েছিল বিজেপি ৷ সেই মতো অঙ্গ ও কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গেও বিজেপি'র সরকার হল ৷ এবার বাংলার ভোটের দিকে তাকিয়ে ছিল দেশের তামাম বিরোধীরা ৷ তাদের আশা ছিল বাংলায় বিজেপি পরাজিত হলে তার প্রভাব পড়বে সারা দেশে ৷ সেই আশাতেও জল ঢেলে দিল মোদি-শাহ জুটি ৷
সিপিএমের প্রতিক্রিয়া
সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এক লিখিত বিবৃতিতে লেখেন, "পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল থেকে স্পষ্ট হচ্ছে তৃণমূলের সীমাহীন দুর্নীতি, স্বৈরাচারী রাজত্ব, অপশাসনের বিরুদ্ধে মানুষ রায় দিয়েছেন ৷ রাজ্যের জনগণ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের পতন চেয়েছেন ৷ এই ক্ষোভের ফয়দা তুলেছে বিজেপি। এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে এসআইআর-র মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা, বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী নামানো, প্রধানমন্ত্রী-সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উস্কানির ফলে একটি ভীতির আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছিল। এরই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের প্রচার চালানো হয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসক দলের তরফ থেকে। বিজেপি তারও সুযোগ নিয়েছে ৷ এই নির্বাচনে বৃহত্তর বাম ঐক্য গড়ে তোলা হয়েছিল, সহযোগী হিসাবে আইএসএফ’ও ছিল, কিন্তু ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা না-হওয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিকল্পের স্থানটি বিজেপি দখল করে নিতে পেরেছে ৷
সারা দেশের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি, বিজেপি একটি স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র-বিরোধী দল। তাদের জনবিরোধী ও গণতন্ত্র-বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এ-রাজ্যের মানুষকে তৈরি থাকতে হবে ৷ দীর্ঘ সময়ের পরে রাজ্য বিধানসভায় এবার বামপন্থী বিধায়ক থাকবেন। বিধানসভার মধ্যে ও বাইরে জনস্বার্থে আন্দোলন চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে সিপিএম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বামপন্থী কর্মীরা যে কোনও পরিস্থিতিতে মানুষের পাশেই থাকবেন ৷ নির্বাচনের পরে রাজনৈতিক হিংসা, অশান্তির কোনও পরিবেশ যেন তৈরি না হয়, এবং তাকে ব্যবহার করে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের চেষ্টা হলে তা প্রতিহত করতে রাজনৈতিক দল ও প্রশাসনের কাছে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি ৷ রাজ্যে আইনের শাসন কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।"